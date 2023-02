Descubre los estrenos de cine de marzo en Movistar Plus+

El mes de marzo Movistar Plus+ sorprende a sus usuarios con nuevos estrenos de películas como Bullet Train, Los perdonados, Entre la vida y la muerte, Ali & Ava, Mamá no en Redes, La bestia, Dune Suro y Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?, entre otras. Estrenos que podrás ver en los canales Estrenos por M+ (dial 11), Estrenos 2 por M+ (dial 12) y en el servicio bajo demanda para todos los clientes con la opción cine.

Bullet Train

A partir del viernes 3 de marzo Movistar Plus+ estrena esta película de acción y humor negro protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Leitch. La cinta está basada en la novela Tren bala de Kotaro Isaka y sigue a un grupo de gánsteres que coincide en un tren de alta velocidad que viaja de Tokio a Marioka. La mayoría no se conocen entre sí y, supuestamente, tienen objetivos distintos… pero nada más lejos de la realidad, ya que sus misiones se entrecruzan de maneras que ni ellos sospechan. En el reparto también están los actores Joey King, Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry, y, además, cuenta con numerosos cameos como los del cantante Bad Bunny, Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Michael Shannon o Channing Tatum.

Men

Desde el domingo 5 se podrá también ver esta película de terror psicológico de Alex Garland. Una cinta protagonizada por Jessie Buckley que cuenta la historia de Harper, una mujer que, tras un reciente trauma personal que la sigue atormentando, alquila un caserón en la campiña inglesa. Lo que prometía ser una estancia tranquila en un paraje bucólico poco a poco se convierte en una autentica espiral de acoso y agresión.

Delante de ti

El martes 7 se estrena esta película del director surcoreano Hong Sang-soo en la que intenta hacer un retrato íntimo de una mujer en un momento muy especial de su vida. La protagonista es la antigua actriz Sang-ok a la que da vida Lee Hye-yeong.

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda

Desde el viernes 10 se podrá ver la tercera entrega de esta película de animación en la que se cuenta como cinco años después de su segunda entrega, Tadeo se embarca en una nueva aventura para acabar con la maldición que le persigue a él y sus amigos. Un viaje por todo el mundo con el que poder demostrar que es un gran arqueólogo. Michelle Jenner, José Corbacho o Alexandra Jiménez son algunos de los actores que prestan su voz a los personajes.

Muerte, muerte, muerte

A partir del sábado 11 se estrena esta película en la que se une el humor, el terror y el suspense en una mordaz sátira a las clases privilegiadas, la identidad de la Generación Z o las redes sociales. Los protagonistas son 7 veinteañeros ricos que organizan una fiesta en una mansión remota durante un huracán en la que todo cambia cuando deciden empezar a jugar a Muerte, muerte, muerte.

Dune

Desde el viernes 17 se podrá ver la primera entrega de la adaptación que Denis Villeneuve hace de la saga de novelas de ciencia ficción de culto Dune. La novela Dune ya había sido llevada a la gran pantalla por David Lynch en 1984 con Kyle MacLachlan como protagonista. Esta nueva película ha contado con los actores Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem.

Los perdonados

A partir del sábado 18 se estrena esta película protagonizada por los actores Ralph Fiennes y Jessica Chastain. Un retorcido thriller dramático basado en la novela homónima de Lawrence Osborn y dirigido por Jon Michael Mcdonagh. Cuenta la historia de una adinerada pareja, al borde del divorcio, que viaja de Londres a Marruecos para asistir a una lujosa fiesta de fin de semana en casa de un amigo, pero todo se tuerce cuando por accidente matan a un joven local.

Entre la vida y la muerte

A partir del domingo 19 se podrá ver esta cinta en la que el actor Antonio de la Torre se pone en la piel de Leo Castañeda, un español que trabaja como maquinista de metro en Bélgica. Un hombre quien acaba de vivir el traumático suicidio de un joven en las vías del metro mientras el mismo conducía y que en ese momento no sabe que ese joven es su hijo.

Ali & Ava

Desde el martes 21 se podrá ver esta película de la directora Clio Barnard, la cual logró el reconocimiento internacional con su documental The Arbor. Una cinta sobre dos personas solitarias, una mujer irlandesa de mediana edad y un hombre paquistaní a punto de separarse, que encuentran en la música un punto de unión irrompible y sanador.

Mamá no en Redes

El miércoles 22 se estrena esta película protagonizada por la actriz Malena Alterio que interpreta a Clara, una mujer divorciada y madre de dos adolescentes abierta a nuevas experiencias que decide crearse un perfil en TILINK, la app de citas de moda. Todo cambia cuando Dani, su hijo, descubre su perfil y decide junto a Milena, su hermana, embarcarse en la delirante aventura de boicotear los ligues de su madre.

La bestia

Desde el viernes 24 se podrá ver este thriller de supervivencia y tensión dirigido por Baltasar Kormákur en el que Idris Elba tiene que enfrentarse al más mortífero y sanguinario león salvaje. Una película ambientada en la sabana sudafricana, comienza cuando un grupo de furtivos ataca a una manada de leones y acaba con casi todos ellos… pero deja vivo al más letal.

Suro

A partir del domingo 26 se podrá disfrutar de este drama rural de suspense protagonizado por Vicky Luengo y Pol López que interpretan a una joven pareja que se propone construir una nueva vida en los bosques de alcornoques que ella ha heredado. La película es la ópera prima como director de largometrajes del cortometrajista Mikel Gurrea.

Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?

Por último, el 31 de marzo se podrá ver la tercera película de la exitosa saga francesa iniciada con Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? que fue vista por más de 12 millones de espectadores en 2014 solo en Francia. Una nueva entrega que sigue con su humor políticamente incorrecto, la sátira y los clichés de sus predecesoras. Una película dirigida por Philippe de Chauveron y que cuenta como protagonistas con los actores Christian Clavier y Chantal Lauby, que interpretan a ese entrañable matrimonio que lleva 40 años unido.