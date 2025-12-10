Fiscalía investiga al edil ‘karateka’ por agredir a jóvenes que gritaban «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»

La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal al concejal socialista Martín Perez, responsable de Seguridad Ciudadana y Fiestas del Ayuntamiento de Moncada, en Valencia. La investigación se pone en marcha como consecuencia de la denuncia presentada en su día por la portavoz del PP en ese mismo Consistorio, Marga Benlloch.

En concreto, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Moncada, Marga Benlloch, denunció que la madrigada del pasado 7 de septiembre, en torno a las 04:00 horas, en el recinto habilitado para la celebración de eventos en la localidad, el concejal ahora investigado se hallaba en el escenario, se escucharon «cánticos ofensivos» al presidente del Gobierno. Y el edil denunciado efectuó «diversos cortes de mangas» y, en un momento, saltó desde el escenario «propinando una patada a un grupo de jóvenes situado a pie del escenario», dando lugar a un «enfrentamiento físico cuyas consecuencias no se conocen, según consta en la citada denuncia presentada ante la fiscalía.

La fiscalía entiende que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un supuesto delito de lesiones, del artículo 147-1 del Código Penal «o de lesiones leves art. 147-2». Por ello, ha acordado iniciar diligencias de investigación preprocesales, con delegación a otro fiscal.

Tal como publicó OKDIARIO aquel mismo 7 de septiembre, Martín Pérez, los jóvenes coreaban «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» mientras el edil, ahora denunciado, hablaba en el escenario. Martín Pérez es, a su vez, también, marido de la alcaldesa del municipio, la también socialista Amparo Orts.

Casi tres semanas después de aquel suceso, el Pleno municipal de Moncada rechazó reprobar al edil. El rechazo del pleno se produjo con los votos de los ediles de PSOE y Compromís presentes. Pero, la ausencia de una concejala de de la coalición nacionalista hizo que el sufragio decisivo fuera el de calidad de la alcaldesa.

Esta última, como se ha dicho, es también la pareja del edil para el que se solicitaba la reprobación. PP, Vox y Ciudadanos votaron a favor de la reprobación. En concreto, ya entonces, la oposición pedía tres cosas. Una, la reprobación del concejal. Otra, la apertura de una comisión informativa que investigara lo sucedido. Y, la tercera, que se diera cuenta al fiscal de los hechos, que ya estaban siendo objeto de investigación por la Guardia Civil.

Esto último, dar cuenta al fiscal de lo sucedido la madrugada de aquel 7 de septiembre, ha sido lo que ha hecho el PP, que ha llevado hasta la fiscalía Provincial de Valencia la correspondiente denuncia.

El PP, según ha confirmado su propia portavoz, Marga Benlloch, volverá a solicitar en los próximos plenos, dentro del apartado de ruegos y preguntas, que Martín Pérez sea apartado de sus responsabilidades como concejal. Pero, sobre todo, de dos áreas clavez: Seguridad Ciudadana y Fiestas.

Este nuevo episodio del escándalo vivido en Moncada a inicios de septiembre supone otro duro golpe para el PSOE valenciano de Diana Morant. Se da la circunstancia de que el número 3 del PSPV, Vicent Mascarell, tal como publicó OKDIARIO el 9 de septiembre, justificó en una publicación efectuada en sus redes sociales la continuidad del concejal, Martín Pérez: «Un concejal socialista que sólo intentaba mediar en la batalla», según el relato de Mascarell en las redes sociales.