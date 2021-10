La tecnología se ha transformado en una especie de prótesis para el hombre. Le permite superar sus limitaciones naturales en un mundo que lo desafía permanentemente. Ir a más es la consigna. En esa búsqueda del know how, el ojo limita. ¿Cómo lograr imágenes que no son perceptibles a simple vista? El ser humano ha logrado ya compensar con su creatividad esas limitaciones.

Microimágenes e imágenes especiales

La posibilidad de captar imágenes de fenómenos que el ojo del hombre no puede percibir es una realidad. Ingenieros de las universidades de Duke y Arizona hace ya 10 años han creado una cámara de 50 gigapíxeles de resolución, que equivalen a 50.000 megapíxeles. Considerando que las mejores cámaras comunes tienen una resolución de 40 megapíxeles, se puede tener idea de cuánto se ha avanzado con esta creación.

La cámara utilizaba 98 sensores coordinados que capturan la imagen al mismo instante y luego esas capturas eran combinadas.

Pero la búsqueda de la perfección no permite los conformismos. Es así que la capacidad de percepción de una cámara ha llegado a los 80 gigapíxeles con la GigapixelCam. En abril la empresa responsable de esta extraordinaria cámara publicó una fotografía de Nueva York que asombró al mundo.

Se trata de una cámara robótica, capaz de producir fotos de más de 80.000 megapíxeles. Para probar la capacidad de la cámara, los técnicos produjeron la fotografía de mayor resolución capturada en Nueva York. Fue tomada desde el Empire State. La cámara superó las expectativas, pues el resultado fue una foto de 120 gigapíxeles.

¿Súper cámaras al alcance de todos?

Estas extraordinarias cámaras están al alcance de organizaciones, empresas y quizás de algún excéntrico millonario. Pero las investigaciones siguen su curso y, seguramente, no pasará mucho tiempo antes de que se ofrezcan en el mercado y se hagan populares. Algunos avances ya se han logrado.

Hace menos de un año, investigadores israelíes han creado una cámara de bajo costo que consigue ver lo que el ojo humano no puede ver. La tecnología de esta cámara que revolucionará el mercado de la fotografía, convierte fotones invisibles a simple vista en fotones visibles al ojo humano. Es un mecanismo de conversión que no requiere estructuras especiales, sino que puede instalarse en cualquier cámara.

El desarrollo de estas cámaras que pueden ver lo que el ojo humano no percibe, tendrán una gran utilidad en la medicina. Permitirán captar indicadores de enfermedades internas, como células cancerosas, por ejemplo, sin invadir el cuerpo. Además, serán de gran valor para múltiples áreas de la actividad humana, y serán muy bienvenidas por los fotógrafos

Si te gusta la fotografía y sueñas con esas imágenes que hasta ahora son imposibles, es muy posible que pronto cumplas tus sueños.