Precio de la gasolina hoy 6 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

La Semana Santa ya ha finalizado aunque hoy lunes, muchas comunidades todavía celebran el Lunes de Pascua. No es el caso de Andalucía, aunque seguro que es hoy cuando muchos vuelven a su rutina, o de hecho ya tienen que coger el coche para ir a trabajar. Por ello, es importante saber cuáles son las gasolineras más baratas para hoy Lunes 6 de Abril en Andalucía, y en concreto, en las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Cádiz con los datos que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

A través de Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica, podemos consultar cuáles son actualmente las gasolineras más baratas en Sevilla:

Gasolina 95

Gasolinera utrera en Utrera, avenida San Juan Bosco, 108: 1,319 euros/litro

en Utrera, avenida San Juan Bosco, 108: 1,319 euros/litro E.s.vistalegre en Utrera, calle Écija-Jerez, 11: 1,349 euros/litro

en Utrera, calle Écija-Jerez, 11: 1,349 euros/litro Ballenoil en Cantillana, calle Alfareros, 11: 1,419 euros/litro

en Cantillana, calle Alfareros, 11: 1,419 euros/litro Red car oil en Los Rosales, calle Jovellanos, 10: 1,419 euros/litro

en Los Rosales, calle Jovellanos, 10: 1,419 euros/litro Ballenoil en Écija, calle carretera Cañada del Rosal, 1: 1,419 euros/litro

en Écija, calle carretera Cañada del Rosal, 1: 1,419 euros/litro Plenergy en Sevilla, calle Metalurgia, s/n: 1,425 euros/litro

en Sevilla, calle Metalurgia, s/n: 1,425 euros/litro Plenergy en Olivares, calle Los Trigales, 47: 1,429 euros/litro

en Olivares, calle Los Trigales, 47: 1,429 euros/litro Ballenoil en La Algaba, avenida de la Industria, 25: 1,429 euros/litro

en La Algaba, avenida de la Industria, 25: 1,429 euros/litro Family energy en Utrera, carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km. 2: 1,429 euros/litro

en Utrera, carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km. 2: 1,429 euros/litro Ballenoil en Camas, calle Santa Cruz, 4: 1,429 euros/litro

Gasolina 98

Shell en Sevilla, avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,599 euros/litro

en Sevilla, avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,599 euros/litro Moeve en Sevilla, carretera SE-111 km. 1,7: 1,619 euros/litro

en Sevilla, carretera SE-111 km. 1,7: 1,619 euros/litro Shell en San José de la Rinconada, carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km. 10: 1,619 euros/litro

en San José de la Rinconada, carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km. 10: 1,619 euros/litro Cepsa en Sevilla, calle Gramil, s/n: 1,63 euros/litro

en Sevilla, calle Gramil, s/n: 1,63 euros/litro Cepsa en Sevilla, calle Escarpia, 1: 1,63 euros/litro

en Sevilla, calle Escarpia, 1: 1,63 euros/litro Shell en Sevilla, avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,634 euros/litro

en Sevilla, avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,634 euros/litro Enerplus en Mairena del Alcor, carretera A-392 km. 19,900: 1,635 euros/litro

en Mairena del Alcor, carretera A-392 km. 19,900: 1,635 euros/litro Galp en Alcalá de Guadaíra, carretera A-92 km. 4: 1,639 euros/litro

en Alcalá de Guadaíra, carretera A-92 km. 4: 1,639 euros/litro Galp en Sevilla, calle Antonio Peña y López, 5: 1,639 euros/litro

en Sevilla, calle Antonio Peña y López, 5: 1,639 euros/litro Galp en Sevilla, avenida Andalucía, 44: 1,639 euros/litro

Diésel

Gasolinera utrera en Utrera, avenida San Juan Bosco, 108: 1,584 euros/litro

en Utrera, avenida San Juan Bosco, 108: 1,584 euros/litro Moeve-arroceros b.g. en La Puebla del Río, finca El Reboso (Los Palacios km. 15): 1,59 euros/litro

en La Puebla del Río, finca El Reboso (Los Palacios km. 15): 1,59 euros/litro E.s.vistalegre en Utrera, calle Écija-Jerez, 11: 1,599 euros/litro

en Utrera, calle Écija-Jerez, 11: 1,599 euros/litro Petroprix en La Puebla del Río, avenida Isla Mayor, 18: 1,639 euros/litro

