El caos de la Sanidad valenciana que dirigen los socialistas Ximo Puig, presidente de la Generalitat, y Ana Barceló, consejera, ha alcanzado ya la Atención Primaria, donde algunos especialistas, como es el caso de la presidenta de Asociación Valenciana de Pediatría Eva Suárez, se ven obligados a ver a 34 pacientes en apenas 4 horas. A este problema se agrega que mañana, en el caso de Suárez, cierran la consulta porque retoman el trabajo de vacunación de los menores. La situación es insostenible.

La sexta ola de covid está superando los medios y recursos de los profesionales de la Atención Primaria en la Comunidad Valenciana. Hay centros de salud que están dando citas para el 31 de enero ante la saturación que la pandemia, sumada a otras patologías, está produciendo. Un paciente, que sufre de patología cardiaca, llevaba a las 12,17 horas de hoy un total de 37 llamadas a su centro de salud sin recibir respuesta. No es que no le quieran descolgar el teléfono. Es que no dan abasto. Los grupos de whatsAp y las redes sociales testimonian estos y otros problemas derivados. Desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana se transmitía que la media de pacientes diarios que se están viendo obligados a ver está en torno a 60-70. Este sindicato no descarta adoptar medidas. Ya lo hizo en la primera ola de la pandemia ante la falta de elementos de protección para los sanitarios. La Justicia le ha dado hace escasamente 24 horas la razón en Alicante.

La presidenta de la Asociación de Pediatría de la Comunidad Valenciana Eva Suárez, en el centro Burriana 2, en Castellón, manifestaba hoy que, además, los profesionales se ven obligados a informar a los pacientes de los protocolos que deben seguir en caso de contagio, algo, que debería hacer la Consejería de Barceló, defiende. Esta circunstancia les obliga también a atender ese servicio y supone un inconveniente más a la hora de ver a los pacientes por las demoras que produce. «Estamos totalmente colapsados desde Navidad hasta ahora», añade.

El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas José Juan Zaplana sostenía hoy que el sistema sanitario valenciano está «roto», porque los centros de salud están desbordados, el personal sanitario está «harto y agotado, no existen rastreos sobre contagios covid, las pruebas diagnósticas llegan tarde y la burocracia impide la atención sanitaria». En síntesis: un descontrol total al que Puig y Barceló no dan respuesta.