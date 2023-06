Feijóo combatirá el déficit de médicos de familia con una oferta adicional de 1.000 plazas MIR al año

El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno de España Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido este martes en Valencia a finiquitar el déficit de médicos de familia que asola la sanidad pública en todo el territorio nacional mediante una oferta pública adicional de 1.000 plazas MIR a las plazas que se sacan cada año. La iniciativa de Feijóo se inscribe en la que será la legislatura de la Medicina de Familia y de la Salud Mental, como él la ha definido en el transcurso de la presentación del programa de Sanidad con el que el PP concurrirá a las elecciones.

Y, para presentar ese programa, Feijóo ha elegido Valencia, la capital de la Comunidad en la que la Sanidad atraviesa una situación calamitosa tras ocho años de socialismo. Ante Feijóo, un auditorio experto y especializado, entre el que se encontraban sindicatos médicos, de Enfermería, asociaciones y demás colectivos.

Plan de choque

El decálogo de Feijóo comprende desde este 2023 hasta el final de la legislatura «y los siguientes años». Y el primer punto de ese decálogo es «afrontar y aprobar un plan de choque en Atención Primaria», cuyo objetivo es que «la puerta de entrada» al sistema de Atención Primaria «funcione».

Para ello, el PP incorporará incentivos para cubrir las vacantes de médicos de familia y pediatras de atención primaria en aquellos pueblos más inaccesibles donde se hace necesario incentivar a los médicos para que acudan a prestar asistencia.

Feijóo ha anunciado, también, dentro de esta iniciativa, que el PP mejorará el programa formación médicos de familia, «porque sin formación no tenemos buenos médicos y sin buenos médicos no hay sanidad». Y, sobre todo, que su gobierno impulsará una oferta pública adicional de 1.000 plazas MIR a las que se vienen sacando cada año. «Y, así, todos los años hasta solucionar el problema del déficit de médicos de familia». Además, el gobierno del PP reforzará la jubilación activa, proponiendo a los facultativos, voluntariamente, que se jubilen a los 72 años.

El segundo punto del decálogo de Feijóo para la sanidad es «retener el talento» de médicos y enfermeros para que no se vayan y atraer, a la vez, el talento del exterior: «No puede haber miles de expedientes en el Ministerio de Sanidad de personas pendientes de convalidación de título y que, simplemente, por dejadez o por no prioridad, tenerlos en los cajones. Médicos formados, a los que no se les convalida el título y no pueden prestar asistencia sanitaria de forma correcta y legal».

Menos temporalidad

También, reducirá de la temporalidad de los contratos en el sistema nacional de salud y desarrollar una carrera que ligue incentivos y objetivos asistenciales y que potencie la investigación y la actividad docente.

El tercer compromiso del decálogo de Feijóo es «fortalecer la formación sanitaria especializada» y promover un aumento de las plazas del grado de Enfermería e insistir en la especialización de la Enfermería: «Necesitamos más Enfermería especializada en Salud Mental, Medicina de Familia y Comunitaria».

Nueva ley general de sanidad

Feijóo ha abogado este martes también por una nueva ley general de sanidad que introduzca e incorpore las mejores prácticas de toda Europa: «Tenemos una ley general de sanidad del siglo pasado. Queremos una para este siglo», ha dicho.

El PP reforzará los procesos de incorporación e innovación, especialmente, en el ámbito de la Farmacia. También, el acceso a ensayos clínicos «y crear una base nacional» para saber en todos los hospitales e institutos de investigación de toda España los ensayos clínicos que se hacen al mismo tiempo en todos los hospitales.

Feijóo ha anunciado también que creará una agencia española de innovación y calidad sanitaria. Y se ha propuesto facilitar el acceso a diagnóstico y tratamiento a los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes.

Lucha contra el cáncer y Salud Mental

El noveno punto del decálogo del PP establece que España ha de ser líder en la implementación del plan europeo de lucha contra el cáncer. Finalmente, el decálogo se cierra con una fundamental: la Salud Mental será una de las prioridades junto a la Atención Primaria del gobierno «que quiero presidir para todos los españoles».

Así, pondrá en marcha una nueva estrategia de salud mental especialmente destinada a la infancia y a la adolescencia, con un incremento de los fondos destinados a programas de mejora de atención en salud mental, la aprobación de un plan nacional de prevención contra el suicidio y la promoción de programas de salud mental en las escuelas.