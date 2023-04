Bendodo dice que Sánchez es «un activo tóxico» para el PSOE pero a Puig «le gusta hacerle la pelota»

El coordinador general del Partido Popular Elías Bendodo ha afirmado este sábado en Valencia que el presidente Pedro Sánchez es «un activo tóxico» para el PSOE, pero ha añadido que al secretario general de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig «le gusta hacerle la pelota», motivo por el que, según Bendodo, Ximo Puig ha llevado a Valencia la convención socialista. Además, Bendodo, ha establecido tres paralelismos entre Sánchez y Puig: «Los dos suben los impuestos a todos, los dos están generando una deuda brutal, que van a pagar nuestros hijos y nietos. Y, los dos, dedican mucho tiempo a defenderse de la corrupción: uno, del caso del hermano. Y, otro, del caso del tito Berni.

Elías Bendodo ha viajado este sábado a Valencia para apoyar y respaldar tanto al candidato a la Generalitat Carlos Mazón, como a la aspirante a la Alcaldía de Valencia María José Catalá, a quienes ha acompañado a visitar una carpa informativa en el distrito de El Marítimo, también en la ciudad de Valencia. Y, posteriormente, se ha desplazado a Sagunto para la presentación de la candidatura de la alcaldable popular Maribel Sanz.

Este domingo, Elías Bendodo estará en Alicante, en donde asistirá junto a Carlos Mazón y al alcalde y candidato popular Luis Barcala a una jornada de convivencia con interventores y apoderados del PP alicantino en las elecciones autonómicas y municipales.

De hecho, el coordinador general del PP ha anunciado este sábado que «nos vamos a multiplicar en apoyar, en respaldar y en estar presentes en la Comunidad Valenciana» porque «para el PP, la Comunidad Valenciana es una prioridad. El cambio en España va a empezar aquí». Y ha advertido de que «Valencia ha podido soportar estos años de populismo, ideología y chapuzas, pero no podrá aguantar cuatro años más. El cambio es necesario».

«El primer ‘sanchista’ del reino»

Bendodo ha calificado a Ximo Puig como «el primer sanchista del reino», Y ha sostenido que lo que hace el presidente valenciano» tiene un paralelismo exacto con lo que hace el presidente Sánchez.

Así, ha destacado que Sánchez y Ximo Puig: «Se parecen en muchas cosas, pero fundamentalmente en tres: los dos suben los impuestos a todos, los dos están generando una deuda brutal y los dos dedican mucho tiempo a defenderse de la corrupción: uno, del caso del hermano. Y, otro, del caso del tito Berni».

Según ha dicho Bendodo, en referencia a la convención socialista que se celebra este fin de semana en Valencia: «Cuando el PSOE dijo de organizarla, todos los líderes autonómicos miraron para otro lado y dijeron: Ojalá no me toque que venga a mi tierra. Uno, levantó la mano y dijo: Oye, yo estoy dispuesto, que es Ximo Puig. Y, por tanto, la realidad es que en esta convención, que venía a ser un gran acto del PSOE, como antaño, se ha caído todo el mundo del cartel. Y ha habido una espantada generalizada. Y a Puig no le queda más remedio que asistir, porque es el anfitrión».

«Feijóo suma y Sánchez resta»

El coordinador general del PP ha recordado que el presidente nacional de los populares Alberto Núñez Feijóo «va a estar en todas las comunidades autónomas porque Feijóo suma. Hoy, Sánchez es un activo tóxico. Sánchez resta. Pero aquí, en la Comunidad Valenciana, el presidente Puig parece que le gusta hacerle la pelota y, por tanto, se lo trae aquí».

En torno a la ley del sólo sí es sí, Sánchez, según ha defendido Bendodo: «Ha hecho mucho daño al conjunto de los españoles. Fundamentalmente, al conjunto de las españolas». Y se ha preguntado:»¿Nos fiaríamos de un presidente del Gobierno que ha sacado a 100 violadores de la cárcel?». En el caso de la Comunidad Valenciana, Bendodo ha calificado las cifras de «preocupantes». Porque «Son más de 100 las condenas revisadas y que se han visto reducidas a la baja. Y 13 violadores han salido de las cárceles».