Parece Parque Jurásico, pero es 100% real: los paleontólogos hallan por primera vez restos moleculares de sangre de dinosaurios en un fósil de Brasil de hace 115 millones de años

Un equipo internacional de investigadores ha encontrado restos moleculares de sangre en unos fósiles de dinosaurio de hace 115 millones de años.

El hallazgo, localizado en Brasil, abre nuevas posibilidades para estudiar la biología de estos animales prehistóricos y cuestiona una de las ideas más asentadas sobre la conservación de tejidos orgánicos a lo largo del tiempo.

Encuentran restos de sangre de dinosaurio en un fósil de 115 millones de años

La paleontología acaba de dar un paso importante. Los investigadores han identificado componentes moleculares de la sangre en los huesos fosilizados de un dinosaurio que vivió durante el Cretácico Inferior. Hasta ahora, la posibilidad de encontrar este tipo de material biológico después de tantos millones de años planteaba numerosas dificultades científicas.

El fósil pertenece al Aratasaurus museunacionali, un dinosaurio terópodo cuyos restos aparecieron en 2008 en el nordeste de Brasil. Esta especie vivió en la región hace aproximadamente 115 millones de años.

Los fósiles corresponden a los huesos de las extremidades de un ejemplar juvenil. Los investigadores estiman que este animal superaba los tres metros de longitud y pesaba alrededor de 34 kilos. Su edad indica que todavía podía crecer considerablemente cuando murió.

¿Cómo han conseguido identificar sangre en un fósil?

El equipo científico examinó pequeñas láminas de los huesos fosilizados mediante técnicas de análisis químico. Durante el estudio encontró componentes moleculares de glóbulos rojos mineralizados y hemo, una molécula fundamental para el transporte de oxígeno en la sangre.

El hemo contiene hierro y forma parte de la hemoglobina, la proteína que permite a los glóbulos rojos transportar oxígeno por el organismo. Su identificación constituye uno de los aspectos más importantes de la investigación, ya que aporta pruebas químicas directas de la conservación de compuestos relacionados con la sangre de un dinosaurio.

Los investigadores también localizaron hausmannita, un mineral de óxido de manganeso que habría contribuido a mantener estas estructuras microscópicas durante millones de años. Además, encontraron otros componentes orgánicos, entre ellos aminoácidos relacionados con el colágeno.

El estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), supone un avance frente a investigaciones anteriores que ya habían planteado la posible conservación de materiales biológicos en fósiles.

¿Por qué se ha conservado la sangre durante 115 millones de años?

Según informa la Agencia SINC, la explicación que barajan los científicos tiene que ver con las condiciones ambientales posteriores a la muerte del animal. Según su hipótesis, el dinosaurio quedó enterrado rápidamente en un entorno con abundante actividad microbiana y escasa presencia de oxígeno.

Esta combinación pudo favorecer la mineralización y proteger determinadas estructuras celulares frente a los procesos habituales de descomposición. La hausmannita habría desempeñado un papel importante en esa conservación excepcional.

Un descubrimiento que amplía las posibilidades de la paleontología

El hallazgo tiene implicaciones que van más allá de conocer mejor al Aratasaurus museunacionali. La conservación de estas moléculas abre nuevas vías para investigar la evolución de la sangre, el metabolismo de los dinosaurios y su actividad biológica.

Por otro lado, plantea una posibilidad interesante para la astrobiología. Si determinados compuestos orgánicos pueden conservarse durante millones de años en condiciones extremas, los científicos podrían estudiar procesos similares al buscar posibles rastros de vida en otros lugares del universo.