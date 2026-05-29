Un paisajista valenciano transplanta un olivo de 500 años y 6.000 kilos de peso en el jardín de un chalet particular

En la Comunidad Valenciana, el exterior de una vivienda ya no se entiende solo como un jardín, sino como una extensión real de la casa. Es un espacio pensado para vivir, disfrutar y compartir.

Un equipo de paisajistas valencianos ha llevado a cabo un proyecto especialmente complejo y singular: el traslado de un olivo de 500 años a una residencia privada.

La integración de un olivo de cinco siglos y seis toneladas en un jardín residencial de Valencia

El traslado de grandes árboles requiere una planificación minuciosa que combine ingeniería y botánica. En esta ocasión, los especialistas de Jardines con Vida utilizaron un camión góndola, un transporte especial diseñado para mover ejemplares de grandes dimensiones sin dañar su estructura radicular ni su tronco.

El cliente seleccionó personalmente el olivo en un vivero un mes antes de la operación, asegurando que la pieza encajara con la visión estética de su hogar.

La ubicación final del árbol se situó a 50 metros de distancia del punto de acceso, lo que obligó a emplear una grúa de gran tonelaje para elevar los 6.000 kilos de peso sobre la propiedad.

El cambio de árbol vino motivado por una tormenta de lluvia y viento que derribó el pino que ocupaba ese espacio, afectando seriamente al resto de la vegetación.

El equipo de paisajismo decidió sustituir la pérdida con un olivo, una especie mediterránea más resistente y emblemática que garantiza la continuidad del ecosistema local.

¿Cómo influye el diseño de jardines mediterráneos en el bienestar del hogar?

El paisajismo moderno en Valencia entiende el jardín como una estancia más de la casa, un concepto que expertos como José Enrique y María José defienden en cada proyecto.

No se trata solo de ornamentación. La presencia de vegetación impacta positivamente en la salud mental de los residentes. Diversos informes técnicos sugieren que vivir cerca de zonas verdes reduce el estrés y aumenta la sensación de felicidad al liberar a las personas de la tensión diaria.

El proceso para lograr estos espacios de paz sigue una metodología de varios pasos fundamentales. Primero, los profesionales de Jardines con Vida analizan la personalidad y el modo de vida del cliente para que el diseño refleje su esencia.

La fase de visualización en 3D permite al propietario observar el resultado final antes de mover la primera piedra, eliminando la incertidumbre habitual en las reformas de exterior.

Esta transparencia resulta fundamental en proyectos de alta gama donde la armonía con la arquitectura de la casa es innegociable.

El paisajismo en Valencia apuesta por la sostenibilidad y el valor del entorno

La intervención en este chalet particular muestra un compromiso firme con el medioambiente y la calidad de los materiales. Los paisajistas no solo plantan especies, sino que crean ecosistemas funcionales que regulan la temperatura y mejoran la calidad del aire de forma natural.

Además de árboles ejemplares, la tendencia actual incluye la instalación de jardines verticales para optimizar el espacio y mejorar el aislamiento acústico contra los ruidos exteriores.

Estos sistemas retienen contaminantes y mantienen las viviendas más frescas durante los meses de verano. La ejecución de la obra queda en manos de profesionales que coordinan a fontaneros, electricistas y obreros para garantizar un acabado perfecto sin molestias para el propietario.

El objetivo final busca que el cliente disfrute de placeres sensoriales, como el aroma a lavanda o el sonido del viento entre las hojas, sin preocuparse por el mantenimiento técnico.