La energía oscura es un fenómeno enigmático que actúa en oposición a la gravedad y es responsable de acelerar la expansión del universo. A pesar de que esta energía forma las tres cuartas partes de la masa-energía del cosmos, sin embargo, los científicos no están seguros no solo de qué es, sino de cómo funciona. Entonces, ¿cómo pueden saber que realmente existe esta extraña fuente? Aunque no comprenden completamente qué es esta energía, han utilizado su conocimiento del fenómeno para construir modelos del universo que explican todo, desde el Big Bang hasta la estructura moderna a gran escala de las galaxias.

Una posible solución para la energía oscura, es la “quintaesencia”

Conocer cómo la energía oscura afecta al universo en expansión, es lo que saben hasta ahora los científicos. Las propiedades de la cantidad desconocida aún están en juego. Las últimas observaciones han comprobado que la energía oscura se ha comportado igual a lo largo de la historia del universo, lo que deja una idea de que es un material invisible.

Una posible solución para la energía oscura es que el universo esté lleno de un campo de energía cambiante, conocido como “quintaesencia”. Otra opción es que los científicos no entienden bien cómo funciona la gravedad.

Aunque la teoría principal, considera que la energía oscura es una propiedad del espacio. Albert Einstein ha sido el primero en comprender que el espacio no estaba simplemente vacío y que aún podría seguir existiendo más espacio.

En su teoría de la relatividad general, Einstein incluyó una constante cosmológica para explicar el universo estacionario, que los investigadores pensaban que existía. Después de que Hubble anunció la expansión del universo, el físico llamó a su constante su “mayor error”.

Este error de Einstein puede ser considerado la mejor opción para la energía oscura. Al estimar que el espacio vacío puede tener su propia energía, la constante indica que a medida que se extienda más el espacio, se agregará más energía al universo, aumentando su expansión.

A pesar de que la constante cosmológica coincide con las observaciones, los profesionales aún no están convencidos de por qué no encaja.

Energía oscura versus materia oscura

Si bien la energía oscura forma la mayor parte del universo, la materia oscura también cubre una parte considerable. Esta materia ocupa casi el 27% del universo y el 80% de la materia también juega un papel dominante.

Con todo ello, la energía como la materia oscura siguen confundiendo a los científicos. Si bien la energía oscura es una fuerza que explica la expansión del universo, la materia oscura explica cómo funcionan juntos los grupos de objetos.

En la década de 1950, los investigadores que se ocupaban de estudiar otras galaxias, esperaban que la gravedad hiciera que los centros giraran más rápido que los bordes exteriores, basándose en la distribución de los objetos dentro de ellos.