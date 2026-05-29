Aunque parezca inofensivo, el ornitorrinco macho tiene un veneno que puede paralizar a un humano y generar un dolor insoportable

El ornitorrinco, conocido científicamente como Ornithorhynchus anatinus, es uno de los animales más raros del mundo. Su nombre significa «similar a un pato», debido a su característico pico ancho y plano que recuerda al de esta ave. Pertenece al grupo de los monotremas, una especie muy antigua que tiene la particularidad de poner huevos, algo extremadamente raro entre los mamíferos. Durante años, ha despertado el interés de científicos e investigadores, ya que, aunque es un mamífero, comparte características con aves y reptiles.

El ornitorrinco es una especie endémica del este de Australia y de la isla de Tasmania, donde vive principalmente en ríos y cuerpos de agua dulce. Suele habitar en madrigueras que excava en las orillas de los ríos, las cuales pueden llegar a medir alrededor de 30 metros de longitud, ofreciéndole protección frente a depredadores y un espacio seguro para sus crías. Su distribución geográfica está limitada a esta región, lo que lo convierte en una especie aún más particular, pero también más sensible ante los cambios del entorno y las alteraciones ambientales.

Ornitorrinco, una especie única en el mundo

Una de las características más destacadas del ornitorrinco es su pico similar al de un pato, el cual está recubierto de piel en lugar de plumas. Este pico no solo le otorga su apariencia tan particular, sino que además funciona como un órgano sensorial muy avanzado. En él se encuentran receptores táctiles y eléctricos que le permiten percibir movimientos bajo el agua y detectar a sus presas. Esta capacidad de electrolocalización es exclusiva entre los mamíferos y resulta esencial para su supervivencia en ambientes acuáticos.

Su estructura ósea también presenta rasgos poco comunes en comparación con otros mamíferos. El ornitorrinco tiene un esqueleto con ciertas similitudes al de los reptiles, lo que refleja su conexión con formas evolutivas antiguas. Respecto a su dieta, se alimenta principalmente de pequeños crustáceos y moluscos de agua dulce. Puede llegar a consumir en un solo día una cantidad de alimento equivalente a su propio peso corporal, lo que refleja su alto nivel de actividad.

Tanto machos como hembras pueden tener varias parejas durante la época reproductiva. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los dos años y, tras el apareamiento (que ocurre una vez al año y en el agua), excavan una madriguera para depositar sus huevos. Aproximadamente 21 días después de la reproducción, ponen entre uno y cuatro huevos, que eclosionan tras unos 10 a 14 días. Una de las particularidades más sorprendentes es que las hembras no tienen pezones. En su lugar, las glándulas mamarias liberan la leche a través de la piel, que los pequeños recogen lamiendo los surcos abdominales de la madre.

Veneno

El veneno del ornitorrinco es otro de sus rasgos más singulares y no funciona de la misma manera que en otros mamíferos. Se produce en las glándulas crurales del macho, situadas en las patas traseras, y está conectado a un espolón óseo mediante un conducto especializado. Esta característica es exclusiva de los machos y se vuelve más activa durante la época reproductiva.

Se compone de una mezcla compleja de diferentes sustancias. Entre ellas se encuentra un péptido similar a la defensina, que en otros organismos suele tener función antibiótica, aunque en este caso no se ha confirmado que actúe de la misma manera. También contiene un péptido natriurético de tipo C, relacionado con la vasodilatación y la relajación de los músculos.

A estos se suma el factor nervioso de crecimiento, así como la hialuronidasa, una enzima que degrada el ácido hialurónico presente en los tejidos cutáneos, y que también está presente en el veneno de algunas serpientes. Además, se ha identificado la isomerasa de péptido L-a-D, un componente inusual que ha sido observado por primera vez en mamíferos y que parece ser exclusivo del ornitorrinco.

Aunque no resulta letal para los seres humanos, el veneno del ornitorrinco puede provocar un dolor muy intenso, descrito a menudo como «insoportable». Tras la exposición, puede evolucionar hacia una hiperalgesia, es decir, un estado de sensibilidad extrema al dolor que se puede prolongar durante un tiempo considerable.

Síntomas

La exposición al veneno del ornitorrinco puede provocar edema, inflamación intensa y un dolor extremadamente fuerte, descrito como «difícil de aliviar» incluso con analgésicos potentes como la morfina. En casos más graves, estos síntomas pueden agravarse y dar lugar a complicaciones como descenso de la presión arterial o dificultades respiratorias. El malestar puede prolongarse desde varios días hasta semanas o incluso meses.

El tratamiento de una exposición requiere atención médica especializada, ya que no es recomendable manejarlo en casa. Generalmente, se aplican medidas de control del dolor, incluyendo anestesia y medicación administrada por vía intravenosa.

Finalmente, cabe señalar que en estudios científicos se ha investigado su potencial aplicación en medicina, ya que algunos de sus componentes podrían ser útiles en el desarrollo de tratamientos para enfermedades como la diabetes tipo 2, debido a ciertas propiedades enzimáticas de interés terapéutico.