Un pueblo indio ya funciona solo con energía solar

Las alternativas de energía sustentable toman cada día mayor fuerza, tanto en cantidad como en calidad. Las placas fotovoltaicas, o paneles solares, son utilizados en mayor medida en todas partes del mundo. Los grandes beneficios que reporta el aprovechamiento de la energía solar para la agricultura y el consumo humano son prueba de ello. Tal es así, que ya existe un pueblo en India que funciona solo con energía solar.

La idea de la autosuficiencia energética es muy atractiva. El alto costo de la energía eléctrica, sumado a la gran proliferación de electrodomésticos necesarios para hacer la vida moderna más cómoda, exige soluciones alternativas. Es por eso que las legislaciones de todos los países han comenzado a considerar que la energía solar puede y debe ser aprovechada.

La energía solar está cambiando la forma en que nos relacionamos con la energía y está abriendo la puerta a un futuro más limpio y sostenible. Esta energía renovable se obtiene directamente del sol y se convierte en electricidad a través de un proceso conocido como fotovoltaico. El uso de la energía solar ofrece una variedad de beneficios medioambientales, económicos y de desarrollo.

El pueblo indio que ya funciona solo con energía solar

En la provincia de Gujarat, en India, el pueblo de Modhera, una pequeña aldea situada a la rivera del rio Pushpavati, ya se encuentra funcionando completamente con la energía eléctrica obtenida de la energía solar. Los beneficios se reflejan en los testimonios de los residentes, quienes están maravillados con los resultados.

Muchas familias dejaron de abonar costosas facturas de energía eléctrica para pasar a utilizar todos los electrodomésticos que necesitan en su hogar o empresa sin pagar por la energía que consumen. Toda es producida por «el Dios Sol», como ellos lo llaman en agradecimiento a tan grandes beneficios.

No solamente no abonan su consumo, sino que además perciben ingresos por el excedente de energía que se produce y que no consumen, incluso cuando no se preocupan en ahorrarla y gastan más de la que estrictamente necesitarían. Cuando una familia no consume la energía que sus placas fotovoltaicas generan, el excedente se vende a la red, lo cual reporta ingresos para esa familia.

Todo esto ha llevado a los pobladores de Modhera a cambiar su opinión respecto a los sistemas sustentables. Cuentan sus testimonios que, en un principio no estaban de acuerdo porque no conocían las ventajas que podrían obtener. Una vez que lo han probado, no lo cambiarían.

Por qué fue elegido Modhera para funcionar solo con energía solar

La secretaria de Energía y Petroquímica del Gobierno de Gujarat relató que Modhera fue escogido para el proyecto debido a que el templo del pueblo es el Templo del Dios Sol. Por lo tanto, no podía ser de otro modo.

Hemos conocido el ejemplo de Modhera, en India. Si te ha parecido interesante este contenido, ¡puedes compartirlo! Y tú… ¿sabías que un pueblo indio ya funciona solo con energía solar?