Furor en la zoología española: Cataluña reintroduce un ave en peligro de extinción tras más de 400 años sin ejemplares

Un proyecto de conservación en Cataluña ha logrado reintroducir un ave en peligro de extinción que llevaba más de 400 años sin presencia en la región, marcando un hito en la zoología española.

La liberación de los primeros ejemplares del ibis eremita supone un avance clave en los esfuerzos por recuperar esta especie en su hábitat natural. La iniciativa, impulsada por Fundación Alive, forma parte de un plan a largo plazo que busca consolidar una población estable.

Cataluña logra reintroducir el ibis eremita tras siglos de ausencia

Un total de 19 ejemplares de ibis eremita han sido liberados en el parque natural de las Marismas del Ampurdán, como parte de un programa de reintroducción que pretende devolver esta especie a la naturaleza. Estas aves forman parte de un grupo mayor criado en un aviario cercano a Castellón de Ampurias, diseñado específicamente para facilitar su adaptación al entorno.

El ibis eremita, una especie en peligro de extinción a nivel global, había desaparecido de amplias zonas del Mediterráneo y solo cuenta actualmente con poblaciones recuperadas en Andalucía y en regiones del centro de Europa. Su regreso a Cataluña abre una nueva etapa en los esfuerzos de conservación.

Antes de su liberación definitiva, los animales pasaron por un proceso de aclimatación que incluyó vuelos controlados en la zona. Este entrenamiento permitió que identificaran áreas de alimentación y descanso, aumentando las probabilidades de que permanezcan en el territorio tras su liberación.

La técnica del ultraligero, clave para recuperar la especie

Uno de los aspectos más llamativos de este proyecto es el método utilizado para enseñar a las aves a migrar. A través de una técnica desarrollada durante más de dos décadas, los ibis son guiados por humanos en ultraligeros durante sus primeros trayectos, lo que les permite aprender rutas migratorias seguras.

Este sistema ha sido fundamental para recuperar poblaciones en Europa y ha permitido incluso trayectos complejos a través de los Alpes. En uno de estos vuelos, un ejemplar se desvió de su ruta y llegó hasta Cataluña, lo que abrió la puerta a replantear las estrategias de reintroducción en la península ibérica.

A partir de ese episodio, se comenzó a trabajar en la posibilidad de establecer una población estable en el Ampurdán, que actuaría como punto clave en las migraciones hacia el sur de España. De hecho, en años recientes ya se han realizado vuelos asistidos hasta esta zona antes de continuar hacia Cádiz.

Un plan a largo plazo para asegurar una población estable de ibis

El proyecto contempla liberar progresivamente cerca de 60 aves, con el objetivo de alcanzar entre 30 y 40 parejas reproductoras en los próximos años. Para ello, los ejemplares cuentan con sistemas de seguimiento mediante GPS, lo que permite analizar su comportamiento y adaptación al entorno.

Además, las aves disponen de refugios acondicionados en antiguos silos, donde pueden regresar para descansar tras su liberación. Este tipo de infraestructuras facilita la transición hacia una vida completamente en libertad.

El plan de conservación continuará durante los próximos siete u ocho años, con nuevas liberaciones programadas que incluyen ejemplares procedentes de distintos centros europeos. La meta final es lograr una población autosuficiente que garantice la supervivencia de la especie en la región.

La jornada de liberación ha sido calificada como histórica por los responsables del proyecto, ya que supone recuperar una imagen que no se veía en estos cielos desde hace más de cuatro siglos. La presencia del ibis eremita vuelve así a formar parte del paisaje natural del Ampurdán.