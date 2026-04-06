Marc Iván Ostarcevic, el hijo de Norma Duval, citado a declarar como imputado en la causa contra Matthias Kühn

Todo está previsto para que el 21 de mayo, a las 10 de la mañana, Marc Iván Ostarcevic, hijo de la conocida vedette Norma Duval, se persone en sede judicial para prestar declaración. Esta será su comparecencia en un segundo señalamiento, después de que la defensa de Matthias Kühn, dirigida por el prestigioso abogado Jaime Campaner, solicitara la suspensión de la primera cita.

Ostarcevic ejerció como administrador de la sociedad Birdie Son Vida durante un periodo muy concreto y delimitado en el tiempo. Según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, se trata de un trámite meramente formal, y la decisión de programar esta comparecencia se tomó hace varios meses, a pesar de que ha sido ahora cuando la noticia ha saltado a los medios de comunicación.

La citación del hijo de Duval se enmarca dentro de la investigación que dirige una jueza de Palma contra el empresario alemán Matthias Kühn, quien está acusado de ocultamiento de bienes a Hacienda. La magistrada considera que Ostarcevic pudo participar en una operación destinada a mantener fuera del alcance del fisco la indemnización de 96 millones de euros obtenida por la sociedad Birdie Son Vida tras la desclasificación de la urbanización Muleta II, en el Port de Sóller.

Durante varios meses, Marc Iván Ostarcevic figuró un tiempo como administrador de la sociedad que había mantenido un litigio contra el Govern balear y que finalmente logró que se reconociera judicialmente el cobro millonario. La investigación se centra en la transferencia de titularidad de esta empresa dentro del entramado empresarial de Kühn, operación que ahora se encuentra bajo sospecha por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

En sus orígenes, Birdie Son Vida pertenecía a Balearic Management Investments, otra sociedad del grupo de Kühn, que, al igual que muchas otras empresas del empresario germano afincado desde hace muchos años en el archipiélago balear, estaba en concurso de acreedores en 2019. Fue entonces cuando se produjo la operación controvertida: la empresa Organización Flamenca 2019 adquirió por apenas 200.000 euros la sociedad que poseía los derechos sobre Muleta II.

Al frente de esta nueva compañía estaban los hijos de Kühn, Marc y Nico, quienes también están imputados en la causa y que ya tuvieron en su día que declarar. Ambos ya prestaron declaración junto a su padre, aunque en su momento optaron por no responder a las preguntas del tribunal. Según fuentes judiciales, la declaración de Marc Iván Ostarcevic constituye un trámite formal. Esta información saltó a la palestra este pasado domingo de Resurrección y fue avanzada por el periódico local Ultima Hora.

Paralelamente, en febrero de este año, la defensa de Kühn y sus sociedades formalizó el pago de 14 millones de euros correspondientes a la deuda principal reclamada por Hacienda, cantidad que no había sido objeto de controversia y que ya ha sido abonada. Sin embargo, la investigación sigue abierta respecto a otros importes que elevan la deuda en cerca de diez millones adicionales, que surgieron a medida que la Agencia Tributaria detectaba nuevas operaciones sospechosas.

Las defensas sostienen que estas cantidades no constituyen deuda exigible, al haberse generado en un periodo en el que Kühn no tenía control efectivo de sus sociedades, que estaban bajo administración concursal. El empresario alemán compareció ante la jueza en octubre del año pasado, ejerciendo su derecho a no declarar. La querella inicial de la Fiscalía Anticorrupción también incluye a Norma Duval como partícipe a título lucrativo, aunque hasta el momento no ha sido citada a declarar.

En relación con esta causa, conviene recordar que Matthias Kühn ya realizó un pago anterior de, aproximadamente, unos 15 millones de euros a Hacienda para cubrir la deuda tributaria inicial, junto con los intereses generados. Esta operación permitió levantar la primera fianza que se le había impuesto y se efectuó con fondos embargados. El acuerdo fue posible gracias a las negociaciones entre las defensas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

A pesar de estos pagos, el empresario continúa defendiendo ante los tribunales los delitos que se le imputan, así como otras operaciones posteriores señaladas por Hacienda, que han motivado nuevas ampliaciones de la deuda y de las medidas cautelares. Según las partes, estos desembolsos no implican en ningún caso reconocimiento de los hechos, sino que buscan únicamente regularizar la situación tributaria y frenar la acumulación de intereses.

La comparecencia de Marc Iván Ostarcevic el 21 de mayo representa un paso más en un caso que sigue generando gran expectación judicial y mediática en Baleares, en el que se investigan operaciones societarias complejas y millonarias vinculadas al empresario alemán y su entorno familiar. Este proceso pone de relieve la complejidad del entramado de empresas de Kühn y su implicación directa con el cobro de indemnizaciones millonarias y la gestión de activos bajo investigación fiscal.