La Semana Santa ha acabado pero no puedes dejar de ver ‘Spartacus’, la serie de 13 episodios de Netflix

La Semana Santa ya ha terminado y con ella las vacaciones, las procesiones y el invierno. Seguro que habéis podido desconectar y ya estáis pensando en planes para enfrentarse a este trimestre que nos queda antes del verano y que suele ser bastante estresante. Por eso os vamos a recomendar Spartacus, una serie que está disponible en Netflix y que puede ser una buena opción para comenzar esta nueva etapa del año. Una serie histórica que te encantará si has visto Roma y también has disfrutado con la célebre película Espartaco de 1960 dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas, Laurence Olivier y Jean Simmons. En la nueva serie Spartacus se cuenta la vida del famoso gladiador Espartaco, un guerrero rebelde y valiente, y la vida y aventuras de sus compañeros gladiadores y de los romanos más próximos a Espartaco. Una buena ficción para los aficionados a las series históricas de acción.

La serie Spartacus ha sido producida por Steven S. DeKnight y Robert Tapert y dirigida por Michael Hurst, Rick Jacobson y Jesse Warn y fue transmitida por la cadena Starz desde enero de 2010 hasta abril de 2013. En esos años esta ficción histórica se convirtió en todo un éxito de audiencia y ahora, además de en Netflix está disponible en la plataforma de streaming Prime Video. Una serie que cuenta con 4 temporadas y solo la primera tiene un total de 13 de episodios que contaron con un presupuesto de cinco millones de dólares cada uno, lo cual era una barbaridad para la época en la que se rodó.

¿De qué trata la serie histórica Spartacus?

Esta serie con cuatro temporadas diferentes: Spartacus: Blood and Sand, Spartacus: Gods of the Arena, Spartacus: Vengeance y Spartacus: Vengeance. La primera entrega está protagonizada por el actor Andy Whitfield, al que se le detectó en el rodaje una grave enfermedad y tuvo que dejar la misma, la segunda es una precuela protagonizada por el gladiador Gánico al que dio vida el actor Dustin Clare y la tercera y en la cuarta volvió Espartaco, papel que interpretó el actor Liam McIntyre.

La primera temporada Spartacus: Blood and Sand consta nada más y nada menos de 13 episodios. En ellos se cuenta narra la vida de Espartaco desde su captura por los romanos de los romanos en la región de Tracia, su experiencia en la escuela de gladiadores de Lentulo Batiato, su rebelión y huida con los gladiadores y su venganza contra las familias de Capua.

La segunda temporada es una precuela de la primera y su título es Spartacus: Gods of the Arena. Consta de seis episodios y cuenta la historia de la Casa de Batiato y la ciudad de Capua cinco años antes de la llegada de Espartaco.

La tercera temporada es Spartacus: Vengeance y vuelve a contar la vida de Espartaco esta vez en diez episodios. Cuenta las aventuras de Espartaco y los demás gladiadores que le siguen tras la caída de la Casa de Batiato. La cuarta y última es Spartacus: War of the Damned tiene diez episodios y en ella cuenta comienza seis meses después de la muerte de Glabro y narra el combate entre el ejército de gladiadores de Espartaco con Crixo, Gánico y Agron y las legiones romanas de Craso que contaban con un joven Julio César.

El reparto de esta serie

Al ser una serie de tanta duración es complejo nombrar a todos los actores que participaron en ella. Además, aunque la primera temporada fue protagonizada por el actor galés Andy Whitfield, durante el rodaje fue diagnosticado con un linfoma no-Hodgkin y, aunque recibió un tratamiento, este no tuvo éxito. Para salvar la situación la segunda temporada es una precuela protagonizada por el gladiador Gánico, interpretado por Dustin Clare. La tercera y la cuarta temporada fueron protagonizadas por el actor Liam McIntyre que se convirtió en el nuevo Espartaco de la serie.

Además, en el reparto de esta serie histórica están los actores Manu Bennett que interpreta el papel de Crixo, Erin Cummings el de Sara, Peter Mensah el de Enomao, Nick E. Tarabay el de Ashur, Katrina Law el de Mira y Dustin Clare el de Gannicus, entre otros.

En suma, la serie Spartacus es una ficción perfecta para los que disfrutan con las ficciones ambientadas en la antigua Roma y protagonizadas por romanos. Como en todas las ficciones de este tipo podrás encontrar los habituales los combates entre gladiadores, muertes en la arena y escenas bastante violentas. Pero también hay escenas que sorprenden en esta serie como la de sexo, que no dejan a nadie indiferente.