Omán rompe todos los moldes: está construyendo desde cero una ciudad 100% autosostenible al lado del desierto

Esta vez no es Egipto ni es Arabia Saudí el país que ha puesto en marcha un plan de ingeniería sin precedentes para levantar una ciudad 100% autosostenible en plena costa, desafiando las condiciones del desierto.

El Sultanato de Omán tiene entre sus manos un proyecto conocido como The Sustainable City: Yiti, el cual nace de una alianza estratégica entre OMRAN Group y la promotora Diamond Developers, con el objetivo de transformar el modelo urbanístico de Omán.

La iniciativa busca crear un núcleo residencial, como también establecer un referente de emisiones netas cero para el año 2040. Situada frente al golfo de Omán, la futura ciudad inteligente ocupará una superficie de 11 millones de metros cuadrados. Según los responsables del plan, el diseño respeta la topografía local de valles y mesetas para integrar la arquitectura en el paisaje natural del sultanato de forma orgánica.

Yiti: la ciudad autosostenible de Omán en medio del desierto

Este desarrollo urbano en Yiti es la primera fase de un plan maestro que implica una inversión de aproximadamente 1000 millones de euros. La ciudad 100% autosostenible funcionará íntegramente con fuentes de energía renovables, en las que destaca el uso de paneles solares instalados en tejados y aparcamientos. Esta infraestructura permitirá que los residentes alcancen un ahorro de hasta el 100% en sus facturas energéticas, y se eliminará la dependencia de combustibles fósiles en el desierto.

A diferencia de las ciudades convencionales, el diseño de este enclave en Omán prioriza la movilidad inteligente y el uso responsable del suelo. La construcción, que espera recibir a sus primeros habitantes en 2025, incluye un eje verde central con biodomos y huertos comunitarios. El agua, recurso escaso en la región, contará con un sistema de reciclaje del 100%, lo que garantiza que cada gota se reutilice para el mantenimiento de las zonas comunes y la producción local de alimentos.

Viviendas y servicios en la nueva ciudad de Omán

La primera etapa del proyecto abarca 900.000 metros cuadrados y contempla la edificación de 1650 unidades residenciales. De estas, 422 viviendas ya han salido a la venta en una fase inicial que combina 136 villas ecológicas y 286 apartamentos modernos. La intención de OMRAM Group es que este espacio en Yiti no sea solo un dormitorio ecológico, sino un ecosistema vivo con centros educativos, instalaciones sanitarias y áreas comerciales.

Para fomentar la vida comunitaria en el desierto, la ciudad dispondrá de múltiples servicios como:

Un centro ecuestre y granjas locales.

Más de 7 kilómetros de pistas para correr y senderos peatonales.

Zonas de restauración, cafeterías y tiendas de proximidad.

Espacios públicos abiertos diseñados bajo principios de placemaking.

Hoteles de lujo, villas premium y resorts.

Santuarios de descanso y complejos turísticos de primer nivel.

«Estamos encantados con nuestra asociación con Diamond Developers en The Sustainable City: Yiti, con esfuerzos conjuntos y determinación para establecer el primer desarrollo de esta escala en Omán como uno de los desarrollos urbanos y sostenibles más grandes de la región, que cumpla con las prácticas verdes globales y cumpla con los más altos estándares de sostenibilidad», señaló Hashil Bin Obaid Al Mahrouqi, director ejecutivo de Omran Group, según un comunicado oficial.

El impacto económico de la ciudad autosostenible de Omán

Más allá del beneficio ambiental, la construcción de esta ciudad 100% autosostenible en Omán será un motor financiero. Se estima que solo la primera fase generará 900 empleos directos e indirectos, lo que abre puertas a pequeñas y medianas empresas locales.

Al basarse en la Oman Vision 2040, el proyecto pretende atraer inversión extranjera directa mientras potencia el talento nacional en sectores de alta tecnología y sostenibilidad.

Tal y como indica la información de Times of Oman, el plan maestro se ejecutará en cuatro fases para asegurar una expansión organizada y conectada con las carreteras principales de Mascate. La tecnología aplicada en Yiti aprovecha la experiencia previa de proyectos similares en Dubái, lo que adapta las soluciones de carbono neutro a la cultura y economía propias del sultanato.