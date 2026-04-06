Los expertos avisan: el castor europeo se expande por el río Ebro y acaba de llegar a Cataluña

El castor europeo es una especie nativa de Eurasia que desapareció de la península ibérica hace siglos por la caza intensiva. Sin embargo, regresó en 2003 tras la liberación ilegal de 18 ejemplares en la cuenca del Ebro, un episodio que marcó el inicio de su expansión actual.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los grandes mamíferos que más transforma los ríos, capaz de modificar cauces, crear humedales y alterar el paisaje fluvial.

Ahora, ese avance ya no se limita al norte peninsular. La especie no sólo ocupa tramos en Navarra, La Rioja o Aragón, sino que ya ha dejado señales claras en Cataluña, con avistamientos en el entorno del Segriá y zonas próximas a la confluencia entre el Cinca y el Segre.

Los expertos confirman que el castor europeo ya ha llegado a Cataluña

El castor europeo ha dejado sus primeras señales en el tramo final del río Cinca, cerca de su confluencia con el Segre, en la provincia de Lleida. Cámaras de fototrampeo han captado ejemplares en el Segriá, especialmente en el Baix Segre, donde los expertos también han identificado rastros claros como troncos roídos en zonas próximas a municipios como La Granja d’Escarp y Massalcoreig.

El foco principal se sitúa en el tramo bajo del Cinca, justo antes de su unión con el Segre. Esa posición encaja con la lógica de expansión que sigue la especie desde hace años: avanzar río abajo y colonizar afluentes cercanos. Aunque todavía no hay pruebas de reproducción estable en territorio catalán, los especialistas dan por hecho que es cuestión de tiempo.

Desde aquel punto inicial en la cuenca del Ebro, los castores han ocupado tramos en Navarra, La Rioja y Aragón hasta alcanzar zonas próximas al embalse de Mequinenza. Desde ahí, el salto hacia Cataluña resulta prácticamente inevitable.

Las administraciones autonómicas conocen estos movimientos, pero no han activado planes específicos de control. Los técnicos consideran que la presencia del castor entra dentro de un proceso naturalizado y no supone, por ahora, un problema ambiental.

Cómo ha avanzado el castor europeo por el Ebro hasta entrar en Cataluña

El origen de esta expansión empieza en 2003, cuando alguien liberó de forma ilegal varios ejemplares de castor europeo en la cuenca del Ebro. Aquella acción, conocida como «bombardeo de castores», buscaba recuperar la especie en Europa, pero su rápida reproducción impidió frenar su avance.

Años después, Europa reconoció al castor como especie autóctona y España lo incluyó en 2020 en el listado de protección especial, lo que prohíbe su captura salvo excepciones.

A partir de ahí, la expansión quedó prácticamente sin barreras. El castor encuentra en los ríos ibéricos un hábitat favorable y dispone de una gran capacidad de desplazamiento. Puede recorrer largas distancias siguiendo los cursos fluviales y establecerse en nuevas zonas con relativa facilidad.

Esa combinación explica su presencia actual en varias cuencas, como el Ebro, el Tajo o el Guadalquivir. En el caso catalán, el avance responde a un movimiento progresivo desde Aragón, sin necesidad de nuevas introducciones.

Qué se puede esperar de la presencia del castor europeo en Cataluña

Algunos agricultores temen daños en cultivos cercanos al río, sobre todo en parcelas junto a la ribera. Sin embargo, los expertos rebajan esa preocupación, pues el castor rara vez se aleja más de 20 metros del agua y se alimenta principalmente de ramas y vegetación blanda, lo que limita su impacto.

En paralelo, la especie aporta beneficios ecológicos medibles. Sus presas ralentizan el flujo del agua, favorecen la recarga de acuíferos y crean zonas húmedas que aumentan la biodiversidad. También generan refugios que aprovechan otras especies, como la nutria.