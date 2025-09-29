Enric Nomdedeu, ex secretario autonómico de Empleo y ex director general de Labora en la Generalitat Valenciana, a propuesta de Compromís, en el último Gobierno del socialista Ximo Puig (2019-2023), ha estallado en las redes sociales contra los comentarios del ministro Óscar Puente en X, antes Twitter. El ex secretario autonómico se ha dirigido a través de esa red a Óscar Puente para expresarle: «Señor ministro, usted es imbécil». No ha sido Enric Nomdedeu el único ex cargo de Compromís en criticar a Óscar Puente. Miquel Real, ex marido y ex jefe de Gabinete de Mónica Oltra también ha cargado contra Óscar Puente: «No tiene vergüenza ni la conoce».

Respondía así el ex alto cargo de Compromís a una publicación en X del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente. A este último, justo cuando toda la Comunidad Valenciana estaba mirando al cielo, con temor por el temporal que se venía encima y con el recuerdo de las 230 víctimas de la DANA en la cabeza de los valencianos, no se le ocurrió tra cosa que escribir: «No os enfadéis los fachitas, que Mazón está al pie del cañón… en Murcia, preparando los dispositivos por si hace falta». El ex alto cargo de Compromís, Enric Nomdedeu respondió al respecto con un: «Señor ministro, es usted imbécil». No fue la única frivolidad que se permitió Óscar Puente en la red social antes citada en esas horas de tensión en la Comunidad Valenciana.

Además, también escribió y publicó: «¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?». Nomdedéu le manifestó al respecto en esa otra publicación: «Puedo aceptar esa broma estúpida hecha por particulares. No por parte de un ministro, cuando aquí todavía hay familias llorando a sus muertos».

Otro destacado miembro de Compromís, Miquel Real, ex jefe de Gabinete y ex marido de Mónica Oltra en el Gobierno valenciano de Ximo Puig, se sumaba a Nomdedéu: «No tiene vergüenza ni la conoce».

Es más, otro destacado político valenciano, el líder de Ens Uneix (Nos Unimos), Jorge Rodríguez, ex presidente de la Diputación de Valencia y alcalde Onteniente, no ha dudado en criticar también las publicaciones del ministro Puente: «Qué nivel ministro… lamentable».