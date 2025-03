Así labró Diana Morant su descalabro y el de Sánchez en las Primarias del PSOE en Valencia

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha cosechado su primera y trascendental derrota apenas un mes después de resultar reelegida con el respaldo de Pedro Sánchez y de Ferraz. El candidato al que Pedro Sánchez obligó a dar un paso atrás para designar a la propia Diana Morant, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, derrotó al aspirante de la ministra y en consecuencia del propio Pedro Sánchez: el alcalde de Ribarroja, Robert Raga, en los comicios internos del PSOE valenciano para dirigir el PSOE de la provincia de Valencia. La diferencia fue exigua, 33 votos, pero el resultado contundente.

El mérito de Carlos Fernández Bielsa es mayor porque derrotó al candidato de Diana Morant con todo el aparato socialista en contra. El suyo fue el triunfo de la militancia a la que él mismo apeló en su campaña.

Los resultados de este domingo empiezan a generar entre las bases la percepción de que Diana Morant irse y debería dejar paso. Tampoco a nadie se le ha escapado que la derrota de Diana Morant en la provincia de Valencia es la primera que sufre a nivel orgánico el sanchismo en años en toda España.

Para entender lo sucedido, hay que retrotraerse a algún tiempo atrás. Así, el 16 de diciembre de 2023, el responsable de Organización del PSOE, entonces plenipotenciario, Santos Cerdán sostuvo ante el Comité Nacional del PSPV que la dirección federal del PSOE aceptaría la decisión de los socialistas valencianos para elegir a su nuevo secretario general para suceder a Ximo Puig.

Un mes más tarde, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler se veían obligados a aceptar en Ferraz y ante Santos Cerdán integrarse dentro de una sola candidatura con Diana Morant al frente. La ministra era la menos favorita entre los tres precandidatos para ganar unas Primarias en la Comunidad Valenciana. De modo, que con ese acuerdo evitaba el paso por las urnas y se aseguraba la elección.

A cambio, Alejandro Soler sería el presidente de ese nuevo PSOE valenciano de Diana Morant. Y Carlos Fernández Bielsa ostentaría la vicesecretaría general. Poco tiempo tardaría Bielsa en darse cuenta de que aquella vicesecretaría general era un retiro y no un activo para trabajar para el partido.

Hace escasamente un mes, los socialistas valencianos celebraron un nuevo congreso, extraordinario en este caso. Y Diana Morant fue de nuevo candidata única. Obviamente, resultó elegida. En apariencia, a esas alturas, ya era la líder del socialismo valenciano y tenía a la militancia entregada. Pero sólo en apariencia. Nada más lejos de la realidad.

Diana Morant inició una estrategia por la que sus rivales meses atrás quedaban fuera de los órganos de dirección del PSPV. Así, Alejandro Soler dejó la presidencia del PSOE valenciano y la dirección del PSOE en la provincia de Alicante, para centrarse en su responsabilidad en la dirección federal, la de Sánchez. Pero, con Carlos Fernández Bielsa fue otra cosa.

Horas antes de su proclamación y de la designación de su nueva ejecutiva, Diana Morant le mostró los estatutos socialistas a Bielsa. Y le dio a elegir entre un puesto en su dirección o dedicarse al PSOE de la provincia de Valencia. Bielsa no dudó, y optó por revalidar la secretaría general del PSOE en la provincia de Valencia.

Ppenas dos días después de aquello, el alcalde de Ribarroja, Robert Raga, se presentaba contra Bielsa en una maniobra que tenía el sello del lado de Diana Morant. El propio Raga se declaró más tarde de Diana Morant y realizó una presentación a la que no faltó un alto cargo del PSOE valenciano afín a la dirección de Diana Morant. Por si faltaba algo, el triunfo de Raga en las primarias en la agrupación socialista de Gandía, la de Diana Morant, resultó arrollador.

Aun con todo ello en contra, Carlos Fernández Bielsa ha ganado las primarias socialistas en la provincia de Valencia, lo que le ha servido para dejar claro quién manda en ese territorio.

Un dato significativo: Carlos Fernández Bielsa ha ganado las primarias en municipios afectados por la DANA. A diferencia de Diana Morant, él sí estuvo allí en los primeros días tras la catástrofe, manchándose de barro y con las alcaldesas de los municipios más afectados.

En cuanto a Diana Morant, queda en una posición delicadísima. En un momento, además, en que se le atribuyen otros errores importantes. Uno de ellos, amenazar con una moción de censura a Carlos Mazón cuando no la puede ganar porque los votos no le dan ni aun con el apoyo de Compromís. Pero, además, presentar una moción de censura que ella no puede liderar ni defender por la sencilla razón de que Diana Morant no es diputada en las Cortes Valencianas.

La otra derivada de todo lo sucedido es que se trata de la primera vez en que se evidencia que los afines, también, al ex presidente Ximo Puig pierden poder. Por tanto, a Sánchez ya no le basta con mantener una relación fluida con Ximo Puig. Ahora, hay más actores en la política socialista valenciana. Y, a lo que se ve, con más peso que Ximo Puig.