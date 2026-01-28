Detenido el responsable de un bar de Valencia por espiar a sus clientes en el aseo con cámaras ocultas

Agentes de la Guardia Civil han detenido al responsable de un bar de la localidad valenciana de Alquería de la Condesa, en la comarca de la Safor, como supuesto autor de un presunto delito contra la intimidad de las personas. En concreto, por instalar cámaras de vídeo vigilancia en el interior de los aseos del establecimiento, que él mismo regentaba.

Según la Guardia Civil, el ahora detenido, un varón de nacionalidad española y 48 años de edad, espiaba a sus propios clientes durante todo el horario comercial. La Guardia Civil ha intervenido en la operación dos cámaras y cinco discos duros, que está analizando, por lo que hasta el momento se desconoce el número total de víctimas que pueden haber sido grabadas por las cámaras.

La intervención del Instituto Armado se ha producido a instancias de una denuncia anónima recibida a través de la aplicación denominada Alertcops. Esta última, permite avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de presuntos actos delictivos o situaciones de riesgo. Fue a consecuencia de esa denuncia por lo que los agentes se desplazaron hasta el citado bar. Allí, efectuaron una inspección. Y, fruto de la misma, verificaron la existencia de dos cámaras instaladas dentro del baño. Esas cámaras grababan durante 24 horas al día. Estaban, a su vez, conectadas a un ordenador, que almacenaba las imágenes en discos duros.

La investigación de los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil en Oliva (Valencia) sigue abierta a la espera del análisis de las imágenes almacenadas en los discos duros antes citados y de la posible localización de nuevas víctimas. Las diligencias en torno a este caso han sido entregadas al Juzgado de Instrucción 3 de Gandía, también en la comarca de la Safor, en Valencia.

Se da la circunstancia de que, tal como entonces publicó OKDIARIO, en diciembre de 2024, agentes, en este caso de la Policía Nacional, detuvieron a un varón de origen nepalí y 27 años de edad por grabar a clientas y trabajadoras en el interior del aseo de señoras un bar de Benidorm, en Alicante.

Para ello, el autor de las grabaciones utilizó un móvil que ocultó tras un agujero en un cuadro colgado de la pared del baño de señoras. La Policía constató que al menos cinco mujeres habían sido grabadas con el móvil a través del cuadro agujereado. De ellas, dos eran trabajadoras de ese mismo establecimiento. Todo ello, según la propia Policía Nacional.