El inquietante descubrimiento en el Pacífico que preocupa a los expertos: una isla que nadie esperaba encontrar

Históricamente, una isla se origina a través de erupciones volcánicas o por la acumulación de arena que arrastran las mareas, pero en Fiyi (en el océano Pacífico) hay un islote diminuto que tiene una historia distinta. Un equipo científico se adentró en esta zona casi invisible sobre el mar y descubrió algo insólito al llegar a la zona.

El terreno no estaba hecho ni de roca ni de arena convencional, sino de una masa gigante de millones de conchas que cubrían prácticamente toda la superficie. La isla de Vanua Levu está formada en un 90 % por estos restos marinos, representando casi la totalidad del terreno. Los expertos utilizan el término arqueológico midden island para referirse a esta peculiar formación, que traducido significa «isla de basura».

Según un estudio publicado en la revista Geoarcheology, diversos grupos humanos acudieron a este punto durante unos 1.200 años con el único objetivo de procesar marisco.

Nacimiento «involuntario» de la isla en el Pacífico

Las pruebas de radiocarbono realizadas por el equipo de Patrick D. Nunn, de la Universidad de Melbourne, sitúan el origen de esta isla en torno al año 760. Esto coincide con la expansión de los pueblos lapita, una antigua cultura de navegantes que colonizó vasta parte de las islas del Pacífico, y sus descendientes. Aunque al principio los expertos pensaron que un tsunami podría haber arrastrado todas esas conchas de golpe, los datos del fondo marino descartaron cualquier desastre natural.

La explicación está en que el territorio nació de la costumbre de procesar comida y amontonar los restos en el mismo punto durante siglos, sin que esas comunidades fueran conscientes de este hecho. Esto cambia nuestra manera de entender el concepto de la ecología. Esta isla de Fiyi en el océano Pacífico demuestra que llevamos milenios alterando la naturaleza con gestos tan cotidianos como comer y desechar lo que sobra.