en La Puebla del Río, avenida Isla Mayor, 18: 1,639 euros/litro Galp en Bollullos de la Mitación, polígono P.I.B.O. parcelas 295 y 296: 1,649 euros/litro

en Bollullos de la Mitación, polígono P.I.B.O. parcelas 295 y 296: 1,649 euros/litro A&b en La Puebla del Río, calle Carrizales, 2: 1,649 euros/litro

en La Puebla del Río, calle Carrizales, 2: 1,649 euros/litro Galp en Bollullos de la Mitación, carretera Bollullos-Umbrete km. 2,500: 1,649 euros/litro

en Bollullos de la Mitación, carretera Bollullos-Umbrete km. 2,500: 1,649 euros/litro Qp bollullos en Bollullos de la Mitación, avenida Juan Pablo II, 6: 1,659 euros/litro

en Bollullos de la Mitación, avenida Juan Pablo II, 6: 1,659 euros/litro Family energy en Utrera, carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2: 1,669 euros/litro

en Utrera, carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2: 1,669 euros/litro Plenergy en Sevilla, calle Metalurgia, s/n: 1,669 euros/litro

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

Si estás en Málaga estas son las gasolineras más baratas hoy:

Gasolina 95

Trops en Trapiche, polígono industrial El Trapiche, s/n: 1,41 euros/litro

en Trapiche, polígono industrial El Trapiche, s/n: 1,41 euros/litro S.coop.and. agrícola virgen de la oliva en Mollina, avenida de las Américas, 35: 1,417 euros/litro

en Mollina, avenida de las Américas, 35: 1,417 euros/litro Petroprix en Málaga, calle Licurgo, 2: 1,429 euros/litro

en Málaga, calle Licurgo, 2: 1,429 euros/litro Ballenoil en Málaga, avenida Velázquez, 113: 1,429 euros/litro

en Málaga, avenida Velázquez, 113: 1,429 euros/litro Fejama 2022, s.l. en Vélez-Málaga, carretera A-356 km. 42: 1,439 euros/litro

en Vélez-Málaga, carretera A-356 km. 42: 1,439 euros/litro Ballenoil en Torremolinos, calle Antonio Márquez Muñoz, 36: 1,449 euros/litro

en Torremolinos, calle Antonio Márquez Muñoz, 36: 1,449 euros/litro Lisbona oil en Torre del Mar, calle Angustias, 1: 1,459 euros/litro

en Torre del Mar, calle Angustias, 1: 1,459 euros/litro S.c.a.a. ntra. señora del carmen en Cuevas de San Marcos, avenida de Juan XXII, s/n: 1,463 euros/litro

en Cuevas de San Marcos, avenida de Juan XXII, s/n: 1,463 euros/litro Madese-benamaina en Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), avenida Tivoli, 19: 1,478 euros/litro

en Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), avenida Tivoli, 19: 1,478 euros/litro Easygas en Cajiz, autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,479 euros/litro

Gasolina 98

Galp en Nueva Andalucía, carretera CN-340 km. 173: 1,579 euros/litro

en Nueva Andalucía, carretera CN-340 km. 173: 1,579 euros/litro Es coloso churriana en Málaga, carretera Coín-Málaga km. 89: 1,595 euros/litro

en Málaga, carretera Coín-Málaga km. 89: 1,595 euros/litro Coloso en Málaga, carretera de Coín km. 54: 1,595 euros/litro

en Málaga, carretera de Coín km. 54: 1,595 euros/litro M3 petroleos en Benalmádena, avenida Antonio Machado, 110: 1,599 euros/litro

en Benalmádena, avenida Antonio Machado, 110: 1,599 euros/litro Ninguno en Marbella, calle Aluminio, s/n: 1,619 euros/litro

en Marbella, calle Aluminio, s/n: 1,619 euros/litro La trocha en Coín, carretera Coín-Cártama km. 1: 1,619 euros/litro

en Coín, carretera Coín-Cártama km. 1: 1,619 euros/litro Galp en Málaga, calle Herman Hesse, 5: 1,649 euros/litro

en Málaga, calle Herman Hesse, 5: 1,649 euros/litro Shell en Málaga, avenida Velázquez, s/n: 1,649 euros/litro

en Málaga, avenida Velázquez, s/n: 1,649 euros/litro Lisbona oil en Torre del Mar, calle Angustias, 1: 1,669 euros/litro

en Torre del Mar, calle Angustias, 1: 1,669 euros/litro Los remedios en Vélez-Málaga, avenida Vivar Téllez, 26: 1,669 euros/litro

