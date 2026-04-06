Afiliados y afiliaciones no son lo mismo. De hecho una única persona, con un salario precario y la imposibilidad de llegar a fin de mes con un sólo empleo puede contar como tres afiliaciones en marzo si ha necesitado tener tres trabajos para pagar sus facturas.

Se trata de un matiz realmente importante que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido omitir en sus declaraciones públicas. De hecho, el líder del Ejecutivo ha usado los términos «afiliados y afiliadas» para celebrar un supuesto récord de 22 millones este mes de marzo.

Sin embargo, su ministro de Economía, Comercio y Empresas y recientemente nombrado vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha corregido públicamente a Sánchez advirtiendo en su cuenta de X que se trata de «22 millones de afiliaciones en términos desestacionalizados».

En cualquier caso, la cifra tampoco es de 22 millones, sino de 21,8 millones de afiliaciones. Según el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 21,9 millones de personas durante la última quincena de marzo.

Según los datos recogidos por la Seguridad Social este lunes. España ganó una media de 211.510 afiliaciones en marzo respecto al mes anterior (+1%). Este dato que el Gobierno presume públicamente está impulsado en gran medida por empleos temporales en hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos afiliaciones ante las contrataciones de cara a la Semana Santa.

Un falso récord

En cualquier caso, no se trata de «ocupados» como ha celebrado el Ejecutivo, sino, de nuevo, de afiliaciones. Un afiliado es quien cotiza y un ocupado es quien trabaja. De hecho, si ese fuese el término correcto -si se tratase del número de personas que están cotizando- los de Sánchez habrían celebrado el dato a finales de 2025 cuando la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejó que el número de ocupados en España alcanzó los 22,4 millones en el cuarto trimestre.

La estadística de la Seguridad Social se refiere al número de afiliaciones y no al número de personas afiliadas, por lo que los trabajadores pluriempleados, a diferencia de cómo aparecen en la EPA, están computados más de una vez.

También hay que tener en cuenta que algunos de los trabajadores que figuran como afiliados y cotizan a la Seguridad Social no están realmente ocupados, aunque su situación sea legal. Ocurre, por ejemplo, en el caso de los autónomos que pueden no estar ejerciendo ningún tipo de actividad o de familiares del dueño de una empresa que están dados de alta sin trabajar.

El paro efectivo no baja en marzo

Por si fuera poco, el paro efectivo tampoco baja en marzo. Tal y como ha apuntado el economista Daniel Lacalle en sus redes sociales, «el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas se sitúa en 3.892.314, incluyendo 860.000 fijos discontinuos inactivos que no computan como parados».

En este sentido, Lacalle ha apuntado que «con más de medio millón de contratos «indefinidos» firmados, el paro solo baja en 22.934 personas», así como que «el 56% de los contratos «indefinidos» son a tiempo parcial o fijos discontinuos».