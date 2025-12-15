Shock en la ciencia por el nuevo estado de la materia que han encontrado (no es ni sólido ni gaseoso)

Han encontrado un nuevo estado de la materia que deja en shock a la ciencia, no es ni sólido ni gaseoso. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, con algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos ayudará a entender el universo y el futuro que nos está esperando. La ciencia avanza tan rápidamente que rompe con lo establecido en cuestión de unos pocos años.

La finalidad de estos estudios que pretenden analizar en primera persona lo que tenemos por delante y todo lo que podemos conseguir con la ayuda de algunos ingredientes que, sin duda alguna, deberemos empezar a descubrir. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que el estado de la materia se lleva este plus de buenas sensaciones que tenemos por delante. Tocará estar pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales y que hasta la fecha no puede ser esencial. Es hora de conocer en primera persona lo que ha descubierto la ciencia y sus consecuencias.

Ni es ni sólido ni gaseoso

A partir de ahora se podrá estudiar el estado de la materia de otra manera. Las clases y la física puede avanzar a toda velocidad y lo hará con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que cada elemento cuenta, deberemos tener en consideración algunas novedades destacadas que hasta el momento no sabíamos.

Esta materia que nos rodea puede tener algunos detalles que, deberemos empezar a tener en consideración. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Este tipo de materia que nos está rodeando podremos empezar a cuidarla con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Conocer el universo implica romper esas clasificaciones que con el paso del tiempo acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que nos están rodeando y que pueden ser esenciales.

Este es el nuevo estado de la materia que han encontrado los científicos

Saber que hay un estado más, que podemos clasificar el mundo en un estado que va más allá de gaseoso o sólido, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio en la manera de ver los cuerpos y los elementos que nos rodean que llega de la mano de este nuevo descubrimiento.

Un artículo publicado en la revista especializada ACS puede cambiar por completo la manera que tenemos de mirar el mundo: «Según el entendimiento común, la principal diferencia entre un líquido y un metal sólido radica en el movimiento atómico: los átomos se mueven rápidamente en los líquidos, mientras que permanecen estacionarios en una red sólida. El proceso de solidificación implica una transición del movimiento atómico aleatorio a una estructura cristalina ordenada, con la nucleación desempeñando un papel crucial. Sin embargo, nuestra investigación indica que el límite entre estas dos fases no es tan distinto como se creía anteriormente: las nanopartículas metálicas líquidas pueden contener átomos estacionarios, y el número y las posiciones de estos átomos influyen en la vía de solidificación tras el enfriamiento. Utilizando microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) esférica y cromática corregida por aberración a bajos voltajes de aceleración, estudiamos la solidificación de platino, paladio y oro. Hemos desarrollado una metodología que permite la obtención de imágenes de partículas metálicas en un amplio rango de temperatura, de 20 a 800 °C, sin comprometer la resolución atómica. Cuando una nanopartícula se derrite, la contribución al contraste de los átomos de movimiento rápido desaparece en las imágenes HRTEM, lo que permite que los átomos estacionarios se visualicen a través de la capa líquida como puntos atómicos distintos de contraste que permanecen fijos en posición en la escala de tiempo de imagen (1 s o más). Estos átomos se fijan en sitios de defectos de vacantes en el grafeno. Al realizar un análisis de contraste de imagen HRTEM durante las imágenes de series temporales de partículas individuales de 3 a 6 nm mientras cambiamos la temperatura de 800 a 20 °C, descubrimos los mecanismos detrás de la nucleación clásica de cristales, la solidificación amorfo y la formación de platino líquido sobreenfriado. Si el número de átomos de platino estacionarios es pequeño (aproximadamente menos de 10) y se colocan aleatoriamente, puede ocurrir la nucleación de líquido a cristal. Sin embargo, si el número es mayor, estos átomos estacionarios pueden interrumpir el proceso de cristalización, particularmente si se alinean a lo largo del perímetro de la nanopartícula líquida. Encontramos que las nanogotas líquidas, acorraladas por átomos estacionarios, permanecen líquidas hasta 200-300 °C, que está varios cientos de grados por debajo de la temperatura de cristalización del metal a granel. En estos casos, el metal líquido superenfriado se transforma en un sólido amorfo metaestable en lugar de cristalizar».