Diésel

Madese-benamaina en Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), avenida Tivoli, 19: 1,678 euros/litro

en Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), avenida Tivoli, 19: 1,678 euros/litro S.c.a.a. ntra. señora del carmen en Cuevas de San Marcos, avenida de Juan XXII, s/n: 1,684 euros/litro

en Cuevas de San Marcos, avenida de Juan XXII, s/n: 1,684 euros/litro Olivarera trabuco en Villanueva del Trabuco, carretera A-7203 km. 2,2: 1,685 euros/litro

en Villanueva del Trabuco, carretera A-7203 km. 2,2: 1,685 euros/litro Trops en Trapiche, polígono industrial El Trapiche, s/n: 1,687 euros/litro

en Trapiche, polígono industrial El Trapiche, s/n: 1,687 euros/litro Lisbona oil en Torre del Mar, calle Angustias, 1: 1,689 euros/litro

en Torre del Mar, calle Angustias, 1: 1,689 euros/litro Agla en Pizarra, carretera subzona a Álora: 1,689 euros/litro

en Pizarra, carretera subzona a Álora: 1,689 euros/litro Agla en Villanueva de Algaidas, avenida del Olivar, 9: 1,689 euros/litro

en Villanueva de Algaidas, avenida del Olivar, 9: 1,689 euros/litro Agraria del turon en Ardales, avenida Blanes, s/n: 1,689 euros/litro

en Ardales, avenida Blanes, s/n: 1,689 euros/litro Plenergy en Cerralba, carretera de Cerralba km. 5: 1,689 euros/litro

en Cerralba, carretera de Cerralba km. 5: 1,689 euros/litro Ecoárea santa amalia en Alhaurín de la Torre, carretera Cártama-Churriana km. 4,750: 1,699 euros/litro

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

Las gasolineras más baratas si repostas hoy en Cádiz según datos del Geoportal gasolina del Ministerio de Transición Ecológica:

Gasolina 95

Alcampo en Jerez de la Frontera, calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,409 euros/litro

en Jerez de la Frontera, calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,409 euros/litro Petroprix en Jerez de la Frontera, carretera Madrid Cádiz km. 15: 1,419 euros/litro

en Jerez de la Frontera, carretera Madrid Cádiz km. 15: 1,419 euros/litro Plenergy en Jerez de la Frontera, carretera Circunvalación km. s/n: 1,419 euros/litro

en Jerez de la Frontera, carretera Circunvalación km. s/n: 1,419 euros/litro Ballenoil en Jerez de la Frontera, avenida Europa, s/n: 1,424 euros/litro

en Jerez de la Frontera, avenida Europa, s/n: 1,424 euros/litro Ballenoil en Jerez de la Frontera, avenida Sanlúcar: 1,424 euros/litro

en Jerez de la Frontera, avenida Sanlúcar: 1,424 euros/litro Ballenoil en Jerez de la Frontera, avenida Fernando Portillo, s/n: 1,424 euros/litro

en Jerez de la Frontera, avenida Fernando Portillo, s/n: 1,424 euros/litro Ballenoil en Jerez de la Frontera, avenida Medina Sidonia km. 1, s/n: 1,424 euros/litro

en Jerez de la Frontera, avenida Medina Sidonia km. 1, s/n: 1,424 euros/litro Meroil en Puerto Serrano, carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500: 1,428 euros/litro

en Puerto Serrano, carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500: 1,428 euros/litro Ballenoil en Jerez de la Frontera, carretera de Lebrija km. 6: 1,429 euros/litro

en Jerez de la Frontera, carretera de Lebrija km. 6: 1,429 euros/litro Seroil energy en Jerez de la Frontera, carretera de Lebrija km. 6: 1,429 euros/litro

