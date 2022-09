Compromís se agarra al requisito ‘catalanista’ del valenciano en el despido de la profesora de Música

La obligación del requisito del valenciano y la interinidad han sido los 2 argumentos con que hoy Raquel Tamarit -Compromís- consejera de Educación del Gobierno del socialista Ximo Puig ha querido justificar a preguntas de PP, Vox y Ciudadanos en la Comisión de Educación de las Cortes Valencianas el inexplicable despido de Encarnación, la profesora de Música que ha ido al paro pese a ser valenciano parlante, ocupar el primer puesto en la bolsa de trabajo, ser la primera española en obtener la licenciatura de Trompa y llevar 35 años impartiendo clases. Su ‘delito’: no tener titulación oficial de conocimiento del valenciano.

La preocupante y creciente imposición lingüística del valenciano, ese ‘procés’ a la catalana al que ya se refiere abiertamente toda la oposición valenciana, ha escrito hoy otro capítulo. Esta vez, en sede parlamentaria. En ese escenario, Raquel Tamarit no ha dicho una sola palabra acerca de por qué su Consejería aún no ha contestado a la reclamación presentada por la propia Encarnación, tal como la afectada ha defendido, ni a la Asociación Hablamos Español. Ni se ha comprometido, tampoco, tal como le ha pedido toda la oposición, a que desde su Consejería se pusieran en contacto con ella.

Frente a ello, los 3 grupos de la oposición en las Cortes Valencianas -PP, Vox y Ciudadanos- han clamado contra el hecho de que la imposición del valenciano separara de la docencia a una profesora que ha demostrado su valía durante 35 años, que es valenciano parlante y que, a consecuencia de todo ello, se ha quedado en el paro con 62 años de edad.

Los argumentos de Raquel Tamarit han recordado a los del compañero de filas de la consejera Joan Baldoví, en torno a que Encarnación -así se llama la profesora despedida- no hubiera obtenido la titulación oficial en 35 años. Pero, además, ha aludido a la normativa que ha querido arrogar a una orden del PP en 2013 que, en realidad, se refería a las enseñanzas generales y no a las especiales como es el caso de Encarnación. Esta última, aprobada por su predecesor y también consejero de Compromís Vicent Marzà.

Las preguntas del PP

La primera en referirse a Encarnación, no obstante, ha sido la portavoz de Educación del Partido Popular Beatriz Gascó: quién lleva tiempo advirtiendo del «sistema valenciano de catalanización de las aulas». Hoy, Gascó ha dicho que «es evidente que la Administración no ha hecho bien su trabajo», para agregar que la profesora de Música presentó una reclamación «en tiempo y forma». Y ha preguntado por qué no se la esta escuchando. «Por qué usted, señora Tamarit, no hace su trabajo y por qué a una persona que llevaba más de 30 años en la Administración no le está dando una respuesta. Por qué se la está tratando de forma tan injusta» y, finalmente, «por qué desde su partido, encima, se la está insultando». Preguntas, a las que Raquel Tamarit no ha respondido.

El zasca de Vox a Baldoví

Por su parte, Llanos Massó, de Vox ha afirmado que el requisito lingüístico del Gobierno valenciano es «un recorte de libertades, una imposición. Y ustedes han empezado ya la caza de brujas a los docentes». Massó ha añadido que «a una profesora que lleva 35 años trabajando, el señor Baldoví se permite el lujo de insultarla. Una persona que, además, es que es valenciano parlante. Ella y toda su familia. Y ha dado la clase indistintamente en valenciano y en castellano, según le han requerido los alumnos», para terminar su intervención con un ‘zasca’ monumental: «Con esos 35 años trabajando le ha pagado el sueldo al Señor Baldoví y a todos nosotros. Trasládeselo».

Cs exige la reincorporación

Por parte de Ciudadanos, la diputada Mercedes Ventura, ha desmontado la versión de la consejera en torno a que fuera el PP el que aprobara la norma del requisito lingüístico que afecta a la profesora despedida y ha destacado que esa norma se debe, en realidad, al ex consejero, tambien de Compromis, Vicent Marzà. Pero además, ha recordado también que su formación política pidió específicamente que se diseñara un plan específico para favorecer la igualdad formativa del requisito lingüístico a los profesores de régimen especial y que, precisamente Compromís se opuso: «Ustedes nos lo votaron en contra y no han podido formarse hasta este año».

Por ello, Ciudadanos ha solicitado una moratoria para todos los profesores de régimen especial para que se puedan formar «cosa que les negaron». Y, finalmente, ha reclamado también «que vuelva a incorporar a la profesora». Pero no es eso lo que ha dicho hoy la consejera de Compromís.