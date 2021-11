Después del lanzamiento del telescopio James Webb, previsto para el 18 de diciembre, se desplegará durante 2 semanas como un gigantesco origami al revés. El observatorio de 6 toneladas, sucesor del poderoso telescopio Hubble, contendrá un voluminoso parasol que lo protegerá de los rayos del sol, el que se desplegará paulatinamente en una compleja secuencia calculada hasta en el más mínimo detalle.

El despliegue del telescopio James Webb

El despliegue del telescopio James Webb será muy complejo, pero los ingenieros de la NASA y el fabricante aeroespacial, NG (Northrop Grumman) dicen tener una gran confianza, ya que lo han probado varias veces durante los últimos años, perfeccionando la secuencia.

El parasol se compone de cinco capas de una membrana ultradelgada, las que protegen la visión del telescopio de la interferencia de la luz solar. Cuando estas se desplieguen, será el momento más complicado, dicen los especialistas.

Esto implicará una coordinación de motores, engranajes, poleas, cables, etc. los que deben funcionar a la perfección. Sin embargo, también han indicado que existen, al menos, 344 «puntos de fallo único». Estos son momentos críticos en los cuales, si la acción no sucede en el momento exacto, el telescopio no alcanzará la configuración deseada.

Mike Menzel, ingeniero de sistemas y líder de este proyecto, dijo que estas serán las secuencias de despliegue más complejas que jamás se hayan intentado en el espacio, y conllevan muchos desafíos.

Secuencia del despliegue del telescopio James Webb

Día 1

Saldrá el panel solar para obtener la energía necesaria para la misión. Luego se lanzará la antena direccional para las comunicaciones con la Tierra.

Día 3

Se abrirán dos estructuras que sostienen las membranas del parasol, con un eje de 21 metros de largo.

Día 5

La estructura del parasol se expandirá hasta adoptar una forma de diamante de 14 metros de ancho, aproximadamente.

Día 6

Se separarán las cinco capas del parasol. Esto le dará sombra al telescopio y ayudará a enfriarlo.

Día 11

Se encajarán los brazos de un espejo secundario del telescopio reflector.

Día 13

Se extenderá uno de los lados del espejo primario, de unos 6,5 metros de ancho.

Día 14

Se desplegará la segunda ala del espejo.

Control de fallos desde la Tierra

El parasol proyecta una sombra oscura sobre el telescopio, por lo cual no habrá cámaras para controlar el complejo despliegue, ya que no serían de mucha utilidad. Pero los ingenieros contarán con la retroalimentación de los sensores y, si surge alguna anomalía, podrán trabajar en sus “árboles de fallas” para hallar una solución al problema.

Desde Tierra, podrán realizar algunas maniobras para desatascar algún mecanismo, como sacudir un poco al telescopio, pues puede moverse hacia los lados y girar sobre cualquier eje.

El telescopio Webb entrará en servicio aproximadamente unos 180 días después del lanzamiento.