Gasolina 98

Alcampo en Jerez de la Frontera, calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,562 euros/litro

en Jerez de la Frontera, calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,562 euros/litro Es coloso en La Línea de la Concepción, carretera comarcal 233 km. 5,8: 1,599 euros/litro

en La Línea de la Concepción, carretera comarcal 233 km. 5,8: 1,599 euros/litro Shell en Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8: 1,609 euros/litro

en Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8: 1,609 euros/litro Shell en La Línea de la Concepción, avenida Ronda Norte, 2: 1,609 euros/litro

en La Línea de la Concepción, avenida Ronda Norte, 2: 1,609 euros/litro Easyfuel en Chiclana de la Frontera, urbanización parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1», 1: 1,619 euros/litro

en Chiclana de la Frontera, urbanización parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1», 1: 1,619 euros/litro Shell en Jerez de la Frontera, carretera Calvario (El) km. s/n: 1,629 euros/litro

en Jerez de la Frontera, carretera Calvario (El) km. s/n: 1,629 euros/litro Tamoil en Jerez de la Frontera, polígono Sur manzana 23 UE-2H, 1: 1,639 euros/litro

en Jerez de la Frontera, polígono Sur manzana 23 UE-2H, 1: 1,639 euros/litro Tarifa oil en Tarifa, calle Algeciras, 58: 1,639 euros/litro

en Tarifa, calle Algeciras, 58: 1,639 euros/litro Moeve en Chipiona, carretera A-480 km. 24,1: 1,647 euros/litro

en Chipiona, carretera A-480 km. 24,1: 1,647 euros/litro Asc carburantes en Tarifa, carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho: 1,649 euros/litro

Diésel

Meroil en Puerto Serrano, carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500: 1,668 euros/litro

en Puerto Serrano, carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500: 1,668 euros/litro Alcampo en Jerez de la Frontera, calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,669 euros/litro

en Jerez de la Frontera, calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,669 euros/litro Sca. ntra. sra. de las virtudes en Conil de la Frontera, carretera Cádiz-Málaga km. 21: 1,67 euros/litro

en Conil de la Frontera, carretera Cádiz-Málaga km. 21: 1,67 euros/litro Plenergy en Villamartín, avenida de Arcos, 60: 1,679 euros/litro

en Villamartín, avenida de Arcos, 60: 1,679 euros/litro Suministros mazo en Cádiz, calle Marqués de Comillas, s/n: 1,688 euros/litro

en Cádiz, calle Marqués de Comillas, s/n: 1,688 euros/litro Gacosur barbate en Barbate, polígono El Olivar, parcela 5.1: 1,699 euros/litro

en Barbate, polígono El Olivar, parcela 5.1: 1,699 euros/litro Gacosur jerez en Jerez de la Frontera, calle Sudáfrica, 134: 1,699 euros/litro

en Jerez de la Frontera, calle Sudáfrica, 134: 1,699 euros/litro Hemegas en Villamartín, avenida Arcos, 55: 1,699 euros/litro

en Villamartín, avenida Arcos, 55: 1,699 euros/litro E.s ntra sra del rosario en Bornos, polígono Cantarranas ind., 1: 1,699 euros/litro

en Bornos, polígono Cantarranas ind., 1: 1,699 euros/litro Asc carburantes en Los Arenales, calle Albert Einstein, 12: 1,699 euros/litro

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Ballenoil en La Carlota, calle Ingeniería, 14: 1,399 euros/litro

en La Carlota, calle Ingeniería, 14: 1,399 euros/litro Ballenoil en Palma del Río, avenida Santa Ana, 83: 1,429 euros/litro

en Palma del Río, avenida Santa Ana, 83: 1,429 euros/litro Ballenoil en Córdoba, avenida Libia, 34: 1,429 euros/litro

en Córdoba, avenida Libia, 34: 1,429 euros/litro Ballenoil en Córdoba, plaza de Colón, s/n: 1,429 euros/litro

en Córdoba, plaza de Colón, s/n: 1,429 euros/litro Ballenoil en Córdoba, avenida Campo de la Verdad, s/n: 1,429 euros/litro

en Córdoba, avenida Campo de la Verdad, s/n: 1,429 euros/litro Petroprix en Córdoba, avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,429 euros/litro

en Córdoba, avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,429 euros/litro Plenergy en Córdoba, calle Lapislázuli, 10: 1,429 euros/litro

en Córdoba, calle Lapislázuli, 10: 1,429 euros/litro Plenergy en Córdoba, polígono carretera Palma del Río, s/n: 1,429 euros/litro

en Córdoba, polígono carretera Palma del Río, s/n: 1,429 euros/litro Plenergy en Córdoba, avenida de la Torrecilla, s/n: 1,429 euros/litro

en Córdoba, avenida de la Torrecilla, s/n: 1,429 euros/litro Petroprix en Córdoba, calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44: 1,429 euros/litro

