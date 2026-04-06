Precio de la gasolina hoy 6 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Conoce las gasolineras donde es más barato repostar en este Lunes de Pascua
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La Semana Santa ya ha finalizado aunque hoy lunes, muchas comunidades todavía celebran el Lunes de Pascua. No es el caso de Andalucía, aunque seguro que es hoy cuando muchos vuelven a su rutina, o de hecho ya tienen que coger el coche para ir a trabajar. Por ello, es importante saber cuáles son las gasolineras más baratas para hoy Lunes 6 de Abril en Andalucía, y en concreto, en las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Cádiz con los datos que ofrece el Ministerio de Transición Ecológica
Gasolineras más baratas hoy en Sevilla
A través de Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica, podemos consultar cuáles son actualmente las gasolineras más baratas en Sevilla:
Gasolina 95
- Gasolinera utrera en Utrera, avenida San Juan Bosco, 108: 1,319 euros/litro
- E.s.vistalegre en Utrera, calle Écija-Jerez, 11: 1,349 euros/litro
- Ballenoil en Cantillana, calle Alfareros, 11: 1,419 euros/litro
- Red car oil en Los Rosales, calle Jovellanos, 10: 1,419 euros/litro
- Ballenoil en Écija, calle carretera Cañada del Rosal, 1: 1,419 euros/litro
- Plenergy en Sevilla, calle Metalurgia, s/n: 1,425 euros/litro
- Plenergy en Olivares, calle Los Trigales, 47: 1,429 euros/litro
- Ballenoil en La Algaba, avenida de la Industria, 25: 1,429 euros/litro
- Family energy en Utrera, carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km. 2: 1,429 euros/litro
- Ballenoil en Camas, calle Santa Cruz, 4: 1,429 euros/litro
Gasolina 98
- Shell en Sevilla, avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,599 euros/litro
- Moeve en Sevilla, carretera SE-111 km. 1,7: 1,619 euros/litro
- Shell en San José de la Rinconada, carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km. 10: 1,619 euros/litro
- Cepsa en Sevilla, calle Gramil, s/n: 1,63 euros/litro
- Cepsa en Sevilla, calle Escarpia, 1: 1,63 euros/litro
- Shell en Sevilla, avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,634 euros/litro
- Enerplus en Mairena del Alcor, carretera A-392 km. 19,900: 1,635 euros/litro
- Galp en Alcalá de Guadaíra, carretera A-92 km. 4: 1,639 euros/litro
- Galp en Sevilla, calle Antonio Peña y López, 5: 1,639 euros/litro
- Galp en Sevilla, avenida Andalucía, 44: 1,639 euros/litro
Diésel
- Gasolinera utrera en Utrera, avenida San Juan Bosco, 108: 1,584 euros/litro
- Moeve-arroceros b.g. en La Puebla del Río, finca El Reboso (Los Palacios km. 15): 1,59 euros/litro
- E.s.vistalegre en Utrera, calle Écija-Jerez, 11: 1,599 euros/litro
- Petroprix en La Puebla del Río, avenida Isla Mayor, 18: 1,639 euros/litro
- Galp en Bollullos de la Mitación, polígono P.I.B.O. parcelas 295 y 296: 1,649 euros/litro
- A&b en La Puebla del Río, calle Carrizales, 2: 1,649 euros/litro
- Galp en Bollullos de la Mitación, carretera Bollullos-Umbrete km. 2,500: 1,649 euros/litro
- Qp bollullos en Bollullos de la Mitación, avenida Juan Pablo II, 6: 1,659 euros/litro
- Family energy en Utrera, carretera C.Cial Almazara Plaza km. 2: 1,669 euros/litro
- Plenergy en Sevilla, calle Metalurgia, s/n: 1,669 euros/litro
Gasolineras más baratas hoy en Málaga
Si estás en Málaga estas son las gasolineras más baratas hoy:
Gasolina 95
