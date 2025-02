Bernabé se lava las manos: dice que desconoce si la consultora de su marido obtuvo contratos de Sánchez

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé ha manifestado este martes en Sagunto (Valencia) que ella desconoce si la consultora en que trabaja su propio marido ha obtenido contratos menores y por tanto a dedo del Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez.

Enormemente locuaz en otras cuestiones, como las referidas al presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, en esta ocasión, y en referencia a su propia pareja, Pilar Bernabé ha limitado su explicación a apenas tres frases. Una, que desconocía la información. Otra que: «Creo que tendrá que preguntarle a la entidad a la que usted se refiere». Y la tercera para asegurar que: «Yo no tengo ninguna vinculación» con la empresa en que trabaja su propio marido.

Según ha destapado este martes OKDIARIO, el Gobierno de Sánchez adjudicó al menos cuatro contratos a dedo a la consultora donde ocupa un puesto directivo el marido de Pilar Bernabé. Unos expedientes que fueron otorgados sin concurso público por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la empresa Instituto Imedes SL, de la que Javier Cebrián Renovell es director de Comunicación. El importe de los cuatro contratos públicos suma un total de 38.700,65 euros (impuestos incluidos).

Se da la circunstancia de que dos de esas adjudicaciones a dedo tuvieron lugar siendo ya Pilar Bernabé alto cargo del Ejecutivo de Sánchez. Y es que su nombramiento como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana se produjo el 28 de junio de 2022.

Pilar Bernabé es la número 5 en el escalafón de la dirección federal del PSOE, cuyo secretario general es también Pedro Sánchez. Ostenta, desde el último congreso de la formación, la Secretaría de Igualdad. Pero, además, es la voz de Sánchez en la Comunidad Valenciana, a pesar de que la secretaria general del PSOE valenciano sea la ministra Diana Morant.

Hasta el punto de que en las propias filas socialistas ya se empieza a hablar de ella, como adelantó OKDIARIO en enero de este 2025, como posible candidata a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2027, por delante de la propia Diana Morant.

Este martes, OKDIARIO ha publicado que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó cuatro contratos a dedo a la consultora del marido de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. A última hora de la mañana, Pilar Bernabé ha participado en un acto de la Policía Nacional en Sagunto.

Tras ese acto, Pilar Bernabé ha reclamado en varias ocasiones explicaciones a Mazón por cuestiones relativas a la DANA. Pero toda la locuacidad reclamando responsabilidades al presidente de la Generalitat Valenciana se ha convertido en una respuesta que cabe en un tuit cuando OKDIARIO le ha preguntado acerca de las adjudicaciones en el Gobierno de España a las consultora de su marido y si ello le parecía éticamente correcto: «Desconozco la información de la que me está hablando. No obstante, eso, creo que tendrá que preguntarle a la entidad a la que usted se refiere, con la que yo no tengo ninguna vinculación», se ha limitado a responder.