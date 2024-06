Compromís exige al PSOE medidas de control a los jueces por reabrir el ‘caso Oltra’

La portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Águeda Micó, ha exigido al PSOE que impulse medidas de fiscalización y control de los jueces ante lo que los nacionalistas valencianos consideran casos de «lawfare» como la reapertura de la causa por Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat, por encubrimiento de abusos sexuales. El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto presentar en las próximas semanas un plan de «regeneración» que afectará al Poder Judicial.

De este modo, en relación con la reapertura del caso Oltra ordenada por la Audiencia Provincial de Valencia, donde la ex consejera de Igualdad está acusada de encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada, la diputada de Compromís ha criticado que la ex vicepresidenta autonómica y otros compañeros llevan tiempo padeciendo «lawfare» por parte de los jueces.

Tras remarcar que Compromís le brindan su apoyo total y «ponen la mano en el fuego» respecto a su inocencia, ha lamentado que el PSOE «llega un poco tarde» a la hora de alertar sobre esta «guerra judicial», cuestionando que los socialistas sólo se han movido cuando decisiones de los jueces les han afectado directamente a ellos. Y es que el PSOE de Sánchez está cercado por el caso Koldo y especialmente por el caso Begoña Gómez que compromete a la mujer del presidente del Gobierno. También el hermano del inquilino de la Moncloa, David Azagra, está siendo investigado por presunta corrupción.

En este contexto, la diputada de Compromís ha dicho a sus socios que no sólo se debe adoptar medidas de regeneración para evitar «bulos» vertidos por algunos «inframedios», sino que hay un elemento capital y es ver cómo se controla la actuación de los jueces y magistrados. «El Poder Judicial tiene que estar también dentro del espacio de fiscalización y democratización y, por tanto, en esta cuestión tenemos que ir más allá», ha declarado Micó en una entrevista en programa Parlamento de RNE

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto el caso contra Mónica Oltra, ex vicepresidenta autonómica, ex consejera de Igualdad y ex portavoz del Gobierno regional, así como contra sus antiguos altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada. El Tribunal Supremo confirmó en diciembre la condena de 5 años de cárcel al ex marido por abusar sexualmente de una menor tutelada en un centro de Valencia.

La Audiencia Provincial valenciana ha estimado parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares, ya que considera que «no puede descartarse claramente» la existencia de una infracción penal y que existen indicios suficientes para procesar a los investigados.

El procedimiento contra Oltra y otras 15 personas fue archivado por el juez el pasado mes de abril al no encontrar evidencia de delito en su actuación ni de presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Mónica Oltra renunció el 21 de junio de 2022 a sus cargos en el Consell y en las Cortes Valencianas debido a su investigación judicial en este caso.

Financiación

De otro lado, la portavoz de Compromís en el Congreso también se ha referido a la cuestión de la «financiación singular» que Sánchez ofrece a los independentistas de Cataluña a cambio de que permitan la investidura de Salvador Illa. Micó ha lanzado al PSOE de que «no puede jugar» con un elemento tan serio, cuando ni siquiera hay una propuesta encima de la mesa, y ha avanzado que Compromís sólo apoyará un cambio de modelo que solucione la «infrafinanciación» de la Comunidad Valenciana.

«La cuestión básica en estos momentos es que necesitamos una reforma del sistema de financiación y necesitamos que todas las comunidades, todos los territorios, tengan más capacidad de ingresos (…) Y lo que no puede hacer el PSOE es querer utilizar una cuestión tan seria para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa», ha manifestado.

En este sentido, ha expresado que en las negociaciones para la gobernabilidad de Cataluña, dentro de ese marco, el PSOE puede «intentar lo que quiera» pero ha criticado que sacar una cuestión que va «más allá del autogobierno catalán» como es la financiación de las comunidades, que depende sobre todo de su aprobación en el Congreso. La diputada de Compromís ha señalado que es factible una solución conjunta tanto a los problemas de financiación de Cataluña como de la Comunidad Valenciana, pero el PSOE debe primero abrir una negociación con sus socios en el Gobierno y después con los aliados del bloque de investidura, recoge Ep.

En cuanto a su advertencia de retirar el apoyo al Ejecutivo si solo asume una financiación singular para Cataluña, Micó ha especificado que hay que ver qué propone «exactamente» el Ministerio de Hacienda, que hace mes y medio no veía prioritario el asunto de la financiación, añadiendo que su misión es defender los intereses valencianos. «Compromís no puede dar apoyo a una solución que no pase también por solucionar nuestra cuestión (de infrafinanciación) y creo que esto lo debe entender todo el mundo», ha zanjado.