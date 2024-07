El Gobierno de Mazón reduce en 7.822 pacientes las listas de espera de cirugía respecto al de Ximo Puig

En menos de un año, la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha reducido las listas de espera quirúrgicas en 7.822 pacientes.

En concreto, las listas de espera quirúrgicas de prioridad 1, las más urgentes, han bajado en un 64,1%. De los 2.967 pacientes que esperaban para ser operados con máxima prioridad en julio de 2023, queda una lista de 1.058 ahora. Es decir, que hay 1.959 pacientes menos en esa lista de espera que en la etapa de su antecesor, el socialista Ximo Puig.

La lista de espera quirúrgica de de prioridad 2, se ha reducido de 17.214 pacientes a 11.311 en menos de 12 meses. Estas cifras reflejan que ahora esperan 5.903 pacientes menos para ser intervenidos con esa prioridad que cuando Ximo Puig se marchó.

Así, se desprende de los datos ofrecidos este jueves por el propio Carlos Mazón en el transcurso de la sesión de control a que se ha sometido en las Cortes Valencianas, la última del actual periodo de sesiones hasta su reanudación a mediados de septiembre.

En concreto, Carlos Mazón ha ofrecido una completa relación de datos respecto a la reducción de estas listas de espera quirúrgica. Y lo ha hecho en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el portavoz de Vox en la Cámara José María Llanos.

Por otra parte, Carlos Mazón ha destacado también el esfuerzo realizado por su Gobierno en el capítulo presupuestario para garantizar los refuerzos de verano. En concreto, como ya ha anticipado OKDIARIO, la Generalitat ha destinado al plan de refuerzos de verano un total de 79,5 millones de euros. En torno a 7 millones más que Ximo Puig en su último año de Gobierno.

Mazón ha lamentado que, a pesar de este esfuerzo, este plan de refuerzo de verano no haya sido complementado a través de las dos medidas solicitadas al Gobierno de España. Una, al Ministerio de Sanidad de Mónica García, al no acelerar los cursos de los Médicos Internos Residentes (MIR). Y otra, al Ministerio de Universidades, que dirige Diana Morant, a quien Mazón ha reclamado reiteradamente la agilización de las convalidaciones de los facultativos extranjeros a fin de que pudieran reforzar la campaña de verano por la falta de MIR. «La falta de compromiso con la Sanidad pública ya no tiene nombre», ha lamentado Mazón a este respecto.