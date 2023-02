El hospital de Sagunto, el centro al que acudió el día 4 de este mes de febrero Emma, la niña de 12 años fallecida de peritonitis en el Clínico de Valencia tras visitar en tres ocasiones también servicios de Urgencias sin ser diagnosticada y sin que se le realizara ninguna prueba médica, tal como ha publicado OKDIARIO, carece de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica y de cirugía pediátrica, según han confirmado fuentes sindicales del citado centro. A pesar de que se trata de una carencia histórica, el actual Ejecutivo valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, no lo ha corregido en ocho años de Gobierno.

Aunque la niña falleció en el Hospital Clínico de Valencia, tal como ha publicado OKDIARIO, el día 4 de febrero fue llevada al Hospital de Sagunto «y, con 38,8 de fiebre y un abdomen con defensa, me dijeron que no era nada, que aunque había perdido peso nos fuéramos a casa, que no era nada», según ha revelado su madre. Y este último hospital, el de Sagunto, es el que según las fuentes sindicales consultadas carece de Urgencias y UCI pediátricas.

La muerte de Emma ha dejado desconsolada a una familia muy conocida en el pequeño municipio -cuenta con unos 1.600 habitantes- castellonense de Jérica. Su padre, Ramón, es concejal socialista en la oposición en un ayuntamiento que gobierna el PP. Accedió después de que la número uno de la lista renunciara. Su madre tiene un estanco. Emma tenía dos hermanos de 23 y 17 años.

La trágica muerte de la niña también ha afectado gravemente a los alumnos del IES Jérica-Viver, que dista 800 metros de cada uno de los dos municipios. Según fuentes municipales de Jérica, algunos compañeros de la menor han necesitado apoyo psicológico a consecuencia del mal trago que están pasando por el fallecimiento de su compañera.

La familia de la menor fallecida ha decidido emprender acciones para llegar hasta el fondo de los hechos. OKDIARIO está en condiciones de asegurar que ya ha comenzado la búsqueda de apoyo legal. Por su parte, el alcalde de Jérica, el popular Jorge Peiró, valora también adherir al municipio a las medidas jurídicas que adopte la familia, si bien la decisión definitiva se adoptará en la Junta de Gobierno que se celebrará el lunes a las 18 horas en el ayuntamiento.

Además, según informa Mediterráneo, el Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Valencia que abra una investigación de oficio sobre este caso, que ha dejado estupefacta a toda la opinión pública española. No obstante, el Ayuntamiento ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio ante el Consistorio en memoria de la menor fallecida. Se prevé una asistencia masiva.

Se da la circunstancia de que mientras todo esto ocurre en Jérica, mañana, en Valencia, Ximo Puig, su consejero de Sanidad Miguel Mínguez, la vicealcaldesa y candidata a la Alcaldía de Valencia Sandra Gómez y la secretaria de Sanidad y Salud Mental del PSOE valenciano y portavoz adjunta de los socialistas en las Cortes valencianas Carmen Martínez tienen previsto celebrar un acto en Valencia que recibe el nombre de Para la mayoría más Sanidad Pública, una circunstancia que ha indignado a la oposición, precisamente por lo que acaba de suceder.

El Partido Popular ya ha elevado una pregunta parlamentaria a la Consejería de Sanidad para que arroje luz sobre este trágico suceso y los hechos que se han producido en torno al mismo.

En el hospital de Sagunto, según las fuentes sindicales citadas, se viven horas de «calma tensa». El pasado 22 de diciembre, según informó ese día la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), había 6 pacientes de Urgencias a la espera de cama, con el hospital lleno y la atención a enfermedades respiratorias en aumento. Otro centro saturado en la sanidad de Ximo Puig.