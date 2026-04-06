Estupefacción en la zoología: histórico nacimiento de una cría de especie en peligro de extinción tras un siglo

La Junta de Castilla y León ha confirmado el nacimiento en libertad de una cría de quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción. La criatura ha nacido en el Moncayo, en la provincia de Soria, y supone la primera reproducción natural con éxito de la especie en el Sistema Ibérico tras más de un siglo de ausencia. Tras la eclosión del huevo, los técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, realizaron una intervención para identificar y colocar un emisor GPS al ejemplar, bautizado como Moncayo. Los progenitores son un macho adulto sin marcar y una hembra de seis años llamada Ezka.

El quebrantahuesos es una gran ave carroñera que vive principalmente en zonas montañosas; en España habita principalmente en zonas de montaña como los Pirineos, aunque también se han identificado ejemplares en los Picos de Europa o el Sistema Bético, los Montes Vascos y el Sistema Ibérico. En cuanto a su aspecto, tiene un antifaz oscuro que va desde los ojos hasta el pico, una pequeña «barba» de plumas bajo la mandíbula y una cola con forma de cuña. A lo largo de su vida atraviesa diferentes fases de plumaje y ambos sexos presentan una apariencia muy similar.

Nacimiento de una cría de especie en peligro de extinción

«Agentes medioambientales del Servicio Territorial de Medio de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria, en colaboración con Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) han realizado el seguimiento de la incubación de una pareja reproductora durante todo el periodo reproductivo. Esta coordinación entre entidades y administraciones ha sido clave para garantizar la tranquilidad del entorno y el éxito del proceso reproductor, y se trata de la primera reproducción natural con éxito de la especie en el Sistema Ibérico.

En el año 2020 se produjo el primer intento de reproducción de una pareja reproductora de quebrantahuesos en la parte zaragozana del macizo del Moncayo, sin éxito. La pareja lo volvió a intentar en 2021, esta vez en la parte soriana, siendo nuevamente infructuoso el intento. El nacimiento de este pollo en 2025 es un símbolo de esperanza en la recolonización de la población la especie en todo el sistema ibérico siendo muy habitual el avistamiento y permanencia de ejemplares de quebrantahuesos a lo largo de toda esta cadena montañosa, desde el propio macizo del Moncayo hasta las Sierras de Urbión y Cebollera (Soria -La Rioja)», detalla la Junta de Castilla y León en nota de prensa.

El quebrantahuesos debe su nombre científico a su aspecto: «gyps» (buitre), «aetos» (águila) y «barbatus» por su característica barba. Presenta antifaz negro, ojos con anillo rojizo, cola en forma de cuña y plumaje anaranjado en adultos. Se trata de un ave carroñera que se alimenta de restos óseos con una técnica muy particular: rompe los huesos grandes, que no puede tragar, para partirlos en trozos que pueda ingerir, los cuales lanza desde el aire en zonas rocosas que se denominan «rompederos».

El ciclo reproductor de esta especie es largo, dividido en varias etapas: prepuesta (septiembre-noviembre), incubación (diciembre-febrero), crianza (marzo-agosto) y emancipación de los pollos (enero). La puesta puede ser de uno o dos huevos, y el intervalo promedio de puesta entre el primer y segundo huevo de unos seis días. El quebrantahuesos se empareja a una edad media siete años y realiza el primer intento de puesta a los ocho años.

El quebrantahuesos, una de las aves más emblemáticas y amenazadas de Europa, estuvo a punto de desaparecer en España en los años 80. Esta ave rapaz carroñera llegó a extinguirse en zonas como los Picos de Europa, mientras que en los Pirineos su población se redujo drásticamente. Sin embargo, gracias a los programas de conservación, su población ha logrado recuperarse de forma notable, pasando de apenas 30 ejemplares a más de 1.200 en la actualidad. Aun así, es una especie catalogada como «en peligro de extinción», razón por la cual el nacimiento de la cría en Moncayo ha sido recibido con tanto entusiasmo.

Estrategias de conservación: un trabajo a largo plazo

La recuperación de esta especie en peligro de extinción y el nacimiento de la cría son fruto de un conjunto de actuaciones estratégicas impulsadas por la Junta de Castilla y León durante la última década. Entre las principales líneas de actuación destaca la lucha contra el uso ilegal de veneno, a través de una estrategia regional específica y un plan de acción para su erradicación. Asimismo, la administración autónoma ha creado la Red de Alimentación de Necrófagas de Castilla y León (ZPAEN), que garantiza el aporte de alimento mediante puntos de vertido controlados. Por otro lado, se ha comprometido con proyectos de reintroducción como el LIFE Pro Quebrantahuesos en Picos de Europa y Gredos, y el Proyecto Monachus para el buitre negro en la sierra de la Demanda.