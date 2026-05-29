Giro de guion inesperado en EEUU: hallan una reserva descomunal de agua dulce en el Gran Lago Salado de Utah

Estados Unidos (EE.UU.) tiene un problema con los recursos hídricos, por lo que está construyendo muchas desalinizadoras. Por ello, lo último que esperaban era encontrar una gran reserva de agua dulce en uno de los lagos salados más emblemáticos del mundo.

Hablamos del Gran Lago Salado de Utah, cuyo retroceso es un problema medioambiental, pero en el que han encontrado indicios de que posee un sistema de agua dulce en el subsuelo.

En todo caso, los científicos aún no hablan de una fuente lista para explotar a gran escala, sino de una reserva que podría ayudar a entender mejor el lago y a mitigar algunos de sus problemas.

Estados Unidos encuentra agua dulce en el Gran Lago Salado de Utah

El descubrimiento ha ocurrido en el Gran Lago Salado, en Utah, un lago terminal que no tiene salida natural al mar. Eso es lo que ha provocado que tenga una salinidad tan elevada: el agua entra, se evapora y las sales se concentran.

Lo llamativo es que los investigadores han detectado sedimentos o formaciones rocosas saturadas de agua dulce bajo la capa hipersalina del lago, especialmente en su margen oriental.

La señal se localizó en zonas como Farmington Bay y el entorno de la isla Antelope. Allí, el retroceso del agua ha dejado al descubierto áreas de lecho seco en las que empezaron a aparecer montículos cubiertos de carrizos.

¿Pero por qué el hallazgo de carrizos ha sido tan importante? Hay que tener en cuenta que para crecer necesitan agua dulce, algo que no encajaría con un lago famoso precisamente por su sal.

La explicación más probable es que el agua subterránea ascienda desde abajo y aflore en puntos concretos del lecho.

Cómo han encontrado agua dulce bajo un lago salado

Para mirar bajo el lago sin perforar toda la zona, los científicos recurrieron a un sistema geofísico aerotransportado. En la práctica, un helicóptero sobrevoló el área con un dispositivo capaz de lanzar pulsos electromagnéticos hacia el subsuelo.

La técnica permite distinguir materiales y aguas por su respuesta eléctrica, y a partir de ahí es posible diferenciar el tipo de agua. La salada conduce mucho mejor que el agua dulce, así que el contraste sirve para dibujar una especie de mapa invisible bajo el lago.

Los primeros resultados mostraron una capa compatible con agua dulce bajo la salmuera superficial. De hecho, en algunos puntos el sistema podría alcanzar varios kilómetros de profundidad.

Eso sí, de momento sólo han podido analizar una pequeña parte del lago, por lo que la reserva podría ser enorme. De todas maneras, todavía no se puede hablar de una solución definitiva para la crisis hídrica de Estados Unidos.

El descubrimiento de agua dulce en Utah no resuelve la crisis hídrica de Estados Unidos

El Gran Lago Salado lleva años perdiendo nivel por la presión humana sobre el agua, la sequía y la evaporación. Cuando el lago retrocede, deja expuestas zonas de lecho seco que pueden convertirse en focos de polvo.

Es decir, el objetivo de este estudio no es bombear agua para consumirla, sino estudiar mejor el sistema subterráneo para ayudar a reducir la generación de dicho polvo.

Es cierto que hay agua dulce en un entorno hipersalino y que el sistema es más complejo de lo que se esperaba, pero eso no significa ni que sea posible ni que sea bueno convertirlo en una fuente de agua potable para las personas.