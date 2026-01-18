Revolución energética: un agujero gigante de 220 metros de profundidad va a cambiar el mundo

En los últimos años, varias compañías energéticas se han mostrado interesadas por un gigantesco agujero de extracción de hierro situado en el pequeño pueblo de Marmora, en Ontario, Canadá. Con casi 220 metros de profundidad, 740 metros de largo y 450 de ancho, Northland Power en colaboración con Ontario Power Generation, busca reutilizar la mina como un sistema de almacenamiento de energía hidroeléctrica de circuito cerrado, complementado con un pequeño parque solar, creando un centro de energía limpia capaz de generar 400 megavatios para unos 400.000 hogares.

El agujero se formó sobre un depósito de magnetita, un mineral de hierro oculto bajo cientos de metros de piedra caliza. La extracción comenzó en 1953, y se llevó a cabo durante más de dos décadas, hasta 1978; desde entonces, al dejar de bombear las aguas subterráneas, la fosa se empezó a llenar de agua, dando lugar al lago turquesa que se puede observar hoy.

De mina de hierro a posible batería de energía limpia

Eel proyecto aprovecha la energía potencial gravitatoria. A diferencia de una hidroeléctrica convencional, no necesita ríos ni presas gigantes: funciona ciclando un volumen fijo de agua entre dos depósitos sellados, generando energía cuando se libera y almacenándola cuando se bombea.

El proyecto se encuentra en fase de revisión dentro del sistema eléctrico de Ontario, pero, de aprobarse, llevarlo a cabo no será barato. Northland calcula que los gastos superarán 1.000 millones de dólares canadienses. En 2022, el Ministro de Energía de Ontario pidió que el proyecto pasara a la segunda fase de evaluación, aunque los análisis iniciales indicaban que, según los modelos financieros actuales, el proyecto «no proporcionaría suficiente valor a los consumidores». Ahora, en 2026, se llevará a cabo una nueva evaluación.

Marmora se encuentra en una ubicación privilegiada, a sólo siete kilómetros de un nodo de transmisión que abastece Toronto y Ottawa, lo que ahorra costes en nuevas líneas.

Maria Pastukhova, directora del programa de transición energética del think tank E3G: «El World Energy Outlook de este año deja claro que el escenario de políticas actuales apunta a una dependencia continuada de los combustibles fósiles, una volatilidad persistente del mercado y unos precios de la energía estructuralmente elevados. Esto puede convenir a unos pocos países productores, pero para las economías que representan alrededor del 90 % del PIB mundial, significa una disminución de la competitividad y un bienestar cada vez más expuesto a la voluntad política de los Estados petroleros (en su mayoría autoritarios). Si los países quieren hacer crecer sus economías y proteger a sus ciudadanos de los altibajos de los precios de la energía, deben centrarse sin descanso en la eficiencia energética y la descarbonización de la demanda energética. No se trata solo de medidas climáticas, sino de imperativos económicos».

Impacto ambiental

Reutilizar ésta antigua mina, al ser un sistema de circuito cerrado, no se modificarán ríos ni lagos cercanos. Sin embargo, los vecinos se muestran preocupados por los riesgos del depósito superior, que se asentaría sobre rocas de desecho. Para proteger a la población, Northland propone sistemas de detección de fugas, drenaje automático y barreras físicas.

‘World Energy Outlook 2025’

«Entre las muchas tendencias comunes a todos los escenarios en el WEO de este año se encuentra la creciente necesidad mundial de servicios energéticos en las próximas décadas, con un aumento de la demanda de movilidad; de calefacción, refrigeración, iluminación y otros usos domésticos e industriales; y cada vez más para datos y servicios relacionados con la IA.

En particular, un grupo de economías emergentes, lideradas por la India y el sudeste asiático y a las que se unen países de Oriente Medio, África y América Latina, llega a dar forma cada vez más a la dinámica del mercado energético en los próximos años. En conjunto, toman la batuta de China, que representó la mitad del crecimiento de la demanda mundial de petróleo y gas y el 60% del crecimiento de la demanda de electricidad desde 2010, aunque ningún país o grupo de países se acerca a replicar el aumento intensivo de energía de China.

En medio de estos cambios, los riesgos energéticos tradicionales que afectan a la seguridad del suministro de petróleo y gas ahora están acompañados de vulnerabilidades en otras áreas, más visiblemente en las cadenas de suministro de minerales críticos debido a los altos niveles de concentración del mercado. Un solo país es el refinador dominante para 19 de cada 20 minerales estratégicos relacionados con la energía, con una cuota de mercado promedio de alrededor del 70%.

Los minerales en cuestión son vitales para las redes eléctricas, las baterías y los vehículos eléctricos, pero también desempeñan un papel crucial en los chips de IA, los motores a reacción, los sistemas de defensa y otras industrias estratégicas. La concentración geográfica en el refinado ha aumentado para casi todos los minerales energéticos clave desde 2020, y particularmente para el níquel y el cobalto», señala el informe «World Energy Outlook 2025», publicado por la Agencia Internacional de la Energía,