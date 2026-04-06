Las expertas en pelo rizado revelan el truco para desenredar el cabello que tienes que aplicar sí o sí

El cabello rizado tiene sus propias reglas, y quien lo tiene lo sabe bien. No se comporta como el liso, ni responde igual a los mismos cuidados. Uno de los momentos más delicados en la rutina capilar es, sin duda, el desenredado. Lo que para algunos es un gesto rápido, para quienes tienen rizos puede convertirse en una tarea que requiere paciencia, técnica y, sobre todo, conocimiento. Hacerlo mal no solo provoca tirones, sino que puede traducirse en rotura, encrespamiento y pérdida de definición. Hay un truco para desenredar el cabello.

En los últimos años, las redes sociales han servido como punto de encuentro para compartir consejos y experiencias en torno al cuidado del cabello rizado. Influencers especializados han contribuido a desmontar mitos y a difundir rutinas más respetuosas con la fibra capilar. Entre ellos, Juli Cardona ha popularizado una forma concreta de desenredar el pelo que pone el foco en la hidratación, la técnica y la elección de herramientas adecuadas. Más allá de tendencias, se trata de entender cómo funciona este tipo de cabello para evitar daños innecesarios.

El truco para desenredar el cabello

Por qué el cabello rizado se enreda más

El cabello rizado tiende a enredarse con mayor facilidad debido a su propia estructura. Al no crecer de forma recta, los mechones se entrelazan entre sí, creando nudos que pueden volverse difíciles de deshacer si no se tratan correctamente.

Además, suele ser más seco que el cabello liso, ya que los aceites naturales del cuero cabelludo tienen más dificultad para recorrer toda la longitud del rizo. Esta falta de hidratación favorece el encrespamiento y aumenta la fricción entre las fibras capilares.

La importancia de la hidratación

Uno de los pilares básicos para desenredar el cabello rizado es mantener el cabello bien hidratado. Las mascarillas y acondicionadores juegan aquí un papel fundamental, ya que aportan suavidad y ayudan a que los nudos se deshagan con mayor facilidad.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, el uso de productos acondicionadores adecuados reduce el riesgo de rotura y mejora la manejabilidad del cabello. En el caso de los rizos, este paso no es opcional, sino imprescindible dentro de cualquier rutina de cuidado.

Desenredar en mojado

Uno de los consejos más repetidos por expertos y creadores de contenido es evitar desenredar el cabello rizado en seco. Cuando el pelo está seco, los nudos se vuelven más rígidos y al intentar deshacerlos es más fácil que el cabello se rompa o se arranque.

Por el contrario, con el cabello mojado —o al menos húmedo— la fibra capilar está más flexible. Esto permite trabajar los nudos con mayor suavidad, reduciendo el daño. Aplicar acondicionador durante este proceso multiplica el efecto, facilitando el deslizamiento del cepillo o los dedos.

El papel de los sprays: el truco para desenredar el cabello

Los sprays específicos para desenredar se han convertido en un aliado habitual en este tipo de rutinas. Su función es aportar lubricación y suavidad, ayudando a que el cepillo se deslice sin generar fricción excesiva.

Juli Cardona recomienda especialmente el uso del spray desenredante de Origen Botánico antes de empezar a trabajar el cabello. Aunque existen muchas opciones en el mercado, lo importante es que el producto esté formulado para hidratar sin apelmazar.

Elegir el cepillo adecuado

No todos los cepillos sirven para el cabello rizado. Utilizar una herramienta inadecuada puede dañar la fibra capilar y alterar la forma natural del rizo. Por eso, es importante optar por cepillos diseñados específicamente para desenredar, con púas flexibles que se adapten al cabello.

Organismos como el National Institutes of Health (NIH) insisten en la importancia de minimizar la tensión mecánica sobre el cabello, especialmente en cabellos más frágiles o secos. Elegir bien el cepillo es una forma sencilla de hacerlo.

Técnica: de abajo hacia arriba

La forma en que se desenreda el cabello es tan importante como los productos que se utilizan. Una de las claves es empezar siempre por las puntas e ir subiendo poco a poco hacia la raíz.

Este método permite deshacer primero los nudos más pequeños, evitando que se acumulen y formen enredos mayores. Si se empieza desde arriba, es más probable que los nudos se compacten, dificultando el proceso y aumentando el riesgo de rotura.

Paciencia y constancia para desenredar el cabello

Desenredar el cabello rizado no es un proceso que deba hacerse con prisas. Requiere tiempo y cierta delicadeza, especialmente si el cabello es largo o muy denso. Forzar el cepillado o tirar con brusquedad solo empeora la situación.

Incorporar estos hábitos a la rutina diaria no solo facilita el desenredado, sino que mejora el estado general del cabello. Con el tiempo, los rizos se vuelven más definidos, más manejables y con mejor aspecto.