- Trops en Trapiche, polígono industrial El Trapiche, s/n: 1,41 euros/litro
- S.coop.and. agrícola virgen de la oliva en Mollina, avenida de las Américas, 35: 1,417 euros/litro
- Petroprix en Málaga, calle Licurgo, 2: 1,429 euros/litro
- Ballenoil en Málaga, avenida Velázquez, 113: 1,429 euros/litro
- Fejama 2022, s.l. en Vélez-Málaga, carretera A-356 km. 42: 1,439 euros/litro
- Ballenoil en Torremolinos, calle Antonio Márquez Muñoz, 36: 1,449 euros/litro
- Lisbona oil en Torre del Mar, calle Angustias, 1: 1,459 euros/litro
- S.c.a.a. ntra. señora del carmen en Cuevas de San Marcos, avenida de Juan XXII, s/n: 1,463 euros/litro
- Madese-benamaina en Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), avenida Tivoli, 19: 1,478 euros/litro
- Easygas en Cajiz, autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,479 euros/litro
Gasolina 98
- Galp en Nueva Andalucía, carretera CN-340 km. 173: 1,579 euros/litro
- Es coloso churriana en Málaga, carretera Coín-Málaga km. 89: 1,595 euros/litro
- Coloso en Málaga, carretera de Coín km. 54: 1,595 euros/litro
- M3 petroleos en Benalmádena, avenida Antonio Machado, 110: 1,599 euros/litro
- Ninguno en Marbella, calle Aluminio, s/n: 1,619 euros/litro
- La trocha en Coín, carretera Coín-Cártama km. 1: 1,619 euros/litro
- Galp en Málaga, calle Herman Hesse, 5: 1,649 euros/litro
- Shell en Málaga, avenida Velázquez, s/n: 1,649 euros/litro
- Lisbona oil en Torre del Mar, calle Angustias, 1: 1,669 euros/litro
- Los remedios en Vélez-Málaga, avenida Vivar Téllez, 26: 1,669 euros/litro
Diésel
- Madese-benamaina en Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa), avenida Tivoli, 19: 1,678 euros/litro
- S.c.a.a. ntra. señora del carmen en Cuevas de San Marcos, avenida de Juan XXII, s/n: 1,684 euros/litro
- Olivarera trabuco en Villanueva del Trabuco, carretera A-7203 km. 2,2: 1,685 euros/litro
- Trops en Trapiche, polígono industrial El Trapiche, s/n: 1,687 euros/litro
- Lisbona oil en Torre del Mar, calle Angustias, 1: 1,689 euros/litro
- Agla en Pizarra, carretera subzona a Álora: 1,689 euros/litro
- Agla en Villanueva de Algaidas, avenida del Olivar, 9: 1,689 euros/litro
- Agraria del turon en Ardales, avenida Blanes, s/n: 1,689 euros/litro
- Plenergy en Cerralba, carretera de Cerralba km. 5: 1,689 euros/litro
- Ecoárea santa amalia en Alhaurín de la Torre, carretera Cártama-Churriana km. 4,750: 1,699 euros/litro
Gasolineras más baratas hoy en Cádiz
Las gasolineras más baratas si repostas hoy en Cádiz según datos del Geoportal gasolina del Ministerio de Transición Ecológica:
Gasolina 95
- Alcampo en Jerez de la Frontera, calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,409 euros/litro
- Petroprix en Jerez de la Frontera, carretera Madrid Cádiz km. 15: 1,419 euros/litro
- Plenergy en Jerez de la Frontera, carretera Circunvalación km. s/n: 1,419 euros/litro
- Ballenoil en Jerez de la Frontera, avenida Europa, s/n: 1,424 euros/litro
- Ballenoil en Jerez de la Frontera, avenida Sanlúcar: 1,424 euros/litro
- Ballenoil en Jerez de la Frontera, avenida Fernando Portillo, s/n: 1,424 euros/litro
- Ballenoil en Jerez de la Frontera, avenida Medina Sidonia km. 1, s/n: 1,424 euros/litro
- Meroil en Puerto Serrano, carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500: 1,428 euros/litro
- Ballenoil en Jerez de la Frontera, carretera de Lebrija km. 6: 1,429 euros/litro
- Seroil energy en Jerez de la Frontera, carretera de Lebrija km. 6: 1,429 euros/litro
Gasolina 98
