La NASA sorprende con un hallazgo que reabre el debate: una antigua playa en Marte podría cambiar el futuro de la humanidad

Una antigua playa en Marte podría cambiar el futuro de la humanidad, la NASA sorprende con un hallazgo que reabre el debate. Estamos ante una serie de cambios que pueden hacernos pensar que el futuro puede quedar en un punto realmente extraño. Como si fuéramos capaces de expandirnos por el universo, la humanidad tiene la mirada puesta en volver a conquista el espacio exterior. Algo que no pasaba en años y que puede convertirse en la antesala de algo más.

Es hora de saber qué es lo que ha encontrado en el planeta rojo la NASA. Un lugar del universo que nos queda cerca y que realmente se ha convertido en un nuevo lugar que conquistar. Aunque en los mejores libros de ciencia ficción, la humanidad ya había llegado a él, ahora toca hacerlo en persona. Conocer bien el lugar en el que se van a posar los primeros astronautas es clave para que la misión sea un éxito. Pero también debemos tener en cuenta los elementos que favorecerán un posible asentamiento duradero en este lejano planeta.

Un sorprendente hallazgo de la NASA reabre el debate

Los expertos de la NASA tienen la mirada puesta en el planeta rojo, un lugar del universo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos poner por delante. Es hora de saber un poco mejor qué es lo que puede pasar en un planeta que tiene señales de que en el pasado o quizás en las profundidades del presente tiene un elemento esencial para la vida.

Lo complicado de este lugar del universo, fuera de nuestro entorno natural, es poder mantenerse. Disponer de las herramientas necesarias para poder subsistir y crear una colonia que sea capaz de convertirse en el lugar en el que los humanos empiezan su carrera espacial.

Algo que puede acabar convirtiéndose en el único elemento posible para poder moverse de forma sistemática por un sistema solar que parece que tiene algunas cualidades que hacen más fácil esta movilidad. Este nuevo descubrimiento de la NASA reabre el debate.

Podría cambiar el futuro de la humanidad el descubrimiento de esta playa

El descubrimiento de esta playa podría cambiar el futuro de la humanidad, un giro radical que, sin duda alguna, se convertirá en un plus de buenas sensaciones. Un elemento que puede hacernos pensar en un futuro en un planeta que no es el nuestro, pero dispone de las condiciones necesarias para poder asentar la vida.

El blog especializado en astronomia, Phys, explica este increíble descubrimiento que lo cambia todo: «En la década de 1970, las imágenes del orbitador Mariner 9 de la NASA revelaron superficies esculpadas por agua en Marte. Esto resolvió la alguna vez controvertida cuestión de si el agua alguna vez se ondulaba sobre el planeta rojo. Desde entonces, han surgido más y más pruebas de que el agua alguna vez jugó un papel importante en nuestro vecino planetario. Por ejemplo, los meteoritos marcianos registran evidencia de agua desde hace 4.500 millones de años. En el lado joven de la escala temporal, los cráteres de impacto formados en los últimos años muestran la presencia de hielo debajo de la superficie hoy en día. Hoy en día, los temas candentes se centran en cuándo apareció el agua, cuánto había y cuánto tiempo duró. Tal vez el más ardiente de todos los temas relacionados con el agua de Marte hoy en día es: ¿alguna vez hubo océanos? Un nuevo estudio publicado en PNAS hoy ha causado un gran revuelo. El estudio involucró a un equipo de científicos chinos y estadounidenses dirigidos por Jianhui Li de la Universidad de Guangzhou en China, y se basó en el trabajo realizado por el rover Marte Zhurong de la Administración Espacial Nacional de China. Los datos de Zhurong proporcionan una mirada sin precedentes a las rocas enterradas cerca de una costa propuesta de miles de millones de años de antigüedad. Los investigadores afirman haber encontrado depósitos en la playa de un antiguo océano marciano».

Siguiendo con la misma explicación: «Los rovers que exploran Marte estudian muchos aspectos del planeta, incluyendo la geología, el suelo y la atmósfera. A menudo buscan cualquier evidencia de agua. Eso se debe en parte a que el agua es un factor vital para determinar si Marte alguna vez apoyó la vida. Las rocas sedimentarias son a menudo un foco particular de las investigaciones, porque pueden contener evidencia de agua, y por lo tanto de vida, en Marte. Por ejemplo, el rover Perseverance de la NASA está buscando actualmente vida en un depósito delta. Los deltas son regiones triangulares que a menudo se encuentran donde los ríos fluyen hacia cuerpos de agua más grandes, depositando grandes cantidades de sedimentos. Ejemplos en la Tierra incluyen el delta del Mississippi en los Estados Unidos y el delta del Nilo en Egipto. El delta que el rover Perseverance está explorando se encuentra dentro del cráter de impacto Jezero de aproximadamente 45 km de ancho, que se cree que es el sitio de un antiguo lago. Zhurong tenía su mirada puesta en un cuerpo de agua muy diferente: los vestigios de un antiguo océano ubicado en el hemisferio norte de Marte».