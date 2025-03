La DANA, los escándalos y la militancia hunden a Morant y Bernabé, las referentes valencianas de Sánchez

Las dos máximas referentes de Pedro Sánchez y del socialismo en la Comunidad Valenciana, Diana Morant y Pilar Bernabé, están, ahora mismo, políticamente hundidas. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, por el escándalo destapado por OKDIARIO de las contrataciones de la mercantil en que trabaja su marido con el Gobierno cuando ella ocupaba ya la representación de ese mismo Gobierno en la Comunidad Valenciana y por las serias dudas que genera su actuación, sus palabras y sus silencios en la DANA. Diana Morant, porque la militancia de la provincia de Valencia ha dado la espalda a su candidato, a pesar de ser ella la designada por Pedro Sánchez para liderar el socialismo valenciano. Y, también, por sus ocurrencias de presentar una moción de censura contra Carlos Mazón sin tener los votos suficientes para ganarla y sin ser ella misma diputada en las Cortes Valencianas.

Diana Morant es actualmente secretaria general de los socialistas valencianos porque la han refrendado en dos congresos, después de que Ferraz le allanara el camino eliminando de la ecuación a sus contrincantes, que además de contar potencialmente con más votos, tenían algo de lo que ella carecía: territorio.

Pero desde que se situó al frente del socialismo valenciano, la situación no ha mejorado. Diana Morant criticó a Mazón por la DANA sin haber estado en la DANA, según le recordaron los usuarios de las redes sociales con motivo de un reciente viaje a la Antártida, que su Ministerio justifica «para apoyar los proyectos científicos españoles que estudian grandes desafíos globales y ambientales», pero cuyo objeto no ha quedado muy claro en el imaginario colectivo, como se han encargado de recordarle en las redes sociales.

De vuelta de la Antártida, Diana Morant amenazó con presentar una moción de censura contra Carlos Mazón. Pero, sin tener los votos suficientes para ganarla y sin ser ella misma diputada en las Cortes Valencianas, condición imprescindible para liderarla. Por lo que caso de prosperar esa supuesta moción de censura, ella no presidiría ese Gobierno.

Por si todo ello fuera poco, hace un mes, en febrero de este 2025, tras el congreso en que resultó reelegida secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant decidió respaldar y posicionarse del lado del alcalde de Ribarroja Robert Raga en las primarias socialistas para dirigir la provincia de Valencia. Y perdió, propiciando así la primera derrota interna del sanchismo en las urnas del PSOE desde el retorno del propio Pedro Sánchez.

Prospere o no el intento de Robert Raga de anular el proceso ante el comité de garantías y que se vuelva a votar, estas cosas son las que Pedro Sánchez no suele pasar por alto a nivel interno.

Por lo que respecta a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana es la voz de Pedro Sánchez en el territorio. Y no sólo por representar a su Gobierno. Si no directamente a él. Cuentan en algunos círculos que, de haber conocido Sánchez antes el perfil de Bernabé, la hubiera designado a ella para dirigir el socialismo valenciano en lugar de a Diana Morant. Entre otras cosas, Pilar Bernabé, a diferencia de Diana Morant, sí podía haber afrontado en su día unas primarias y no habría necesitado que Ferraz le allanase el camino.

Pilar Bernabé no estaba descartada para liderar la lista socialista a la Generalitat Valenciana en 2027. Máxime, tras lo ocurrido últimamente con Diana Morant y sus ocurrencias. Si bien, inicialmente su destino era la Alcaldía de Valencia. Pero, también ha sufrido traspiés de cierta relevancia.

En concreto, hay dos cuestiones que la hunden. Una, sus continuas apariciones para convertirse en el azote dialéctico de Carlos Mazón a causa de la DANA, han terminado por quemarla políticamente. Al punto de que, ahora, quien ahonda en las contradicciones de la delegada de Sánchez en Valencia son los mismos a quienes antes ella criticaba sin piedad.

La otra cuestión que amenaza su futuro político estriba en un escándalo destapado por OKDIARIO: el Ejecutivo de Pedro Sánchez adjudicó al menos cuatro contratos a dedo a la consultora donde ocupa un puesto directivo el marido de Pilar Bernabé. Unos expedientes que fueron otorgados sin concurso público por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la empresa Instituto Imedes SL, de la queJavier Cebrián Renovell es director de Comunicación. El importe de los cuatro contratos públicos suma un total de 38.700,65 euros (impuestos incluidos).

Por tanto, Diana Morant y Pilar Bernabé ya no son los dos grandes activos de Sánchez en la Comunidad Valenciana. Una circunstancia que sucede cuando quedan algo menos de dos años para las elecciones en un territorio que Sánchez considera estratégico para sus aspiraciones de seguir en Moncloa.