- Alcampo en Jerez de la Frontera, calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,562 euros/litro
- Es coloso en La Línea de la Concepción, carretera comarcal 233 km. 5,8: 1,599 euros/litro
- Shell en Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8: 1,609 euros/litro
- Shell en La Línea de la Concepción, avenida Ronda Norte, 2: 1,609 euros/litro
- Easyfuel en Chiclana de la Frontera, urbanización parcela 2 del SUNC-TU 24 «Camino del Lobo 1», 1: 1,619 euros/litro
- Shell en Jerez de la Frontera, carretera Calvario (El) km. s/n: 1,629 euros/litro
- Tamoil en Jerez de la Frontera, polígono Sur manzana 23 UE-2H, 1: 1,639 euros/litro
- Tarifa oil en Tarifa, calle Algeciras, 58: 1,639 euros/litro
- Moeve en Chipiona, carretera A-480 km. 24,1: 1,647 euros/litro
- Asc carburantes en Tarifa, carretera C.N.340 km. 94,2 Mesón Pancho: 1,649 euros/litro
Diésel
- Meroil en Puerto Serrano, carretera Sevilla-Ronda A-375 km. 38,500: 1,668 euros/litro
- Alcampo en Jerez de la Frontera, calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,669 euros/litro
- Sca. ntra. sra. de las virtudes en Conil de la Frontera, carretera Cádiz-Málaga km. 21: 1,67 euros/litro
- Plenergy en Villamartín, avenida de Arcos, 60: 1,679 euros/litro
- Suministros mazo en Cádiz, calle Marqués de Comillas, s/n: 1,688 euros/litro
- Gacosur barbate en Barbate, polígono El Olivar, parcela 5.1: 1,699 euros/litro
- Gacosur jerez en Jerez de la Frontera, calle Sudáfrica, 134: 1,699 euros/litro
- Hemegas en Villamartín, avenida Arcos, 55: 1,699 euros/litro
- E.s ntra sra del rosario en Bornos, polígono Cantarranas ind., 1: 1,699 euros/litro
- Asc carburantes en Los Arenales, calle Albert Einstein, 12: 1,699 euros/litro
Gasolineras más baratas hoy en Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Ballenoil en La Carlota, calle Ingeniería, 14: 1,399 euros/litro
- Ballenoil en Palma del Río, avenida Santa Ana, 83: 1,429 euros/litro
- Ballenoil en Córdoba, avenida Libia, 34: 1,429 euros/litro
- Ballenoil en Córdoba, plaza de Colón, s/n: 1,429 euros/litro
- Ballenoil en Córdoba, avenida Campo de la Verdad, s/n: 1,429 euros/litro
- Petroprix en Córdoba, avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,429 euros/litro
- Plenergy en Córdoba, calle Lapislázuli, 10: 1,429 euros/litro
- Plenergy en Córdoba, polígono carretera Palma del Río, s/n: 1,429 euros/litro
- Plenergy en Córdoba, avenida de la Torrecilla, s/n: 1,429 euros/litro
- Petroprix en Córdoba, calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44: 1,429 euros/litro
Gasolina 98
- Repsol en Alcolea, carretera N-4 km. 384,8: 1,595 euros/litro
- Mirasierra en Rute, carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,595 euros/litro
- Shell en Espejo, calle Regiones Devastadas, 37: 1,629 euros/litro
- E.s. el granadal en Córdoba, avenida Azabache, s/n: 1,635 euros/litro
- Shell en Lucena, carretera de Cabra, 31: 1,639 euros/litro
- Agla en Las Quemadas, calle Finlandia, 62: 1,639 euros/litro
- Carrefour en Baena, carretera A-305 km. 60: 1,639 euros/litro
- Shell en Pozoblanco, carretera CO-6411 km. 0,300: 1,649 euros/litro
- Avia en Aguilar de la Frontera, calle Ancha, s/n: 1,649 euros/litro
- Cepsa en Córdoba, avenida Brillante, 4: 1,656 euros/litro
Diésel
- Riosol en Castro del Río, ronda Norte, s/n: 1,64 euros/litro
- Almazaras de la subbetica en Carcabuey, carretera A-339 km. 17,8: 1,679 euros/litro
- Cooperativa en Benamejí, avenida de la Venta, 3: 1,681 euros/litro
- Estacion de servicio el saladillo en Baena, calle Juan Torrico Lomeña, 46: 1,689 euros/litro
