Catalá señala a ETA: «Se blanquea a partidos que son herederos del terrorismo en España»

La alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá ha señalado este lunes a la banda terrorista ETA y se ha unido a la «repulsa que nos genera el blanqueamiento de los brazos políticos de las organizaciones terroristas de este país». De modo muy similar se ha expresado la consejera de Interior del Gobierno valenciano Elisa Núñez: «No habrá justicia para las víctimas hasta que no se condene de forma clara historia de terrorismo de nuestro país, hasta que no haya reparación y memoria realmente ciertas».

Tanto Catalá como Núñez han asistido este lunes a la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en el XX aniversario del 11M, la fecha fatídica del atentado más sanguinario de la historia de España, que se cobró 192 vidas humanas y dejó más de 1.800 heridos.

Ese acto ha precedido a otro posterior de un minuto de silencio con motivo, precisamente del XX aniversario del 11M ante el Palau de la Generalitat (Palacio de la Generalitat), que ha estado presidido por el presidente del gobierno valenciano el también popular Carlos Mazón.

A la conclusión de ese minuto de silencio, Carlos Mazón ha destacado que ese minuto de silencio «es el que nos tiene que ayudar, en opinión de las distintas administraciones y civiles que están hoy aquí, a que nada de lo que ha ocurrido es inocuo. Nada de lo que ha ocurrido es, simplemente, un recuerdo. Y es convertir ese objetivo del recuerdo en, de nuevo, por difícil que parezca, en una nueva etapa de convivencia y de rechazo frontal a cualquier tipo de violencia».

En el caso de María José Catalá, la alcaldesa de Valencia ha defendido:»La obligación moral que tiene este país de no olvidar y, sobre todo, dignificar la labor de las asociaciones de víctimas del terrorismo y el recuerdo de sus familiares y seres queridos». Si bien, ha añadido que: «En un contexto político como el que nos encontramos es difícil pensar que esta labor se está realizando, cuando se blanquea partidos políticos que son herederos políticos del terrorismo en España».

Según ha explicado María José Catalá: «Esas brechas, no sólo no ensanchan nuestro marco de convivencia, sino que generan un profundo dolor a las víctimas». Y se ha comprometido a que, desde el Ayuntamiento de Valencia: «No sólo vamos a estar siempre con esta asociación, sino que nos unimos a la repulsa que nos genera el blanqueamiento de los brazos políticos de las organizaciones terroristas de este país».

María José Catalá ha explicado que el atentado del 11M «Fue un atentado contra España: contra nuestra forma de vivir la libertad y nuestras ideas, convicciones y los valores constitucionales que amparan nuestro estado de derecho». Y ha sostenido que «por tanto, no podemos olvidar, no debemos olvidar y, mucho menos, blanquear ningún brazo político de una organización terrorista que tanto daño ha hecho en España como ETA». Catalá ha agregado que «es verdad que los atentados, ya sean yihadistas ya sean de ETA, han producido mucho dolor. Pero, cualquier tipo de blanqueamiento de cualquier tipo de terrorismo es un error».

Elisa Núñez: «No habrá justicia hasta que no se condene de forma clara»

Por su parte, Elisa Núñez ha recordado que «se cumplen 20 años de uno de los atentados más trágicos de la historia de España». Y ha reiterado que son «veinte años para el recuerdo de las víctimas y sus familiares». Elisa Núñez ha definido el terrorismo como «una lacra». Y ha manifestado que «es necesario» combatir ese terrorismo «sin concesiones, con firmeza y con ansias de reparación, de memoria y de justicia».

La consejera de Interior ha afirmado que «en este país, no habrá justicia para las víctimas hasta que no se condene, de forma clara, la historia de terrorismo de nuestro país, hasta que no haya reparación y memoria realmente ciertas».

La consejera de Justicia e Interior del Gobierno de Carlos Mazón explicado que desde la secretaría autonómica de atención a las víctimas «tenemos el compromiso, la obligación moral y política de trabajar en pro de estas víctimas para colocarlas en el lugar que se merecen» y «colocar en el lugar que se merecen a sus asesinos».