Cientos de personas piden justicia para David, el joven asesinado a palos por unos marroquíes en Alicante

Cientos de personas se manifestaron este domingo en la localidad alicantina de Gata de Gorgos para pedir seguridad en las calles después de que David Lledó Caselles, un joven de 38 años, fuera asesinado el pasado sábado a palos a manos de un grupo de marroquíes. La víctima fue brutalmente golpeada con un bate de béisbol por tres hombres: uno ha sido detenido, otro está en libertad con medidas cautelares y un tercero está investigado sin medidas. Por ello, casi un millar de personas han pedido justicia para David en un acto celebrado entre la plaza de España y el ayuntamiento de la localidad. Todo pese a que el consistorio, regido por Compromís y el PSOE, no quisieron dar un carácter oficial al acto.

Gata de Gorgos, localidad ubicada en la Marina Alta de Alicante, lleva unos días siendo tendencia en España después de que un marroquí asesinara a palos a David Lledó Caselles, un vecino de la localidad, que se encontró con la muerte sobre las 16.30 horas del pasado sábado 22 de junio. El joven se encontró en plena calle con tres ciudadanos de origen marroquí que lo mataron a palos con un bate de béisbol. Uno habría sido el presunto autor de los hechos, otro coautor y el tercero ha sido puesto en libertad sin cargos. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada tras encontrar a David en parada cardiorrespiratoria y con múltiples traumatismos en el tronco, la cara y el cuello.

Por ello, un grupo de ciudadanos convocó para este domingo 30 de junio una manifestación con el lema «Somos vecinos, somos españoles, queremos seguridad» para pedir justicia para David y también para exigir seguridad en las calles después del asesinato. «David es una víctima de las políticas blancas. No permitiremos que se silencie su crimen», rezaba el cartel de una convocatoria que se presentaba exitosa, aunque el ayuntamiento socialista de Gata de Gorgos la declarara ilegal.

Así que a pasadas las 18.30 horas de la tarde del domingo más de un centenar de personas se presentaron en la plaza de España de Gata de Gorgos en una manifestación multitudinaria y pacífica con una fuertes medidas de seguridad. Incluso desde la alcaldía se instó a los bares de la zona a cerrar sus puertas ante los peligros de una concentración más que pacífica.

A pesar de que el ayuntamiento en el que gobierna Compromís y el PSOE no dieron oficialidad a la manifestación, casi un millar de personas pidieron justicia para David en una marcha que arrancó en la Plaza de España de la localidad y finalizó en la sede del ayuntamiento, en el que se realizó un minuto de silencio a la memoria de David.

«Hay que tomar medidas»

OKDIARIO ha charlado con algunos de los vecinos, de Gata de Gorgos y de otras localidades, que han metido medidas en los micrófonos de este periódico. «Lo que hay que hacer es tomar medidas. La solución es que todos los inmigrantes que vengan a colaborar y cumplir con los tributos que pagamos. Tienen que ser tratados como cualquier ciudadano español. Lo que no puede ser es que vengan ilegales en pocas palabras a matarnos. Ya está bien», comentan.

«Estoy aquí para apoyar a los vecinos de Gata de Gorgos. No con un partido u otro. Me parece que si los vecinos del pueblo están en contra de la violencia que provoca una inmigración descontrolada tienen que defenderse: es defensa propia. Los tres que asesinaron a David ya antes eran un problema para el pueblo. Habían hecho actos de violencia en la calle, atemorizaban a los vecinos», comentan otros vecinos de Altea.

«La inseguridad que sufrimos en las barridas y no sale en ningún sitio. Lo estamos sufriendo la gente trabajadora que vivimos en barrios. Hay muchos robos, violaciones, hacen lo que les da la gana, ocupan las casas. Estamos hartos», afirman a este diario en una manifestación multitudinaria que finalizó con un emotivo minuto de silencio para la memoria de David.

La pareja de David narra lo sucedido

Mucho se ha contado sobre los dramáticos hechos sucedidos en la tarde del sábado en plena calle en Gata de Gorgos y por ello, María Ferrer, pareja de David, quiso hablar en Telecinco. La joven dejó, que también confesó haber sido objeto de la ira de este grupo de hombres días anteriores, relató como se sucedieron los hechos.

«Él estaba con Luis haciendo unos bocetos para unos tatuajes, porque él tatuaba. Luis tenía sed, entonces mi chico dijo ‘quédate fumando un cigarro y yo subo a comprar una botella de agua al bar de arriba. Mientras el chico se estaba fumando el cigarro, escuchó gritos, muchos gritos, salió corriendo y se encontró a dos calles de donde vivimos a dos personas de origen marroquí, con dos palos… en el suelo ya estaba David tirado, estaban ensañándose con él», dijo la pareja de David sobre como se produjo el brutal asesinato.

María Ferrer también contó el episodio de David con este grupo de hombres días atrás, cuando estaban intimidando a una menor. «No sé si David encontró la muerte días atrás defender sin violencia a una menor. Él fue a comprar y vio a dos o tres personas de origen marroquí zarandeando a una menor», afirmó a la vez que también contó el episodio que ella misma vivió con este grupo de hombres.

«Venía de entrenar, me paró un chico marroquí, le dije ‘¿pasa algo?’, porque creía que le pasaba algo, por ayudar… Maldita hora, tenía las ventanas bajadas y se me subió al coche. Hizo intento de tirarse encima de mí, como pude me tiré del coche, me bajé, me fui a la farmacia y llamaron a la policía. Cuando vinieron los agentes, el señor se echó al suelo, lo cogieron y se lo llevaron», contó.