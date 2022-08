La acción de ‘Bullet train’ le pasó factura a Aaron Taylor-Johnson: Estuvo una noche en el hospital

El actor Aaron Taylor- Johnson quizás se tomó demasiado en serio las acrobacias y coreografías de Bullet train. El título de David Leitch se estrenará este viernes 5 de agosto en las salas españolas y el compañero de reparto de Brad Pitt contó a Variety como se desmayó después de una secuencia de acción.

“Estábamos en una secuencia de pelea y me patearon al otro lado de la habitación. La parte afilada de la esquina donde no había relleno me cortó un trozo de la mano”, contaba el futuro actor de Kraven el cazador al medio. La cosa no quedó ahí, porque la reacción al momento del intérprete fue desmayarse, lo que provocó que sus compañeros se lo llevasen corriendo al hospital. Johnson bromeaba con que esto es algo habitual en una producción de Leitch, quien ha dirigido ya otros títulos de acción trepidante como John Wick o Deadpool 2: “Sabes, cuando fichas para una película de David Leitch, tienes que tener un par de cicatrices de batalla, algunas heridas de guerra”. Antes de ser director, Leitch ejerció como doble de riesgo de Brad Pitt en títulos como por ejemplo, Sr. Y Sra. Smith. El coprotagonista de Pitt realizó el 95% de las acrobacias que se ven en el filme, la cual gran parte de sus coreografías tienen mucho que agradecer a la herencia incuestionable de Jackie Chan.

Independientemente del corte, el actor reveló que el desmayo vino propiciado por una “dieta Keto excesivamente loca”, con la que obtuvo unos niveles muy bajos de azúcar en sangre. Después, Taylor-Johnson contó que en un principio Bullet train no se concibió como la comedia resultante, sino que era “una pieza de acción bastante oscura con calificación R”, antes de que la producción indicase a las estrellas que se lo llevasen al terreno divertido y en parte, gore. “¡No sé qué pasó, pero se convirtió en una comedia! Todos nos reímos. David (Leitch) estaba realmente abierto a jugar y explorar, se sintió como una gran bocanada de aire fresco, pasamos un tiempo fantástico”, apuntaba finalmente el joven actor. Aparte de las dificultades propias de un rodaje tan calculado y coreografiado, Bullet train tuvo la compleja situación de los protocolos COVID-19, en el que la filmación tuvo que pararse y ralentizarse debido a la preparación, aislamiento, test y colocación de máscaras entre escenas.