Detenidos tres georgianos en Alzira (Valencia) tras perpetrar un robo con fuerza en una vivienda

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a tres varones de edades comprendidas entre los 20 y 40 años al sorprenderlos in fraganti cuando acababan de cometer un robo con fuerza en una vivienda. Los detenidos son de origen georgiano. La alarma que dio lugar a a las detenciones la dio un agente fuera de servicio. Sobre uno de los detenidos pesa una orden de expulsión del territorio nacional. Los detenidos forman parte de un grupo dedicado a los robos con fuerza. Dos de ellos cuentan con numerosas detenciones por hechos similares en Madrid. Todo ello, según la Policía Nacional.

Los hechos se desencadenaron el miércoles de la semana pasada. Un agente franco de servicio sospechó de tres varones que merodeaban en la vía pública con una actitud que la Policía califica de «vigilante y huidiza». Y, ante la sospecha de que pudieran cometer un robo, se mantuvo en una distancia discreta.

Los sospechosos se detuvieron ante el portal de un edificio. Intentaron acceder al interior del mismo forzando la cerradura con el método conocido como del resbalón. Este último, se usa para abrir puertas que no han sido cerradas con llave utilizando un plástico flexible, como una radiografía o una tarjeta de crédito. Con ese plástico, deslizan el cerrojo sin romperlo.

Finalmente, la aproximación de un viandante les hizo cejar en su empeño. A continuación, volvieron a intentar abrir a cerradura de otro portal, en otra calle, pero con el mismo método. Y esta vez, lo consiguieron. Dos de los tres sospechosos accedieron al interior. En tanto, que el tercero se quedó en el exterior, efectuando, supuestamente, labores de vigilancia. Este último, hacía uso casi constantemente de su teléfono. Presuntamente, para comunicarse con sus compañeros, según la Policía.

El agente franco de servicio solicitó, de inmediato, refuerzos. Instantes después, el sospechoso que vigilaba la puerta de entrada en el edificio se dirigió a un vehículo aparcado en las inmediaciones. Y, en ese trayecto hasta el coche, fue interceptado por la Policía. Al poco, uno de los varones que había entrado en el edificio tras forzar la cerradura, salió del mismo, con una gorra y unas gafas de sol para dificultar su identificación. Pero, fue también interceptado. El tercer hombre fue localizado en el rellano del segundo piso. Llevaba una bolsa de grandes dimensiones. En el interior de la misma había objetos compatibles con los utilizados en diferentes técnicas de robo de viviendas y otras herramientas.

A continuación, los agentes inspeccionaron las puertas de las viviendas del edificio. Y, una de ellas, estaba entreabierta. En su interior, todo se hallaba revuelto. Los agentes pudieron acreditar que varios de los objetos que portaba el varón interceptado en el descansillo de la escalera habían sido sustraídos del interior de ese domicilio.