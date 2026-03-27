Hace tan sólo unos días, el equipo de Y ahora Sonsoles compartió en directo el avance de una entrevista a Noelia Castillo, una joven de 25 años que había pedido la eutanasia. Tras una durísima batalla legal que se ha alargado casi 2 años, el jueves 26 de marzo iba a cumplir su deseo. En su última entrevista, concedida a la periodista Bea Osa, la propia joven desveló, entre otras cuestiones, los motivos por los que había tomado la difícil decisión de poner fin a su vida después de tanto sufrimiento. Como no podía ser de otra manera, este suceso ha sido objeto de debate, puesto que muchos se han mostrado a favor de la decisión de la joven, mientras que otros han puesto en jaque la reacción de la justicia respecto a este asunto. Tamara Falcó, en El Hormiguero, ha querido desvelar lo que piensa sobre este suceso.

De esta forma, la marquesa de Griñón reconoció que era tremendamente complicado ponerse en el lugar de Noelia Castillo, puesto que su vida es muy diferente. Aun así, sí que está convencida de que siempre «hay esperanza». Todo comenzó cuando Pablo Motos sacó a relucir este tema, haciendo hincapié en lo que es una obviedad, y es que «la vida no trata igual a todo el mundo». Si hay algo en lo que estaban de acuerdo todos los que estaban presentes en la tertulia, es que el caso de Noelia Castillo es el claro ejemplo de que «el sistema ha fallado». Así pues, Cristina Pardo fue mucho más allá: «No tenemos derecho a opinar sobre una persona que toma una decisión tan extrema después de una vida con tantos episodios horrorosos, de acuerdo a la ley y con el visto bueno de los tribunales».

Por si fuera poco, fue contundente a la hora de recordar que, al fin y al cabo, no solamente se trata de una «decisión absolutamente personal», sino también «legítima». «No podemos juzgarla ni intentar convencerla», aseguró la periodista y presentadora de televisión. Acto seguido, la marquesa de Griñón continuó compartiendo su opinión sobre este asunto.

Para ella, le es «súper difícil» ponerse en el lugar de la joven, puesto que «ha tenido una vida totalmente distinta». Eso sí, Tamara Falcó no dudó en ir mucho más allá: «Sí que he pasado por momentos muy difíciles donde he pensado incluso que no había salida y (he pensado) en cosas muy oscuras. Pero sé que hay esperanza».

«Muchas veces pensamos que es el final, que la única solución es terminar con esa existencia; sin embargo, no es así», continuó comentando la tertuliana de El Hormiguero. Y añadió: «Con 25 años es muy triste que pienses que tu historia está ya toda escrita. Hemos fallado como sociedad», aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, quiso explicar algo más respecto a su opinión sobre el caso de Noelia Castillo: «Pienso en esas personas que han decidido que era válido que esta persona terminara su vida, que ese dolor era suficiente como para tirar la toalla, y renuncio a eso, no, yo creo que hay esperanza (…) Es muy difícil verlo en esas situaciones, pero para eso estamos el resto, para ayudar a salir de ahí a esas personas», concluyó, con contundencia.