- F.del moral en Rute, avenida Blas Infante, s/n: 1,689 euros/litro
- Cepsa en La Rambla, calle Carrera Baja, 6: 1,697 euros/litro
- Fast fuel hinojosa en Hinojosa del Duque, polígono industrial La Dehesa, s/n: 1,698 euros/litro
- Cooperativa lucena en Lucena, avenida de la Infancia, 15: 1,699 euros/litro
- Mirasierra en Rute, carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,699 euros/litro
- Agla en Hinojosa del Duque, avenida Marqués de Santillana, s/n: 1,699 euros/litro
Gasolineras más baratas hoy en Granada
Estas son las gasolineras más baratas en Granada a primera hora:
Gasolina 95
- Alcampo motril en Motril, avenida Salobreña, s/n: 1,455 euros/litro
- Tamoil en Granada, avenida Andalucía, s/n: 1,457 euros/litro
- Petroprix en Motril, carretera Almería-Motril km. 107: 1,479 euros/litro
- Easygas en Granada, calle Camino de Ronda, 199: 1,48 euros/litro
- Alcampo en Granada, C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88: 1,489 euros/litro
- Gm oil en Motril, calle Santo Domingo, 23: 1,489 euros/litro
- Minioil otura en Otura, carretera Otura-Dílar km. s/n: 1,499 euros/litro
- Bp en Benalúa de las Villas, carretera A-403 km. 129: 1,499 euros/litro
- Ballenoil en Granada, camino de Ronda, 117: 1,499 euros/litro
Gasolina 98
- Alcampo motril en Motril, avenida Salobreña, s/n: 1,579 euros/litro
- Alcampo en Granada, C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88: 1,599 euros/litro
- Am97 plus s.l. en Valderrubio, carretera Tovares km. 1,4: 1,599 euros/litro
- A.aguaza en Cúllar, carretera N-342 km. 156: 1,609 euros/litro
- Castril en Castril, avenida Portillo, s/n: 1,638 euros/litro
- E.s. ogicañas en Ogíjares, calle Granada, 56: 1,645 euros/litro
- Asc carburantes en Atarfe, carretera N-432 km. 429: 1,649 euros/litro
- Asc carburantes en Atarfe, carretera N-432 km. 429: 1,649 euros/litro
- Asc carburantes en Armilla, carretera Armilla km. 7: 1,649 euros/litro
- Asc carburantes en Armilla, camino Bajo, 35: 1,649 euros/litro
Diésel
- Repsol en Churriana de la Vega, GR-SO-10 Surriana de la Vega, 2: 1,499 euros/litro
- Alcampo motril en Motril, avenida Salobreña, s/n: 1,625 euros/litro
- Petroprix en Motril, carretera Almería-Motril km. 107: 1,649 euros/litro
- Andaluza de transportes sca en Albolote, camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18: 1,668 euros/litro
- Juncadiesel en Albolote, calle Baza, 328: 1,669 euros/litro
- Lerfu en Albolote, polígono Juncaril, calle Motril parcela 238: 1,669 euros/litro
- Minioil albolote en Albolote, calle Motril parcela 243: 1,669 euros/litro
- Alcampo en Granada, C.C. Alcampo, carretera de Jaén km. 88: 1,677 euros/litro
- Gm oil en Motril, calle Santo Domingo, 23: 1,679 euros/litro
- Minioil en Motril, calle Santo Domingo, 3: 1,689 euros/litro
Mapa donde consultar precios de la gasolina
Ahora ya sabes dónde repostar a primera hora de hoy lunes y cuando ya hemos dejado atrás la Semana Santa, pero debemos tener en cuenta que los precios de la gasolina pueden variar o tal vez nos movamos con el coche y queramos saber qué gasolineras tenemos cerca. Para ello, podemos recurrir a la herramienta más fiable que sigue siendo el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica. Gracias a su mapa interactivo, podemos ver el precio exacto por provincia, municipio o tipo de combustible, y el resultado que nos da es un listado como el mostrado o un mapa como este que ahora te mostramos, a modo de ejemplo, de Málaga: