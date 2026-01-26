Nadie vio venir este experimento pionero de 13 años: los caballos islandeses han reducido su tasa de alergias

Se ha demostrado que los caballos ayudan a prevenir incendios y mejorar ecosistemas, pero ahora son los científicos los que podrían ayudar a nuestros aliados equinos. Todo gracias a un experimento desarrollado durante 13 años por la Universidad de Cornell.

Según han publicado en la revista científica Frontiers in Immunology, la exposición temprana a ciertos alérgenos puede reducir de forma drástica la aparición de alergias en los caballos islandeses.

Para el estudio, se centraron en la reacción alérgica provocada por la picadura de los mosquitos Culicoides, unos insectos inexistentes en Islandia pero comunes en otros países.

El experimento científico para reducir las alergias en los caballos

Al analizar a los caballos según el momento en que se expusieron al mosquito, los científicos vieron un patrón claro. Cuanto antes es la exposición, mejor es la respuesta.

Los potros expuestos a los Culicoides desde el nacimiento no desarrollaron ninguna reacción alérgica. En cambio, el 62,5 % de los caballos que tuvieron contacto por primera vez en la edad adulta sufrieron una reacción grave similar al eccema.

En el grupo expuesto durante la adolescencia, la tasa de alergia fue intermedia, con un 21,4% de los animales afectados.

Hay que tener en cuenta que el experimento duró más de una década, por lo que para los investigadores es la confirmación de que la exposición temprana ayuda al sistema inmunitario a reconocer el alérgeno como inofensivo.

Por qué los caballos islandeses eran perfectos para el experimento

La particularidad de Islandia es que no tiene mosquitos Culicoides, lo que permitió trabajar con caballos que nunca se habían enfrentado a este alérgeno.

El problema es que muchos caballos se crían en la isla, pero se exportan a otros países. Es allí donde entran en contacto con los insectos y, sin defensas, sufren las consecuencias.

El estudio analizó tres grupos de caballos alojados en Cornell, diferenciados por el momento en el que fueron expuestos a las picaduras: desde el nacimiento, durante la adolescencia o ya en la edad adulta.

Esta metodología permitió comparar con precisión cómo influye la edad en la respuesta del sistema inmunitario.

Qué provoca la alergia y por qué afecta a tantos caballos

Las hembras de los mosquitos Culicoides se alimentan de sangre para reproducirse. Durante la picadura inyectan proteínas anticoagulantes que pueden desencadenar una reacción alérgica en algunos caballos.

Los síntomas incluyen dermatitis, picor intenso, pérdida de pelo y, en los casos más graves, pérdida de peso. Los caballos islandeses que se exportan en edad adulta son más propensos a este problema.

Desde hacía tiempo, los estudios epidemiológicos señalaban que el problema podía venir de la falta de exposición al mosquito. Pero faltaba que una investigación como la de la Universidad de Cornell lo comprobase.

Para ello, también analizó si la inmunidad transmitida por la madre influía en el desarrollo de alergias. Algunas teorías sugerían que los anticuerpos IgE, relacionados con las reacciones alérgicas, podían pasar de la madre al potro y aumentar el riesgo.

Sin embargo, el estudio no encontró ninguna relación entre la presencia de estos anticuerpos maternos y la aparición de alergias en los potros. La clave no estaba en la herencia inmunitaria, sino en el momento de la exposición al alérgeno.