Gasolina 98

Repsol en Alcolea, carretera N-4 km. 384,8: 1,595 euros/litro

en Alcolea, carretera N-4 km. 384,8: 1,595 euros/litro Mirasierra en Rute, carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,595 euros/litro

en Rute, carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,595 euros/litro Shell en Espejo, calle Regiones Devastadas, 37: 1,629 euros/litro

en Espejo, calle Regiones Devastadas, 37: 1,629 euros/litro E.s. el granadal en Córdoba, avenida Azabache, s/n: 1,635 euros/litro

en Córdoba, avenida Azabache, s/n: 1,635 euros/litro Shell en Lucena, carretera de Cabra, 31: 1,639 euros/litro

en Lucena, carretera de Cabra, 31: 1,639 euros/litro Agla en Las Quemadas, calle Finlandia, 62: 1,639 euros/litro

en Las Quemadas, calle Finlandia, 62: 1,639 euros/litro Carrefour en Baena, carretera A-305 km. 60: 1,639 euros/litro

en Baena, carretera A-305 km. 60: 1,639 euros/litro Shell en Pozoblanco, carretera CO-6411 km. 0,300: 1,649 euros/litro

en Pozoblanco, carretera CO-6411 km. 0,300: 1,649 euros/litro Avia en Aguilar de la Frontera, calle Ancha, s/n: 1,649 euros/litro

en Aguilar de la Frontera, calle Ancha, s/n: 1,649 euros/litro Cepsa en Córdoba, avenida Brillante, 4: 1,656 euros/litro

Diésel

Riosol en Castro del Río, ronda Norte, s/n: 1,64 euros/litro

en Castro del Río, ronda Norte, s/n: 1,64 euros/litro Almazaras de la subbetica en Carcabuey, carretera A-339 km. 17,8: 1,679 euros/litro

en Carcabuey, carretera A-339 km. 17,8: 1,679 euros/litro Cooperativa en Benamejí, avenida de la Venta, 3: 1,681 euros/litro

en Benamejí, avenida de la Venta, 3: 1,681 euros/litro Estacion de servicio el saladillo en Baena, calle Juan Torrico Lomeña, 46: 1,689 euros/litro

en Baena, calle Juan Torrico Lomeña, 46: 1,689 euros/litro F.del moral en Rute, avenida Blas Infante, s/n: 1,689 euros/litro

en Rute, avenida Blas Infante, s/n: 1,689 euros/litro Cepsa en La Rambla, calle Carrera Baja, 6: 1,697 euros/litro

en La Rambla, calle Carrera Baja, 6: 1,697 euros/litro Fast fuel hinojosa en Hinojosa del Duque, polígono industrial La Dehesa, s/n: 1,698 euros/litro

en Hinojosa del Duque, polígono industrial La Dehesa, s/n: 1,698 euros/litro Cooperativa lucena en Lucena, avenida de la Infancia, 15: 1,699 euros/litro

en Lucena, avenida de la Infancia, 15: 1,699 euros/litro Mirasierra en Rute, carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,699 euros/litro

en Rute, carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,699 euros/litro Agla en Hinojosa del Duque, avenida Marqués de Santillana, s/n: 1,699 euros/litro

Gasolineras más baratas hoy en Granada

Estas son las gasolineras más baratas en Granada a primera hora:

Gasolina 95

Alcampo motril en Motril, avenida Salobreña, s/n: 1,455 euros/litro

en Motril, avenida Salobreña, s/n: 1,455 euros/litro Tamoil en Granada, avenida Andalucía, s/n: 1,457 euros/litro

en Granada, avenida Andalucía, s/n: 1,457 euros/litro Petroprix en Motril, carretera Almería-Motril km. 107: 1,479 euros/litro

en Motril, carretera Almería-Motril km. 107: 1,479 euros/litro Easygas en Granada, calle Camino de Ronda, 199: 1,48 euros/litro

en Granada, calle Camino de Ronda, 199: 1,48 euros/litro Alcampo en Granada, C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88: 1,489 euros/litro

en Granada, C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88: 1,489 euros/litro Gm oil en Motril, calle Santo Domingo, 23: 1,489 euros/litro

en Motril, calle Santo Domingo, 23: 1,489 euros/litro Minioil otura en Otura, carretera Otura-Dílar km. s/n: 1,499 euros/litro

en Otura, carretera Otura-Dílar km. s/n: 1,499 euros/litro Bp en Benalúa de las Villas, carretera A-403 km. 129: 1,499 euros/litro

en Benalúa de las Villas, carretera A-403 km. 129: 1,499 euros/litro Ballenoil en Granada, camino de Ronda, 117: 1,499 euros/litro

