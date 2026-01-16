El Consell quiere que la financiación incluya dependencia, desplazados, fondo de nivelación y deuda

El Gobierno valenciano tiene meridianamente claras cuáles son las carencias para el territorio en la propuesta de nueva financiación autonómica que ha efectuado el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez tras su acuerdo bilateral con el independentista catalán, Oriol Junqueras. Se trata de cuatro ejes que, «de entrada» faltan en ese pacto en el caso valenciano y que son: la garantía de los 3.000 millones de euros que corresponden al 50% del pago de la dependencia, los 1.000 millones de euros correspondientes a la atención sanitaria a desplazados de otras Autonomías, el fondo de nivelación transitorio hasta que se cierre un acuerdo, por valor de 1.700 millones de euros anuales, y la condonación de la deuda histórica valenciana producto de la infrafinanciación del actual sistema a que se ve sometido este territorio y que asciende a más de 40.000 millones de euros. En suma, la garantía de en torno a 46.000 millones de euros.

Con ello, la actual deuda valenciana se reduciría a unos 20.000 millones. Una cantidad que permitiría trabajar con holgura en las políticas sociales, educación y sanidad publicas y acudir a los mercados con unos intereses que no serían lesivos para la Comunidad Valenciana.

Así, se desprende de las manifestaciones efectuadas este viernes por el conseller portavoz, Miguel Barrachina, en el transcurso de su comparecencia tras el Pleno del Ejecutivo, que preside Juan Francisco Pérez Llorca. No obstante, la condición primera es que Sánchez presente en sede parlamentaria su propuesta de nuevo modelo, cosa que no se ha producido. Momento, a partir del cual, se podrá trabajar con un documento formal y registrado.

Las manifestaciones del portavoz del Ejecutivo valenciano son especialmente importantes porque evidencian que el Gobierno autonómico tiene claro los elementos que conforman su hoja de ruta y las necesidades del territorio. Se corresponden, además, con reclamaciones efectuadas históricamente por la Generalitat Valenciana.

De hecho, OKDIARIO ya adelantó en julio de 2024, que el Gobierno de Pedro Sánchez adeudaba 3.479 al Consell en materia de dependencia. Una cantidad que entonces doblaba los 1.816 millones que la Generalitat se había visto obligada a pedir a los bancos para el pago a proveedores. Este periódico también adelantó en su día que el Ejecutivo de Sánchez adeudaba esos 1.000 millones de euros a la Comunidad Valenciana en materia de desplazados atendidos por la sanidad de la autonomía.

En concreto, Miguel Barrachina, ha explicado que «cuando haya un texto escrito, con las propuestas concretas, nos posicionaremos. Pero, ha agregado que «de entrada, lo que faltan son, al menos, cuatro cosas». Así, se ha referido a un fondo de nivelación, «el mismo del que el Partido Socialista ahora abjura, pero llevaba en sus presupuestos a modo de ingresos ficticios», unos 1.700 millones de euros en cada año de Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Además, también «falta» dependencia, cuantificada en los casi 3.000 millones antes citados para alcanzar el 50% «al que debería llegar el Gobierno» de Pedro Sánchez y los 1.000 millones de euros de los desplazados sanitarios que «lealmente», la Comunidad Valenciana, además de la mencionada deuda histórica de 40.000 millones. No obstante, Miguel Barrachina ha destacado que se trata de valoraciones «a priori» de un modelo con el que el Gobierno valenciano aún no cuenta.