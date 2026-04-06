Andalucía lidera la bajada del paro con un descenso del 1,5% con respecto a febrero

Andalucía volvió a liderar en marzo la bajada del desempleo en España. La región finalizó el mes con 579.638 personas en paro, tras disminuir en 8.836 respecto a febrero, lo que supone una bajada del 1,5%. Asimismo, en términos interanuales, el número de desempleados se redujo en 63.584 personas, es decir, un descenso del 9,89%, superando el ritmo de mejora observado a nivel nacional.

La caída del paro en Andalucía estuvo impulsada principalmente por el sector servicios, que registró 7.351 desempleados menos, en línea con el aumento habitual de la actividad antes de la Semana Santa. También se redujo en la construcción y la industria, mientras que aumentó en la agricultura y entre quienes buscan su primer empleo. Por provincias, únicamente Jaén se desmarcó de la tendencia general con un leve incremento, frente a bajadas más destacadas en Cádiz, Sevilla y Málaga, donde se concentró gran parte de la mejoría regional.

A pesar de esta mejora, Andalucía continúa presentando un mercado laboral muy dependiente del sector servicios y con una elevada proporción de desempleo femenino, ya que las mujeres superan las 356.000 dentro del total de parados. En cuanto a la contratación, marzo cerró con 292.542 contratos, predominando los temporales, si bien los indefinidos aumentaron en comparación con el mismo mes del año anterior. En el conjunto de España, la región fue la que más aportó al descenso mensual del paro, reforzando su papel como uno de los principales impulsores de la mejora del empleo durante marzo.

Datos de desempleo

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (402.338) y Sin empleo anterior (67.957), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (30.651), Industria (31.349) y Construcción (47.343).

En cuanto a sexos, de los 579.638 desempleados registrados en marzo, 356.643 fueron mujeres, 5.746 menos, y 222.995 hombres, lo que supone un descenso de 3.090 en el número de desempleados respecto al mes anterior.

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 442 parados menos que a cierre del pasado mes, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 8.394 desempleados.

El paro subió en Jaén +58, mientras que bajó en las otras siete provincias, siendo la mayor bajada en Cádiz -2.352, seguida de Sevilla (-1.939). En Málaga encontramos -1.863, en Granada -1.187, en Huelva -1.021, en Córdoba -499 y, por último, en Almería -33.

Contratos

En marzo se registraron 292.542 contratos en Andalucía, un 25,24% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 124.823 fueron contratos indefinidos, cifra un 17,64% superior a la de marzo del año anterior, y 167.719 contratos temporales (un 31,57% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 57,3% fue temporal y un 42,7%, indefinidos.

Mujeres, servicios y menores de 25

Por sectores, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%).

Por contra, el desempleo subió en marzo en la agricultura, con 365 parados más (+0,5%), y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

El paro bajó en marzo en ambos sexos, aunque más entre las mujeres. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.841 desempleadas respecto al mes anterior (-1%), frente a un retroceso del paro masculino de 8.093 desempleados (-0,8%).

Así, al finalizar el tercer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.458.572 mujeres, su nivel más bajo en un mes de marzo en 18 años, mientras que el de varones totalizó 961.140 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años descendió un 0,2% en marzo, con 431 parados menos que en el mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 22.503 desempleados (-1%).

Tras el leve retroceso de marzo, el número total de parados menores de 25 años se situó en mínimos históricos para este mes, con 188.977 desempleados.

Situación por comunidades

El paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los descensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en marzo en 42 de ellas, lideradas por Cádiz (-2.352 parados), Sevilla (-1.939) y Málaga (-1.863). Por contra, el paro aumentó en 10 provincias, destacando los incrementos de Santa Cruz de Tenerife (+514 desempleados), Madrid (+342) y Las Palmas (+329).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 392 desempleados respecto al mes anterior (-0,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 348.167, lo que supone 14.219 parados menos que un año antes (-3,9%).

Casi la mitad son fijos

En marzo de este año se registraron 1.311.070 contratos, casi un 12,4% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 576.532 fueron contratos indefinidos, cifra un 13,3% superior a la de un año antes. En total, el 43,97% de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, porcentaje ligeramente inferior al de febrero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 44,1%.

Dentro de los indefinidos, en marzo se realizaron 251.990 contratos a tiempo completo, un 6,4% más que en igual mes del año pasado; 177.337 contratos fijos-discontinuos (+23% interanual) y 147.205 contratos indefinidos a tiempo parcial (+15,4%).

De todos los contratos suscritos en marzo, 734.538 fueron contratos temporales, un 11,6% más que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56% de la contratación efectuada en el tercer mes del ejercicio 2026.

En los tres primeros meses del año se han efectuado casi 3,6 millones de contratos, cifra un 3,3% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 1,5 millones han sido contratos fijos (+3,7%) y 2,03 millones, temporales (+2,9%).

Subsidio por desempleo

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en febrero de 2026 (último dato disponible) la cifra de 2.255,5 millones de euros, un 3,2% más que en igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.610,2 euros en el mes de febrero, un 23,9% más.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 1.035,7 euros el pasado mes de febrero, lo que supone un aumento de 21,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,1%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en el segundo mes del año en 1.842.216 personas, cifra un 2,5% inferior a la de febrero de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 77,8%, se situó el pasado mes de febrero en el 80,7%, la más alta en este mes dentro de la serie histórica.