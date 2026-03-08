Suena cruel, pero la ciencia lo avala: Alemania dispara láseres contra sus cultivos y ahorra millones en pesticidas

Los pesticidas son un problema grave para animales y plantas, pero la agricultura europea avanza hacia una revolución silenciosa, para limitar su uso. Un buen ejemplo de ello es el proyecto WeLASER, impulsado con financiación comunitaria.

Esta investigación, que ya se está probando con éxito en Alemania, plantea utilizar láseres de alta potencia, para eliminar las malas hierbas sin recurrir a productos químicos.

EHNE-Nafarroa, sindicato agrario del País Vasco y de Navarra ha explicado por qué esta iniciativa es tan importante. Aunque parezca ciencia ficción, puede ayudar a aumentar la productividad agrícola y mejorar la sostenibilidad ambiental.

Alemania usa un láser de alta potencia para eliminar malas hierbas sin pesticidas

El núcleo del proyecto WeLASER se basa en la aplicación de dosis letales de energía directamente sobre los meristemos de las hierbas no deseadas.

Para ello utilizan una fuente láser de alta potencia capaz de atacar con precisión estos puntos vitales de las plantas adventicias.

Durante el periodo de ejecución del proyecto, comprendido entre 2020 y 2023, se está evaluando la eficacia del sistema en cultivos de trigo, maíz y patata. El objetivo final es sustituir los pesticidas por un método limpio y selectivo.

Para lograr que su aplicación sea eficiente, el sistema combina visión artificial basada en inteligencia artificial (IA) con un escáner láser que localiza los meristemos de las malas hierbas.

Es decir, el láser puede discriminar entre cultivo y planta invasora, para actuar únicamente cuando sea estrictamente necesario.

Láser, inteligencia artificial y vehículos autónomos: la revolución agrícola en Europa

Paradójicamente solución WeLASER no se limita al uso del láser. El proyecto integra un conjunto de tecnologías avanzadas para automatizar todo el proceso agrícola.

Por ejemplo, un controlador inteligente coordina los distintos sistemas mediante IoT y técnicas de computación en la nube, con el fin de gestionar el conocimiento agrícola generado.

Además, un vehículo autónomo se encarga de recorrer la explotación para aplicar el tratamiento de forma eficiente.

Esta combinación tecnológica busca ofrecer una alternativa al manejo mecánico de malas hierbas, que puede deteriorar las propiedades del suelo y dañar a los organismos beneficiosos.

Todo con un objetivo final muy claro: manejar las malas hierbas sin recurrir a los pesticidas. Si se consiguiera, sería posible proporcionar una solución limpia, que reduzca de manera significativa el uso de productos químicos en la agricultura europea.

Cómo ha financiado Alemania el láser para eliminar los pesticidas de la agricultura

WeLASER es un proyecto de innovación financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte 2020.

Está coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y cuenta con la participación de entidades de Alemania, Dinamarca, Francia, España, Italia, Polonia, Bélgica y Países Bajos.

Entre los socios figuran entidades e instituciones como Futonics LASER y el Centro del Láser de Hanover en Alemania, la Universidad de Copenhague, AGREENCULTURE SaS, COAG, la Universidad de Bolonia, el Instituto para la Ecología de las Áreas Industriales, la Universidad de Gante y Van den Borne Projecten.

La iniciativa aspira a movilizar a un amplio grupo de actores para aumentar la productividad agrícola, mejorar la sostenibilidad ambiental y contribuir a la salud de animales y seres humanos.