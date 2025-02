Todos los riesgos que puede correr Jesús Calleja en su viaje al espacio: ¿podría no regresar a la Tierra?

Este martes, 25 de febrero de 2025, tendrá lugar un evento histórico protagonizado por el conocido presentador de televisión, Jesús Calleja. A lo largo de su carrera, ha llevado a cabo desafíos extremos y ha explorado algunos de los rincones más remotos del planeta, pero esta vez cruzará una nueva frontera: el espacio exterior. Como tercer español en alcanzar la atmósfera, Jesús Calleja participará en un viaje al espacio sin precedentes, embarcándose en un vuelo a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos.

En los días previos al lanzamiento, ha compartido detalles sobre los preparativos del viaje. En una entrevista, el presentador comentó que ya se ha despedido de sus seres queridos, reconociendo la peculiaridad del momento que está a punto de vivir. Sin embargo, también admitió que su viaje al espacio no estará exento de dificultades y retos. Desde el despegue, cuando las fuerzas G y las intensas vibraciones del motor puedan resultar abrumadoras, hasta la fase de reentrada, donde enfrentará la gravedad con una fuerza más de cinco veces superior a su peso, será testigo de una experiencia única que pondrá a prueba tanto su cuerpo como su mente.

El viaje al espacio de Jesús Calleja

El viaje al espacio de Jesús Calleja, aunque extraordinario, estará lleno de desafíos físicos y psicológicos. Desde el momento en que los motores del cohete se enciendan, sentirá una presión muy fuerte, debido a las fuerzas G que inevitablemente afectarán a su cuerpo. Durante la fase de ascenso, experimentará la sensación de tener una carga adicional en su cuerpo, lo que le imposibilitará mover las extremidades.

La preparación para una misión como esta incluye no solo ejercicios físicos, sino también un entrenamiento mental que le permita al astronauta mantener la calma ante las situaciones de estrés. El fenómeno de la separación de las etapas del cohete, por ejemplo, es algo que podría ser muy impactante para alguien que no esté acostumbrado a las misiones espaciales. El presentador de televisión ha mencionado que, tras cruzar la atmósfera y separar las dos fases del cohete, escuchará una «explosión gigantesca», que marcará un momento decisivo del vuelo.

A pesar de estos obstáculos, la parte positiva de la misión llegará cuando Jesús Calleja y el resto de tripulantes alcancen el espacio. En ese momento, el enfoque estará en disfrutar de la vista incomparable de la Tierra desde el espacio. La microgravedad les permitirá moverse libremente y experimentar el espacio como nunca antes lo habían hecho, flotando dentro de la cápsula y observando nuestro planeta desde una perspectiva única.

Fuerza de la gravedad en el retorno

Tras unos minutos de vuelo libre, la cápsula de New Shepard comenzará su descenso hacia la atmósfera terrestre. En esta etapa, la aceleración será aún más intensa que en el ascenso.

Jesús Calleja se enfrentará a una fuerza G de hasta 5,5 veces su peso, lo que provocará que su cuerpo se sienta extremadamente pesado, casi como si fuera aplastado. Para poner esto en perspectiva, él podría llegar a pesar hasta 350 kilogramos en ese momento, una sensación que ha sido comparada con tener un elefante sobre el pecho. No será fácil respirar bajo esas condiciones, y los astronautas deben estar preparados para lidiar con esta presión adicional.

Además de las fuerzas G, el regreso implica otro reto psicológico: las detonaciones causadas por la apertura de los paracaídas. Estas explosiones son inevitables y forman parte del proceso de desaceleración y aterrizaje de la cápsula, pero no dejan de ser alarmantes para quienes no están acostumbrados a ellas. A pesar de estos peligros y dificultades, Jesús Calleja ha afirmado no sentir miedo ante lo que está por venir, destacando que su preparación le da la confianza necesaria para enfrentar cualquier obstáculo que surja durante la misión.

El viaje de Jesús Calleja al espacio no solo es una hazaña técnica, sino también una poderosa metáfora del espíritu humano. Su participación en la misión espacial de Blue Origin es un paso significativo en la historia de los viajes espaciales, y es probable que inspire a muchos otros a seguir sus pasos, desafiando lo imposible y mirando hacia las estrellas.

El espacio sigue siendo un terreno exclusivo, y aunque la posibilidad de viajar allí aún está fuera del alcance de la mayoría, el avance de compañías como Blue Origin, SpaceX y Virgin Galactic está empezando a cambiar esta realidad. En lugar de ser una aventura reservada sólo para los astronautas, los vuelos espaciales están comenzando a convertirse en una opción viable para aquellos con recursos suficientes para pagarlos.

Sin embargo, aún estamos lejos de una democratización total, ya que los costes asociados con los lanzamientos espaciales son altísimos. A pesar de esto, lo que está claro es que el espacio ya no es una frontera tan inaccesible como lo era hace sólo unas décadas. De hecho, el vuelo de Jesús Calleja es una prueba de que el futuro está cada vez más cerca.