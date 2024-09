El agresor de la anestesista del hospital de Vega Baja no podrá ir a ningún hospital en que ella esté

El detenido por la supuesta agresión de una médico anestesista en el Hospital de Vega Baja este 4 de septiembre, un varón de origen español y 26 años de edad, no podrá estar en ningún centro sanitario en que la víctima se encuentre en esos momentos. Así se desprende de la orden de alejamiento dictada por el Juzgado, según han confirmado fuentes jurídicas próximas al caso a OKDIARIO.

En concreto, la citada orden prohíbe al supuesto agresor acercarse a menos de 100 metros del domicilio, del lugar de trabajo o cualquier otro lugar en que ella se encuentre, por lo que las mencionadas fuentes subrayan que incluye, también, la aproximación a menos de esa distancia de cualquier centro sanitario u hospitalario en que la médico anestesista esté. Así, lo han confirmado esas mismas fuentes jurídicas.

Esta medida era la demandada no sólo por la médico, sino también por el sindicato profesional CESM y por el propio Colegio de Médicos de Alicante. Ambos, reclaman, además, que de cara al futuro, en previsión de que la orden decaiga, la Consejería de Sanidad valenciana efectúe los trámites oportunos para que el agresor y la anestesista no puedan volver a coincidir en ningún centro y para que la médico no se vea en la obligación de atenderle a él o algún familiar próximo en el futuro.

Tal y como ha relatado OKDIARIO la mujer fue agredida en el hospital del Vega Baja, en la pedanía de San Bartolomé, en la ciudad de Orihuela, ubicada en la comarca de la Vega Baja, al sur de la provincia de Alicante. Y el supuesto agresor fue detenido por la Guardia Civil. Según ha podido saber también este medio de fuentes próximas al caso la agresión denunciada fue un puñetazo que impacto en el rostro y el labio de la doctora.

Ese impacto provocó a la anestesista una profunda herida en el labio, que necesitó la atención de un cirujano plástico en un hospital de la sanidad pública, en Alicante.

A consecuencia de la agresión, la anestesista se encuentra de baja y está recibiendo tratamiento psicológico a causa del estrés por ansiedad que ha sufrido. No obstante, fuentes facultativas del propio hospital en que ocurrieron los hechos han manifestado a OKDIARIO que la anestesista se encuentra «muy asustada, pero quiere volver al trabajo una vez reciba el alta», tanto por la herida en el labio como por el tratamiento de ansiedad.

Abogacía de la Generalitat

Por su parte la Consejería de Sanidad valenciana que dirige Marciano Gómez ha trasladado que solicitará a la Abogacía de la Generalitat la personación en el caso como acusación particular, tal como prevé el Plan Integral de Prevención de Agresiones en el Entorno Sanitario de esa misma Consejería.

De hecho, la Consejería ha ofrecido asesoramiento y asistencia a la facultativa agredida a través del servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del servicio jurídico del Departamento de Salud de Orihuela. Y, también, ha manifestado su «rechazo» y «la más rotunda condena» ante la agresión padecida por la anestesista «en el ejercicio de sus funciones».

Además, ha recordado que las agresiones al personal sanitario son delito,. Y, por tanto, tienen consecuencias en forma de penas, sanciones y multas. De hecho, el personal sanitario está reconocido como autoridad pública en la Ley 10/2014 de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana.