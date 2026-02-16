La izquierda rechaza en Paiporta debatir dónde están las donaciones al Gobierno de Sánchez por la DANA

Partido Socialista y Compromís, los dos partidos que conforman el Gobierno Local de Paiporta, han rechazado una moción elevada por Vox al Pleno municipal para que el Ayuntamiento reclame información acerca de los fondos solidarios recaudados tras la riada por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Vox ha presentado esa iniciativa por la vía de urgencia. Su objetivo era que el Consistorio instara al Ejecutivo de Sánchez a hacer pública toda la información sobre esos fondos solidarios, lo que incluye los criterios utilizados para su reparto y la relación de municipios y proyectos beneficiarios. Paiporta, el municipio en cuyo ayuntamiento ha sido presentada la iniciativa, es el ubicado en el epicentro de la riada del 29 de octubre de 2024. Una tragedia saldada con 230 fallecidos.

La petición de Vox se produce cinco meses después de que el pasado 28 de octubre de 2025, justo un año después de la DANA, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, advirtiera que «nadie» sabe qué ha sido de la cuenta bancaria segura del Gobierno de España «para recibir donaciones y contribuir a la financiación de los correspondientes gastos para la reconstrucción y ayuda a los afectados» por la riada. Aquella pregunta quedó sin respuesta.

Las donaciones para la citada cuenta, que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa denominaba en su página web como Cuenta bancaria segura para donaciones por la DANA, «se ingresarán en el Tesoro Público» y «generarán crédito», según rezaba en la propia web. Y la competencia para aprobar los expediente de generación de crédito correspondía, también según la mencionada web a «la persona titular del Ministerio de Hacienda, a iniciativa de la Subsecretaría de Hacienda». Según denunció aquel mismo 28 de octubre la consellera portavoz del Consell, Susana Camarero: «No sabemos cuantas donaciones tiene ni dónde está el dinero».

Sin embargo, el asunto acerca de dónde están las donaciones solidarias de españoles anónimos efectuadas al Gobierno de Sánchez para la DANA sigue preocupando y mucho. Por ello, la propuesta de Vox planteaba solicitar información «detallada, verificable y accesible» sobre los fondos privados canalizados por la Administración General del Estado (AGE), así como conocer los instrumentos administrativos utilizados para su gestión y distribución. Vox recordaba, además, el derecho al acceso a la información pública reconocido a través de la Ley de Transparencia, al tratarse de recursos apartados voluntariamente por ciudadanos y entidades con un fin solidario, según la propia formación.