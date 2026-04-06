¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 6 al 9 de abril

El Hormiguero vuelve esta semana con programas de estreno después de haberse despedido de los espectadores el pasado jueves 26 de abril. Aquel día recibieron a los finalistas de El Desafío; desde entonces Antena 3 ha emitido programas repetidos en su horario habitual, algo que ocurre desde hace años y que repite en Navidad y verano, dando grandes resultados en audiencia, llegando incluso a vencer a sus competidores, que sí emiten programas de estreno en su misma franja. Eso hace ver el poder que siguen teniendo Pablo Motos y los suyos. Descubrimos a los invitados que estarán en los próximos días en el plató de Trancas y Barrancas.

Lunes: Luis Zahera vuelve a ‘El Hormiguero’

El actor gallego vuelve al programa de Antena 3 con la intención de hablar de Chungo, su monólogo que le está llevando por toda España y que le permite sacar su faceta cómica, algo que en series y películas pocas veces puede demostrar. En Madrid estará desde el 17 de abril en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

También está de estreno, puesto que hace apenas unos días se estrenó la nueva temporada de la serie Clanes, en la que es uno de los protagonistas junto a Tamar Novas y Clara Lago, que se puede ver en Netflix. También está en el reparto de Zeta, la película protagonizada por Mario Casas que acudió hace unos días a promocionar al mismo programa.

Martes: Paz Padilla

Tras finalizar su contrato con Telecinco, después de su salida de Sálvame llena de polémica, la humorista y presentadora está centrada en su faceta como escritora y conferenciante. Al programa acude horas antes de que salga a la venta Alzar el duelo, su nuevo libro, en el que habla de cómo superar la ausencia y recuperar la calma tras la pérdida de un ser querido.

Miércoles: Kira Miró y Salva Reina vuelven en pareja a ‘El Hormiguero’

Los actores, que son pareja en la vida real, acuden para promocionar Solos, película de la que son protagonistas y que se estrena en cines de toda España el próximo 10 de abril. En ella se puede ver a cuatro amigos que quedan para una cena que debía ser divertida, pero que termina en una profunda conversación en la que confesarán todos los problemas que viven.

Jueves: Ilia Topuria

El luchador de la MMA y vigente campeón del peso ligero de la UFC se está preparando ya para su próximo gran combate, que se celebrará el próximo día 14 de junio. El peleador se verá las caras ante Justin Gaethje, contra el que defenderá su título de campeón del mundo, algo que ocurrirá en un lugar muy especial como son los jardines de la Casa Blanca, un acto que coincide con el cumpleaños de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y el actual habitante del palacio presidencial.

Con su amigo Pablo Motos, contará en El Hormiguero los sacrificios que hace y cuál es su motivación para este combate.