Gasolina 98

Alcampo motril en Motril, avenida Salobreña, s/n: 1,579 euros/litro

en Motril, avenida Salobreña, s/n: 1,579 euros/litro Alcampo en Granada, C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88: 1,599 euros/litro

en Granada, C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88: 1,599 euros/litro Am97 plus s.l. en Valderrubio, carretera Tovares km. 1,4: 1,599 euros/litro

en Valderrubio, carretera Tovares km. 1,4: 1,599 euros/litro A.aguaza en Cúllar, carretera N-342 km. 156: 1,609 euros/litro

en Cúllar, carretera N-342 km. 156: 1,609 euros/litro Castril en Castril, avenida Portillo, s/n: 1,638 euros/litro

en Castril, avenida Portillo, s/n: 1,638 euros/litro E.s. ogicañas en Ogíjares, calle Granada, 56: 1,645 euros/litro

en Ogíjares, calle Granada, 56: 1,645 euros/litro Asc carburantes en Atarfe, carretera N-432 km. 429: 1,649 euros/litro

en Atarfe, carretera N-432 km. 429: 1,649 euros/litro Asc carburantes en Atarfe, carretera N-432 km. 429: 1,649 euros/litro

en Atarfe, carretera N-432 km. 429: 1,649 euros/litro Asc carburantes en Armilla, carretera Armilla km. 7: 1,649 euros/litro

en Armilla, carretera Armilla km. 7: 1,649 euros/litro Asc carburantes en Armilla, camino Bajo, 35: 1,649 euros/litro

Diésel

Repsol en Churriana de la Vega, GR-SO-10 Surriana de la Vega, 2: 1,499 euros/litro

en Churriana de la Vega, GR-SO-10 Surriana de la Vega, 2: 1,499 euros/litro Alcampo motril en Motril, avenida Salobreña, s/n: 1,625 euros/litro

en Motril, avenida Salobreña, s/n: 1,625 euros/litro Petroprix en Motril, carretera Almería-Motril km. 107: 1,649 euros/litro

en Motril, carretera Almería-Motril km. 107: 1,649 euros/litro Andaluza de transportes sca en Albolote, camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18: 1,668 euros/litro

en Albolote, camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18: 1,668 euros/litro Juncadiesel en Albolote, calle Baza, 328: 1,669 euros/litro

en Albolote, calle Baza, 328: 1,669 euros/litro Lerfu en Albolote, polígono Juncaril, calle Motril parcela 238: 1,669 euros/litro

en Albolote, polígono Juncaril, calle Motril parcela 238: 1,669 euros/litro Minioil albolote en Albolote, calle Motril parcela 243: 1,669 euros/litro

en Albolote, calle Motril parcela 243: 1,669 euros/litro Alcampo en Granada, C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88: 1,677 euros/litro

en Granada, C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88: 1,677 euros/litro Gm oil en Motril, calle Santo Domingo, 23: 1,679 euros/litro

en Motril, calle Santo Domingo, 23: 1,679 euros/litro Minioil en Motril, calle Santo Domingo, 3: 1,689 euros/litro

Mapa donde consultar precios de la gasolina

Ahora ya sabes dónde repostar a primera hora de hoy lunes y cuando ya hemos dejado atrás la Semana Santa, pero debemos tener en cuenta que los precios de la gasolina pueden variar o tal vez nos movamos con el coche y queramos saber qué gasolineras tenemos cerca. Para ello, podemos recurrir a la herramienta más fiable que sigue siendo el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica. Gracias a su mapa interactivo, podemos ver el precio exacto por provincia, municipio o tipo de combustible, y el resultado que nos da es un listado como el mostrado o un mapa como este que ahora te mostramos, a modo de ejemplo, de Málaga: