Sánchez pagó al marido de la delegada del Gobierno en Valencia un manual para tragedias como la DANA

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pagó a la empresa del marido de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, un manual de «buenas prácticas» sobre comunicación ambiental, donde también se aluden a situaciones de riesgo como la que desencadenó la tragedia de la DANA del pasado octubre.

Éste es uno de los cuatro contratos a dedo que ha recibido la empresa Instituto Imedes SL bajo mandato del Gobierno de Pedro Sánchez, como reveló OKDIARIO este martes. El esposo de Bernabé, Javier Cebrián Renovell, es director de Comunicación de esta firma desde enero de 2015, según reza en su currículum en redes sociales.

En concreto, el expediente en cuestión llevó el siguiente título: «Elaboración de un manual de buenas prácticas comunicativas en materia de medio ambiente y Educación Ambiental para la Sostenibilidad (EAS) en los medios de comunicación y redes sociales». Tramitado como contrato menor, es decir, sin concurso público, su importe alcanzó los 10.582,36 euros (impuestos incluidos). Y fue adjudicado a Imedes, Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible, por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 3 de mayo de 2023. Al frente de esta cartera se encontraba entonces la hoy comisaria europea, Teresa Ribera, del PSOE.

Se da la circunstancia de que Javier Cebrián Renovell, marido de Pilar Bernabé -delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana desde junio de 2022- incluso aparece entre los autores de este manual editado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de Pedro Sánchez. En la segunda página de esta guía puede verse el nombre de Cebrián, en el apartado de autores, sólo por detrás de Gema Alcañiz Roy, responsable de Educación Ambiental en Instituto Imedes SL.

Un año antes de la tragedia

Según señala el Gobierno, este manual, que vio la luz en noviembre de 2023, un año antes de la tragedia de la DANA del pasado año, proporciona «orientación para los medios de comunicación y las redes sociales sobre cómo abordar la educación, la comunicación ambiental de manera efectiva, precisa y comprometida».

Entre las recomendaciones que llevan el sello del marido de Pilar Bernabé -azote del presidente valenciano Carlos Mazón (PP) en la crisis de la DANA pese a su actitud negligente como delegada- figura, por ejemplo, la de «comunicar el concepto de riesgo e incertidumbre sin exagerar ni minimizar la magnitud del problema». El Ministerio para la Transición Ecológica, de la mano de Instituto Imedes SL, dice aquí que «la comunicación del riesgo ambiental requiere equilibrio». «Es importante transmitir la gravedad del problema sin caer en el sensacionalismo o minimizar su gravedad», subraya. Y añade: «Esto implica proporcionar datos y evidencias de manera transparente y precisa».

Sin embargo, la actuación que tuvo la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana horas antes de la tragedia de la DANA no siguió, en absoluto, estas recomendaciones. Tanto es así que el PP sigue pidiendo explicaciones a Pilar Bernabé por la deficiente comunicación sobre que trasladó aquella mañana del 29-O sobre la catastrófica gota fría que se avecinaba.

La delegada del Gobierno y la alerta

La dirigente socialista, que también ocupa ahora la secretaría de Igualdad de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, declaró en la emisora de radio À Punt sobre las 11.30 de ese martes que la alerta roja lanzada para avisar de los efectos de la DANA que se aproximaba a Valencia sería menos peligrosa desde ese mismo día. «La previsión de esta alerta roja es, en principio, hasta las 18:00 horas. Eso no obsta que pueda alargarse porque la previsión es que haya lluvia todo el día», manifestó. Una minimización del riesgo en toda regla que se le acabó volviendo en contra, puesto que el temporal se prolongó y acabó provocando el fatídico desborde del Barranco del Poyo. La cifra de víctimas mortales por la DANA de Valencia asciende a 224 fallecidos.

Puede decirse entonces que Bernabé no aplicó o aplicó mal el manual de «buenas prácticas» comunicativas elaborado por la empresa de su marido para el Ministerio de Transición Ecológica. Preguntada este martes por OKDIARIO por los contratos de este departamento a la firma de su esposo, la delegada del Gobierno optó por lavarse las manos. «Desconozco la información de la que me está hablando. No obstante, eso, creo que tendrá que preguntarle a la entidad a la que usted se refiere, con la que yo no tengo ninguna vinculación», se limitó a responder.

Dos de los cuatro contratos públicos -que suman en total 38.700,65 euros (impuestos incluidos)- fueron otorgados por el Gobierno central a Instituto Imedes SL siendo ya Bernabé alto cargo del Ejecutivo de Sánchez. Mientras que los dos restantes coincidieron con su etapa como cuarta teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia y, previamente, como asesora en el Grupo Municipal Socialista de este Consistorio.