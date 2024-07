Detenida en Alicante una jubilada madrileña por simular ser víctima de cuatro robos con violencia

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad alicantina de Santa Pola a una jubilada madrileña de 68 años de edad por la presunta simulación de cuatro robos con violencia de su monedero para, supuestamente, estafar a las compañías aseguradoras. Todo ello, según la Guardia Civil.

Siguiendo el relato de los investigadores, las pesquisas arrancan este mes de abril, a raíz de una denuncia de la mujer posteriormente detenida. Esa denuncia fue presentada en el puesto del Instituto Armado en la localidad de Santa Pola. Este último, un municipio situado en la comarca alicantina del Bajo Vinalopó, próximo a dos de las tres mayores ciudades de la Comunidad Valenciana: Alicante y Elche. Santa Pola es, también, lugar habitual de residencia de jubilados y veraneantes procedentes de Madrid.

La mujer alegaba en aquella denuncia haber sido víctima de un robo con violencia en el que le habían sustraído el monedero con dinero en efectivo, tarjetas y toda su documentación. Todo ello, dio origen a una operación a la que los agentes denominaron Falsica 4.

En la descripción de ese supuesto robo con violencia, la mujer denunció que fue perpetrado por dos varones, con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años. Y que sus asaltantes utilizaron para amedrentarla una navaja. Pero a los investigadores les resultó llamativo que la mujer no hubiera sufrido lesiones y que, a pesar de describir a los presuntos cacos minuciosamente, manifestara que no podría reconocerlos en caso de volverlos a ver. A todo ello, se sumaba que en la zona donde se habría producido el supuesto obo no había cámaras de vídeo vigilancia.

Los agentes, entonces, revisaron del historial de la presunta perjudicada. Y descubrieron que esa misma mujer había interpuesto otras dos denuncias por los mismos motivos que la presentada en abril en Santa Pola. Una, en 2015 y otra, en 2023. Ambas, en Santa Pola.

En el periodo entre esas dos denuncias, la mujer presentó una tercera. Fue en 2016. En Alicante. Y por idénticos motivos a las otras tres. En todos los casos, el modus operandi del robo con violencia descrito por la presunta víctima había sido muy similar.

Esas circunstancias han llevado a los investigadores a descubrir, además, que después de cada denuncia y tras obtener una compensación económica del seguro que iba de los 150 a los 600 euros, la mujer cambiaba de compañía aseguradora. Además, cuando era requerida para acudir a dependencias policiales, siempre ponía una excusa para no ir. Todo ello, según la Guardia Civil.

También, han comprobado los investigadores que, a pesar de haber denunciado en todos los casos el robo de tarjetas y documentación, nunca había llevado a cabo la renovación de todos esos documentos. Y que los tenía en su poder.

Con todas esas evidencias, los agentes han procedido a la detención de la supuesta víctima por los supuestos cuatro delitos de simulación de robos con violencia y otros tanto de presunta estafa.